Getty Images Sport
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Marco Rose menikmati mimpi Eropa Bournemouth yang “sempurna” setelah dua kemenangan beruntun di Liga Europa
Malam bersejarah di Vitality Stadium
Bournemouth menorehkan babak baru dalam sejarah klub pada Kamis malam dengan meraih kemenangan telak 3-0 atas Sturm Graz dalam laga kandang pertama mereka di kompetisi Eropa. Vitality Stadium dipenuhi luapan emosi saat Bournemouth melanjutkan awal sensasional mereka di Liga Europa. Setelah menang atas Real Sociedad pada laga pembuka, hasil terbaru ini memastikan klub Liga Primer Inggris tersebut mempertahankan rekor kemenangan 100 persen di turnamen itu.
Gol Evanilson dan Rayan menentukan arah pertandingan sebelum Alvaro Rodriguez menuntaskan penalti dengan baik untuk memastikan kemenangan. Hasil ini menjadi pengalih perhatian yang menggembirakan dari kesulitan di kompetisi domestik dan menghadirkan euforia bagi klub yang telah menanjak dari dasar piramida sepakbola Inggris hingga bersaing di level tertinggi Eropa. Pemilik klub, Bill Foley, yang terbang dari Amerika Serikat khusus untuk pertandingan ini, menyaksikan investasinya membuahkan hasil di panggung besar.
- Getty Images Sport
Rose mengenang malam yang istimewa
Setelah akhir pekan yang berat di Premier League, Rose gembira melihat respons kuat timnya. Meski tengah melalui periode sulit di kompetisi domestik, belum meraih kemenangan sejauh ini dan menelan kekalahan telak 5-1 di markas Chelsea, Bournemouth berhasil membalikkan keadaan dan menemukan ritmenya di kompetisi Eropa. Ia menekankan bahwa penampilan dominan ini, yang menghasilkan tiga gol dan nirbobol, harus menjadi pijakan penting untuk memulihkan kepercayaan diri tim dan memperbaiki hasil mereka ke depan.
"Ini kemenangan besar, kemenangan yang menyenangkan. Saya sangat bangga dan bahagia. Merupakan suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari ini. Ini malam yang istimewa. Kami harus memanfaatkan penampilan ini, keberhasilan nirbobol dan tiga gol yang kami cetak untuk membangun kepercayaan diri dalam penampilan kami dan meraih hasil yang lebih baik," kata Rose. Sang manajer juga menyoroti pentingnya hasil ini bagi moral skuad: "Ini awal yang sempurna, baik dari segi keberhasilan nirbobol maupun penampilan. Upaya dan sikap para pemain, serta respons yang kami minta setelah pertandingan hari Sabtu."
Kedalaman skuad dan rotasi taktik
Rose memilih melakukan lima perubahan pada susunan pemain utamanya dengan mempertimbangkan laga liga mendatang melawan Sunderland. Perubahan itu membuat timnya memulai babak pertama dengan sedikit lamban, tetapi kualitas mereka akhirnya terlihat setelah Evanilson membuka keunggulan lewat sundulan keras. Sang pelatih membela pilihan susunan pemainnya dan menegaskan bahwa ia sepenuhnya percaya pada kedalaman skuadnya untuk bersaing di berbagai ajang musim ini.
"Saya melakukannya karena saya yakin dan percaya kepada para pemain. Kami punya banyak pemain yang berada dalam kondisi bagus, dan kami telah menjalani beberapa pekan latihan yang baik. Itu menunjukkan kepada saya bahwa kami kompetitif. Ada persaingan di dalam tim kami. Itulah yang kami butuhkan. Kami bermain baik. Sturm biasanya merupakan tim yang menerapkan tekanan tinggi. Kami tidak memberi mereka peluang apa pun pada babak pertama. Bagi saya, menjaga gawang tetap tanpa kebobolan sangat penting," tambah Rose.
- Getty Images Sport
Mengincar kemenangan perdana yang sulit diraih
Kompetisi Eropa memberikan kelegaan yang sangat dibutuhkan di tengah kesulitan mereka di kompetisi domestik. Bournemouth masih mencari kemenangan pertama di Liga Primer di bawah Rose setelah menelan kekalahan telak saat bertandang ke markas Chelsea akhir pekan lalu. Laga melawan Sunderland akhir pekan mendatang menjadi kesempatan ideal untuk menata kembali permainan, bangkit, dan akhirnya meraih tiga poin pertama mereka musim ini.
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