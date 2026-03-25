Marco Reus memberikan saran kepada Jadon Sancho di tengah spekulasi tentang kemungkinan kembalinya pemain yang terpinggirkan di Man Utd itu ke Borussia Dortmund untuk kali ketiga
Kesempatan untuk menghidupkan kembali karier yang mandek
Reus secara terbuka mendukung mantan rekan setimnya itu untuk kembali ke Bundesliga guna membangkitkan kembali kariernya yang sedang mandek. Reus, yang saat ini bermain di MLS bersama LA Galaxy, yakin bahwa suasana yang sudah dikenalnya di Dortmund bisa jadi adalah hal yang tepat yang dibutuhkan Sancho untuk menemukan kembali performa terbaiknya setelah bertahun-tahun mengalami kesulitan di Liga Premier.
Reus mengungkapkan pandangannya secara jelas mengenai kembalinya Sancho
Dalam wawancara dengan SportBild, Reus mengatakan:"Saran utama saya untuk Jadon adalah melihat-lihat dan mencari tempat di mana dia bisa merasa betah lagi serta kembali ke performa terbaiknya. Dan jika ternyata tempat itu adalah BVB, itu akan baik baginya dan bagi Dortmund."
Selama empat tahun bersama di BVB antara 2017 dan 2021, keduanya membentuk kemitraan yang mematikan yang membuat Sancho muncul sebagai salah satu talenta muda paling produktif di dunia sepak bola. Reus dengan penuh kasih mengingat kualitas-kualitas yang membuat bintang kelahiran London itu begitu berbahaya.
Legenda Dortmund itu menambahkan: "Saya jarang bermain bersama pemain yang bisa mengambil keputusan dengan insting yang begitu baik dan dalam situasi sulit. Selain assist dan golnya, dia tahu apa yang dibutuhkan permainan dan apa yang dibutuhkan rekan setimnya. Dia adalah pemain yang menarik dua atau tiga lawan ke arahnya dan bisa menilai dengan tepat kapan dia perlu melibatkan rekan setimnya pada saat yang tepat."
Harga yang sangat mahal dari mimpi buruk Manchester United
Komentar Reus ini muncul di saat karier Sancho sedang berada di titik terendah. Kepindahannya ke Old Trafford pada tahun 2021 gagal memenuhi ekspektasi, dan terbukti sangat merugikan bagi United. Perkiraan menunjukkan bahwa dengan biaya transfer sebesar £73 juta ditambah gaji yang sangat tinggi, total pengeluaran United untuk pemain sayap ini mencapai sekitar £138 juta, namun hasilnya sangat minim.
Setelah hanya mencetak 12 gol untuk United dan mengalami perselisihan yang sangat dipublikasikan dengan mantan manajer Erik ten Hag, klub sangat ingin meminimalkan kerugian mereka. Sancho akan diizinkan hengkang sebagai pemain bebas transfer musim panas ini, terutama agar Setan Merah dapat menghapus gajinya yang dilaporkan sebesar £250.000 per minggu dari pembukuan saat INEOS terus merestrukturisasi skuad.
Penampilan ketiganya bersama Black and Yellow?
Meskipun kembalinya ia ke klub lamanya menjadi cerita yang menarik, kesepakatan tersebut masih jauh dari kata rampung. Dortmund sedang menjajaki kemungkinan untuk membawanya kembali untuk ketiga kalinya, setelah masa baktinya yang pertama pada 2017–2021 dan masa pinjaman singkat pada 2024, namun masalah keuangannya cukup rumit. Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub Bundesliga tersebut memang ingin merekrut seorang pemain sayap, namun mereka sedang mempertimbangkan beberapa opsi.
Setiap transfer permanen ke Signal Iduna Park akan menuntut pemotongan gaji yang signifikan dari Sancho. Namun, dengan minat dari Liga Premier yang meredup setelah penampilannya yang kurang memuaskan di Villa Park, kembali ke lingkungan di mana ia bisa bersinar mungkin menjadi peluang terbaik bagi pemain berusia 26 tahun ini untuk kembali membuktikan dirinya sebagai penyerang elit Eropa.