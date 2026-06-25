Marco Palestra: Mengapa Chelsea langsung bergerak cepat untuk menggagalkan upaya Inter merekrut bek sayap andalan senilai €55 juta

Meskipun pada dasarnya ia adalah seorang bek, Palestra sangat lihai mengolah bola dengan kakinya, dan postur tubuhnya yang tinggi dan ramping (6'1") membuatnya mampu menutupi area lapangan dengan cepat — sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk posisi wing-back.

Pemain berusia 21 tahun ini berada di persentil ke-100 untuk upaya dribel di Serie A musim lalu (3,11), dengan rata-rata 1,58 per 90 menit, dan hanya Kenan Yildiz dari Juventus — yang sejatinya adalah seorang pemain sayap — yang berhasil melakukan lebih banyak dribel daripada 70 dribel yang dilakukan Palestra. Begitu berada di posisi yang tepat, ia juga tidak ragu untuk melepaskan umpan silang.

Ia juga mahir menggunakan kedua kakinya, yang mendukung keserbagunaannya dan akan menjadikannya aset berharga bagi Chelsea, yang dilaporkan yakin ia akan mampu mengisi berbagai posisi di bawah asuhan Alonso, yang kemungkinan akan menerapkan sistem taktik yang dinamis.

Dengan kepindahan ke Stamford Bridge yang semakin dekat, direktur olahraga Cagliari, Guido Angelozzi, telah berbicara tentang pemain muda ini dengan nada yang sangat positif. "Saya sudah mengenalnya sejak dia masih pemain muda," katanya kepada Tuttomercato."Dia memiliki segalanya: fisik, kekuatan, kecepatan, dan kemampuan menggiring bola. Kita sedang membicarakan seorang pemain yang lengkap dalam segala hal.

"Dia juga orang yang hebat yang hidup untuk sepak bola, memiliki keluarga yang indah yang mendukungnya. Agennya juga baik. Dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjalani karier yang gemilang."