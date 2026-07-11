Benfica kini mengalihkan perhatiannya ke Palhinha setelah menyelesaikan perekrutan Clement Lenglet dan Jakub Kaminski. Silva telah mengidentifikasi pemain timnas Portugal tersebut sebagai gelandang bertahan pilihannya dalam upayanya memperkuat lini tengah timnya, seperti dilansir A Bola.

Silva dan Palhinha pernah bekerja sama di Fulham antara tahun 2022 dan 2024, di mana gelandang tersebut berhasil menancapkan namanya di Liga Premier selama periode tersebut. Petinggi Benfica, termasuk Rui Costa dan Mario Branco, kini sedang mengevaluasi apakah kesepakatan dapat diselesaikan dalam batas keuangan klub.

Palhinha bergabung dengan Bayern Munich dari Fulham dengan nilai transfer €50 juta pada tahun 2024 sebelum menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Tottenham. Spurs telah memutuskan untuk tidak mempermanenkan transfer tersebut, sehingga Bayern bersedia mendengarkan tawaran yang masuk sambil berusaha memulihkan sekitar €20 juta dari investasi mereka.







