Marco Rose tetap optimistis meski Bournemouth mencatat rekor Premier League yang tak diinginkan dalam hasil imbang melawan Brentford

Hasil ini membuat Bournemouth berada di peringkat ke-15 klasemen dan mencatat rekor Premier League yang tidak diinginkan sebagai tim pertama yang unggul dalam empat laga pembuka mereka tanpa memenangi satu pun di antaranya.

Meski demikian, Rose memuji daya juang skuadnya saat berbicara kepada BBC Match of the Day setelah peluit akhir: "Kami tertinggal untuk pertama kalinya musim ini, kami bereaksi dengan baik, dan beruntung bagi saya, kami tidak kebobolan gol telat. Kami punya lebih banyak peluang, lebih banyak penguasaan bola, kami adalah tim yang lebih baik.

"Brentford adalah lawan yang tangguh, mereka bagus dalam bola-bola kedua dan juga punya pemain-pemain besar serta ballers. Saya suka bagaimana kami bersaing, cara kami bertahan dalam sebagian besar situasi. Saya suka cara kami menyerang, sikap kami. Kami kurang beruntung dalam beberapa situasi, jadi kami hanya mendapat satu poin."