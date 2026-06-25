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Marco Palestra GFXGOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Marco Palestra: Mengapa Chelsea langsung bergerak cepat untuk menggagalkan upaya Inter dalam merekrut bek sayap andalan senilai €55 juta

Analysis
Chelsea
M. Palestra
Premier League
Inter
Atalanta
Cagliari
Serie A
FEATURES

Musim panas kembali tiba, dan Chelsea kembali membidik bintang muda berpotensi tinggi. Namun, kali ini mungkin akan berbeda. The Blues bergerak cepat untuk menggagalkan upaya Inter dalam merekrut Marco Palestra, pemain muda berbakat dari Atalanta, yang kini dipastikan akan menjadi rekrutan pertama era Xabi Alonso melalui kesepakatan senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta).

Seorang bek sayap yang agresif dan serba bisa, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A berkat penampilan mengesankan selama masa peminjamannya di Cagliari, pemain berusia 21 tahun ini semula diperkirakan akan bergabung dengan San Siro pada musim panas ini — namun Chelsea bergerak cepat untuk segera menuntaskan kesepakatan tersebut.

Alonso dilaporkan telah menyetujui transfer tersebut, dengan bek muda ini tampaknya sangat cocok dengan sistem tiga bek atau empat bek yang disukai pelatih asal Spanyol itu, mengingat ia bisa bermain di kedua sayap sebagai wing-back atau bek sayap.

Namun, mengapa tepatnya Chelsea bergerak cepat untuk menggagalkan rencana Inter dan melakukan komitmen finansial yang begitu besar untuk seorang pemain dengan pengalaman bermain di tim utama yang masih terbatas? GOAL akan mengulasnya untuk Anda...

  • Marco Palestra AtalantaGetty

    Di sinilah semuanya bermula

    Lahir di Buccinasco, pinggiran Milan, pada Maret 2005, Palestra memulai langkah pertamanya dalam perjalanan menuju karier profesional dengan bergabung bersama klub lokal Assago pada usia lima tahun.

    Empat tahun kemudian, ia direkrut oleh Inter dan menjadi bagian dari akademi muda Accademia Inter, namun Nerazzurri hanya mempertahankannya selama satu tahun sebelum Atalanta—yang berbasis di Bergamo, tak jauh dari Milan—merekrut Palestra pada usia 10 tahun setelah terkesan dengan penampilannya, dan ia telah menjadi bagian dari skuad mereka sejak saat itu.

    Ia menjadi bek kanan hampir secara kebetulan; awalnya seorang gelandang sayap kiri, ia dipindahkan ke posisi bek kanan setelah tampil mengesankan di sana sebagai pengganti darurat di level U-17 selama musim 2021-22, setelah sebelumnya juga bermain lebih ke depan di posisi sayap. Sejak saat itu, posisi itulah yang menjadi posisi utamanya, dan perubahan peran tersebut turut menjelaskan keserbagunaannya.

    Palestra naik pangkat dengan cepat, tampil mengesankan bersama tim U-19 saat berusia 17 tahun pada musim 2022-23 dengan 10 assist, yang membuatnya dipromosikan ke tim U-23 yang baru dibentuk di Serie C menjelang musim 2023-24.

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  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-STURM GRAZAFP

    Kesempatan besar

    Palestra dimasukkan ke dalam skuad pertandingan Serie A oleh Gian Piero Gasperini pada akhir musim 2022-23, namun ia tidak benar-benar turun ke lapangan. Ia akhirnya melakukan debutnya di tim utama dalam penampilan singkat selama enam menit di Liga Europa melawan Rakow pada Desember 2023 saat berusia 18 tahun, namun hal itu tidak menjadi awal dari peluang-peluang selanjutnya karena ia terus mengembangkan kemampuannya di tim U-23.

    Pemain muda ini dipromosikan ke tim senior menjelang musim 2024-25, namun setelah tampil dalam tiga pertandingan liga pertama Atalanta, ia hanya duduk di bangku cadangan sebelum cedera otot paha menghambat paruh kedua musimnya.

    Peminjaman ke Cagliari pada akhir jendela transfer musim panas 2025 terbukti menjadi titik balik, karena Palestra diberi kesempatan untuk berkembang. Sejak saat itu, ia tidak pernah menoleh ke belakang di tengah kariernya yang meroket di Sardinia.

