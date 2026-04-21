Marco Rose akan menggantikan Andoni Iraola sebagai manajer Bournemouth saat pelatih asal Spanyol itu hengkang pada akhir musim Liga Premier

Mantan manajer RB Leipzig dan Borussia Dortmund, Marco Rose, akan mengambil alih jabatan manajer Bournemouth pada akhir musim ini, demikian dikonfirmasi oleh klub Liga Premier tersebut pada hari Senin. Pelatih asal Jerman itu akan menggantikan posisi yang akan segera ditinggalkan oleh Andoni Iraola, yang sebelumnya pada tahun ini mengumumkan bahwa ia akan hengkang pada bulan Mei. Iraola diperkirakan akan menjadi incaran banyak klub pada musim panas ini.