Marco Rose memuji Bournemouth yang "brilian" setelah kemenangan bersejarah di Liga Europa atas Real Sociedad

Sang manajer membagikan kebanggaannya terhadap determinasi skuadnya dalam wawancara pascapertandingan dengan TNT Sports. Memuji penampilan berani timnya sebelum jeda, ia berkata: "Itulah sepak bola Bournemouth."

Menjelaskan taktik agresif mereka dan bagaimana mereka harus berjuang keras setelahnya, ia menambahkan: "Kami ingin aktif dan bertahan ke depan. Kami ingin menciptakan peluang. Kami punya sundulan untuk unggul 3-0. Pertandingan berlangsung 90 menit, dan babak pertama benar-benar brilian."

Merefleksikan penampilan itu lebih lanjut, ia mencatat: "Itu sangat intens dan berat. Babak pertama brilian dalam segala hal. Cara kami merebut bola dan penguasaan bola di area tinggi. Pada babak kedua, kami harus menderita karena kami tidak begitu tajam. Kami perlu membicarakan babak kedua."