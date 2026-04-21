Marco Rose akan menggantikan Andoni Iraola sebagai manajer Bournemouth saat pelatih asal Spanyol itu hengkang pada akhir musim Liga Premier
Rose menduduki jabatan tertinggi
Bournemouth bertindak cepat dalam merencanakan pengganti Iraola. Meskipun manajer Ipswich yang sangat dihormati, Kieran McKenna, dilaporkan sempat dipertimbangkan, Rose-lah yang akhirnya menduduki jabatan tersebut.
Silsilah yang mengesankan
Rose akan tiba di pesisir selatan Inggris dengan membawa rekam jejak yang mengesankan. Dulu ia pernah menjadi salah satu pelatih paling dihormati di Eropa, dan telah memegang sejumlah jabatan penting, termasuk sebagai pelatih Borussia Dortmund dan, yang terbaru, RB Leipzig. Ia telah dua kali menjuarai Bundesliga Austria dan meraih gelar Piala Jerman pada tahun 2023.
Iraola naik jabatan
Iraola diperkirakan akan menjadi kandidat kuat untuk posisi penting musim panas ini. Pelatih The Cherries ini telah membuat kesan mendalam berkat gaya sepak bola menyerangnya serta kemampuannya untuk bersaing di level Eropa dengan skuad yang relatif terjangkau. Ia disebut-sebut sebagai calon pengganti Pep Guardiola jika sang pelatih meninggalkan City musim panas ini. Klub-klub lain seperti Real Madrid, Manchester United, dan Liverpool juga kemungkinan akan memiliki posisi kosong yang perlu diisi.
Rekor sempurna Iraola
Sejak mengambil alih pada tahun 2023, Iraola telah menyaksikan Bournemouth terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada musim pertamanya sebagai pelatih, mereka mengumpulkan 48 poin, yang merupakan raihan tertinggi dalam sejarah klub. Prestasi itu dilanjutkan dengan finis di peringkat kesembilan musim lalu. Musim ini, meski kehilangan pemain-pemain andalan senilai hampir $300 juta, mereka masih berpeluang lolos ke kompetisi Eropa.