Marco Palestra: Mengapa Chelsea langsung bergerak cepat untuk menggagalkan upaya Inter merekrut bek sayap andalan senilai €55 juta

Seorang bek sayap yang agresif dan serba bisa, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A berkat penampilan mengesankan selama masa peminjamannya di Cagliari, pemain berusia 21 tahun ini semula diperkirakan akan bergabung dengan San Siro pada musim panas ini — namun Chelsea bergerak cepat untuk segera menuntaskan kesepakatan tersebut.
Alonso dilaporkan telah menyetujui transfer tersebut, dengan bek muda ini tampaknya sangat cocok dengan sistem tiga bek atau empat bek yang disukai pelatih asal Spanyol itu, mengingat ia bisa bermain di kedua sayap sebagai wing-back atau bek sayap.
Namun, mengapa tepatnya Chelsea bergerak cepat untuk menggagalkan rencana Inter dan melakukan komitmen finansial yang begitu besar untuk seorang pemain dengan pengalaman bermain di tim utama yang masih terbatas? GOAL akan mengulasnya untuk Anda...