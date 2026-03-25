Marco Reus memberikan saran kepada Jadon Sancho di tengah spekulasi tentang kemungkinan kembalinya pemain yang terpinggirkan di Man Utd itu ke Borussia Dortmund untuk kali ketiga

Dalam wawancara dengan SportBild, Reus mengatakan: "Saran utama saya untuk Jadon adalah melihat-lihat dan mencari tempat di mana dia bisa merasa betah lagi serta kembali ke performa terbaiknya. Dan jika ternyata tempat itu adalah BVB, itu akan baik baginya dan bagi Dortmund."

Selama empat tahun bersama di BVB antara 2017 dan 2021, keduanya membentuk kemitraan yang mematikan yang membuat Sancho muncul sebagai salah satu talenta muda paling produktif di dunia sepak bola. Reus dengan penuh kasih mengingat kualitas-kualitas yang membuat bintang kelahiran London itu begitu berbahaya.

Legenda Dortmund itu menambahkan: "Saya jarang bermain bersama pemain yang bisa mengambil keputusan dengan insting yang begitu baik dan dalam situasi sulit. Selain assist dan golnya, dia tahu apa yang dibutuhkan permainan dan apa yang dibutuhkan rekan setimnya. Dia adalah pemain yang menarik dua atau tiga lawan ke arahnya dan bisa menilai dengan tepat kapan dia perlu melibatkan rekan setimnya pada saat yang tepat."