Setelah akhir pekan yang berat di Premier League, Rose gembira melihat respons kuat timnya. Meski tengah melalui periode sulit di kompetisi domestik, belum meraih kemenangan sejauh ini dan menelan kekalahan telak 5-1 di markas Chelsea, Bournemouth berhasil membalikkan keadaan dan menemukan ritmenya di kompetisi Eropa. Ia menekankan bahwa penampilan dominan ini, yang menghasilkan tiga gol dan nirbobol, harus menjadi pijakan penting untuk memulihkan kepercayaan diri tim dan memperbaiki hasil mereka ke depan.

"Ini kemenangan besar, kemenangan yang menyenangkan. Saya sangat bangga dan bahagia. Merupakan suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari ini. Ini malam yang istimewa. Kami harus memanfaatkan penampilan ini, keberhasilan nirbobol dan tiga gol yang kami cetak untuk membangun kepercayaan diri dalam penampilan kami dan meraih hasil yang lebih baik," kata Rose. Sang manajer juga menyoroti pentingnya hasil ini bagi moral skuad: "Ini awal yang sempurna, baik dari segi keberhasilan nirbobol maupun penampilan. Upaya dan sikap para pemain, serta respons yang kami minta setelah pertandingan hari Sabtu."