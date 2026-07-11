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Marco Silva ingin kembali bekerja sama dengan João Palhinha; pelatih baru Benfica itu berencana untuk kembali bekerja sama dengan gelandang tersebut setelah Tottenham memutuskan untuk tidak melanjutkan transfer permanennya
Benfica menjadikan Palhinha sebagai prioritas utama mereka
Benfica kini mengalihkan perhatiannya ke Palhinha setelah menyelesaikan perekrutan Clement Lenglet dan Jakub Kaminski. Silva telah mengidentifikasi pemain timnas Portugal tersebut sebagai gelandang bertahan pilihannya dalam upayanya memperkuat lini tengah timnya, seperti dilansir A Bola.
Silva dan Palhinha pernah bekerja sama di Fulham antara tahun 2022 dan 2024, di mana gelandang tersebut berhasil menancapkan namanya di Liga Premier selama periode tersebut. Petinggi Benfica, termasuk Rui Costa dan Mario Branco, kini sedang mengevaluasi apakah kesepakatan dapat diselesaikan dalam batas keuangan klub.
Palhinha bergabung dengan Bayern Munich dari Fulham dengan nilai transfer €50 juta pada tahun 2024 sebelum menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Tottenham. Spurs telah memutuskan untuk tidak mempermanenkan transfer tersebut, sehingga Bayern bersedia mendengarkan tawaran yang masuk sambil berusaha memulihkan sekitar €20 juta dari investasi mereka.
- Getty Images
Benfica mengevaluasi transfer
Laporan yang sama menyebutkan bahwa Bayern siap melepas gelandang tersebut, sementara Benfica harus bersaing dengan Juventus dan AC Milan. Klub asal Portugal itu berharap prospek kembali ke tanah air dapat memperkuat posisi mereka, meskipun gaji Palhinha tetap menjadi kendala yang signifikan. Benfica juga mempertimbangkan skema pinjaman dengan kewajiban pembelian, yang memungkinkan mereka membagi beban finansial sekaligus tetap sejalan dengan strategi transfer klub.
Silva menginginkan seorang gelandang bertahan spesialis
Palhinha dipandang sebagai target taktis utama, bukan sekadar rekrutan yang didasari oleh faktor emosional. Silva yakin pemain berusia 31 tahun itu mampu memberikan stabilitas pertahanan yang saat ini kurang di lini tengah Benfica serta menciptakan landasan yang lebih kokoh bagi para pemain penyerang tim. Setiap langkah transfer kemungkinan besar akan bergantung pada pemain yang hengkang. Benfica diperkirakan akan mengosongkan tempat dalam skuad dan menyeimbangkan keuangan mereka sebelum menyelesaikan rekrutan besar lainnya.
- Getty Images Sport
Benfica harus membuka peluang untuk tercapainya kesepakatan
Benfica akan terus menjajaki kesepakatan dengan Bayern sambil mengupayakan penjualan pemain untuk membiayai transfer tersebut. Peminjaman dengan kewajiban pembelian tetap menjadi solusi yang mungkin jika kedua klub dapat mencapai kesepakatan mengenai strukturnya. Klub ini juga diperkirakan akan memperkuat lini-lini lain dalam skuadnya, dengan Silva yang diyakini menginginkan pemain sayap baru untuk menambah kedalaman skuad.
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