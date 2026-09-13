Getty Images Sport
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Marco Rose tetap optimistis meski Bournemouth mencatat rekor Premier League yang tak diinginkan dalam hasil imbang melawan Brentford
Bournemouth tertahan dalam laga menegangkan
Schade memecah kebuntuan untuk tim tamu sebelum Justin Kluivert menyamakan kedudukan, dengan Tavernier membalikkan keadaan tak lama setelah jeda. Namun, blunder mahal dari kiper Djordje Petrovic memungkinkan penyerang Jerman itu mencetak gol keduanya di laga ini dan memaksakan hasil imbang. Pemain pengganti Ben Gannon-Doak kemudian melihat tembakannya pada masa injury time membentur tiang gawang, sehingga Cherries gagal meraih kemenangan pertama yang telah lama dinantikan pada musim ini.
- Getty Images Sport
Rose menyoroti penampilan positif
Hasil ini membuat Bournemouth berada di peringkat ke-15 klasemen dan mencatat rekor Premier League yang tidak diinginkan sebagai tim pertama yang unggul dalam empat laga pembuka mereka tanpa memenangi satu pun di antaranya.
Meski demikian, Rose memuji daya juang skuadnya saat berbicara kepada BBC Match of the Day setelah peluit akhir: "Kami tertinggal untuk pertama kalinya musim ini, kami bereaksi dengan baik, dan beruntung bagi saya, kami tidak kebobolan gol telat. Kami punya lebih banyak peluang, lebih banyak penguasaan bola, kami adalah tim yang lebih baik.
"Brentford adalah lawan yang tangguh, mereka bagus dalam bola-bola kedua dan juga punya pemain-pemain besar serta ballers. Saya suka bagaimana kami bersaing, cara kami bertahan dalam sebagian besar situasi. Saya suka cara kami menyerang, sikap kami. Kami kurang beruntung dalam beberapa situasi, jadi kami hanya mendapat satu poin."
Andrews menuntut penyelesaian yang lebih tajam
Satu poin yang diraih dengan susah payah memperpanjang rekor tak terkalahkan Brentford atas Bournemouth di kasta tertinggi menjadi sembilan pertandingan (M5 S4), menyamai start empat laga tanpa kalah mereka pada musim 2023-24.
Pelatih Brentford, Andrews, merasa timnya tampil di bawah standar meski memuji penampilan penyerangnya yang mencetak dua gol: "Saya pikir kami bisa tampil lebih baik. Kami tidak mencapai level yang kami tetapkan untuk diri kami sendiri.
"Kami datang ke tempat yang sulit. Mereka bermain dengan cara yang sangat spesifik, dan itu sulit dihadapi pada beberapa momen. Di sisi lain, kami juga tidak membuat segalanya lebih mudah untuk diri kami sendiri lewat beberapa hal yang kami lakukan. Secara keseluruhan, saya rasa ini memang pertandingan yang pantas berakhir imbang.
"Dia [Schade] tampil luar biasa, memang benar begitu. Sejak kembali pada pramusim, cara dia menghadapi segalanya. Dia sedang berada dalam ritme permainan yang bagus. Saat ini dia terlihat sangat bebas, semoga itu terus berlanjut."
- Getty Images Sport
Kampanye Eropa dimulai pekan depan
Bournemouth harus segera memperketat pertahanan mereka menjelang laga pembuka Liga Europa tandang ke markas Real Sociedad pada Kamis, 17 September. Jadwal berat berlanjut tiga hari kemudian ketika Bournemouth kembali beraksi di kompetisi domestik dengan menjamu Liverpool di Vitality Stadium pada pekan kelima. Sang manajer menghadapi ujian krusial untuk menemukan formula kemenangan dan mengakhiri rangkaian tanpa kemenangan ini di tengah padatnya jadwal pertandingan.
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