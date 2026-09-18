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Marco Rose memuji Bournemouth yang "brilian" setelah kemenangan bersejarah di Liga Europa atas Real Sociedad
Awal yang sensasional memastikan kemenangan
Bournemouth mencetak sejarah dengan kemenangan bersejarah dalam laga besar Eropa pertama mereka sepanjang masa berkat gol-gol cepat dari Justin Kluivert dan Rayan dalam 20 menit pertama. Bournemouth menjadi tim Inggris ke-38 yang tampil di kompetisi utama Eropa, dengan enam dari sembilan tim pada abad ini memenangi pertandingan pembuka mereka. Kemenangan itu juga mengakhiri catatan tak terkalahkan tim Basque tersebut dalam lima laga kandang di Eropa, sekaligus memberi mereka kekalahan kandang pertama sejak Oktober 2024.
- ZUMA Press Wire
"Itulah permainan Bournemouth"
Sang manajer membagikan kebanggaannya terhadap determinasi skuadnya dalam wawancara pascapertandingan dengan TNT Sports. Memuji penampilan berani timnya sebelum jeda, ia berkata: "Itulah sepak bola Bournemouth."
Menjelaskan taktik agresif mereka dan bagaimana mereka harus berjuang keras setelahnya, ia menambahkan: "Kami ingin aktif dan bertahan ke depan. Kami ingin menciptakan peluang. Kami punya sundulan untuk unggul 3-0. Pertandingan berlangsung 90 menit, dan babak pertama benar-benar brilian."
Merefleksikan penampilan itu lebih lanjut, ia mencatat: "Itu sangat intens dan berat. Babak pertama brilian dalam segala hal. Cara kami merebut bola dan penguasaan bola di area tinggi. Pada babak kedua, kami harus menderita karena kami tidak begitu tajam. Kami perlu membicarakan babak kedua."
Laga tandang yang dirayakan sebagai tonggak penting
Kemenangan itu memicu perayaan emosional di antara ribuan suporter tandang yang melakukan perjalanan ke Spanyol untuk malam bersejarah tersebut. Berterima kasih kepada para fans tandang di tribune, sang manajer menambahkan: "Ini kemenangan yang brilian dalam pertandingan Eropa pertama kami. Ini luar biasa untuk klub dan 2.000 fans dari Bournemouth."
Hasil positif ini menjadi kemenangan keduanya sebagai pelatih di semua kompetisi, setelah kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln City di Carabao Cup.
- ZUMA Press Wire
Ujian berat di kompetisi domestik sudah menanti
Serangkaian pertandingan Premier League yang berat kini menanti Bournemouth, dengan laga melawan Liverpool dan Chelsea di kedua sisi jeda internasional. Mengubah keunggulan menjadi kemenangan akan sangat vital setelah mereka membiarkan posisi unggul lepas dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya musim ini. Setelah rangkaian berat di kompetisi domestik itu selesai, klub akan menjadi tuan rumah pertandingan Eropa pertama mereka sepanjang sejarah di Vitality Stadium melawan tim Austria, Sturm Graz.
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