  • Cagliari Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Bagaimana kabarnya?

    Sebagai pemain inti sejak awal, Palestra tampil gemilang sebagai bek sayap yang agresif untuk Cagliari — menarik perhatian meski menjadi bagian dari tim yang berjuang menghindari degradasi hingga menit-menit terakhir.

    Ia menunjukkan keserbagunaannya dengan bermain sebagai bek sayap kanan, bek kanan, dan bek kiri, serta mencatatkan empat assist sepanjang musim 2025-26. Bek muda ini menampilkan performa yang menentukan kemenangan saat melawan Fiorentina pada Januari, memberikan assist untuk gol pembuka melalui umpan silang yang akurat sebelum melaju ke depan dan mencetak gol dengan tenang dalam kemenangan krusial 2-1.

    Palestra meraih penampilan pertamanya di tim senior Italia pada bulan Maret, masuk sebagai pemain pengganti dalam babak play-off kualifikasi Piala Dunia - termasuk dalam laga final yang berakhir tragis melawan Bosnia dan Herzegovina yang kembali menimbulkan kekecewaan bagi Azzurri.

    Penampilannya sepanjang musim, terutama dalam hal kontribusi menyerang, membuatnya meraih penghargaan Bek Terbaik Serie A pada acara penghargaan akhir musim, serta menarik minat transfer yang signifikan dari Inter dan, kemudian, Chelsea.

  • Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    Kekuatan utama

    Meskipun pada dasarnya ia adalah seorang bek, Palestra sangat lihai mengolah bola, dan dengan postur tubuhnya yang tinggi (6'1"), ia mampu bergerak cepat mencakup area yang luas — sehingga menjadikannya pilihan ideal untuk posisi wing-back.

    Pemain berusia 21 tahun ini berada di persentil ke-100 untuk upaya dribel di Serie A musim lalu (3,11), dengan rata-rata 1,58 per 90 menit, dan hanya Kenan Yildiz dari Juventus — yang sejatinya adalah seorang pemain sayap — yang berhasil melakukan lebih banyak dribel daripada 70 dribel yang dilakukan Palestra. Begitu berada di posisi yang tepat, ia juga tidak ragu untuk melepaskan umpan silang.

    Ia juga mahir menggunakan kedua kakinya, yang mendukung keserbagunaannya dan akan menjadikannya aset berharga bagi Chelsea, yang dilaporkan yakin ia akan mampu mengisi berbagai posisi di bawah asuhan Alonso, yang kemungkinan akan menerapkan sistem taktik yang dinamis.

    Dengan kepindahan ke Stamford Bridge yang semakin dekat, direktur olahraga Cagliari, Guido Angelozzi, telah berbicara tentang pemain muda ini dengan nada yang sangat positif. "Saya sudah mengenalnya sejak dia masih pemain muda," katanya kepada Tuttomercato."Dia memiliki segalanya: fisik, kekuatan, kecepatan, dan kemampuan menggiring bola. Kita sedang membicarakan seorang pemain yang lengkap dalam segala hal.

    "Dia juga orang yang hebat yang hidup untuk sepak bola, memiliki keluarga yang indah yang mendukungnya. Selain itu, agennya juga baik. Dia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjalani karier yang gemilang."

  • ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Seperti yang mungkin sudah Anda tangkap dari apa yang telah Anda baca sejauh ini, bertahan tidak selalu menjadi prioritas utama Palestra, meskipun secara resmi ia berposisi sebagai bek sayap. Pemain asal Italia ini mengalami kesulitan dalam duel udara dan konsentrasinya kadang-kadang dipertanyakan. Ia juga harus mempersiapkan diri menghadapi intensitas fisik sepak bola Inggris, meskipun tampaknya ia cukup cocok dengan hal itu.

    Di posisi menyerang, lulusan akademi Atalanta ini perlu mengasah ketenangan, kemampuan menembak, dan penyelesaian akhir agar benar-benar menjadi bek sayap yang lengkap, setara dengan rekan setimnya yang akan segera bergabung, Reece James, saat sang pemain berada dalam performa terbaiknya yang penuh ledakan.

    Di usia 21 tahun, wajar jika Palestra masih memiliki beberapa kekurangan, dan meskipun Chelsea sangat ingin melihat peningkatan khususnya di sisi pertahanan permainannya, mereka berharap dan yakin bahwa hal itu akan tercapai seiring berjalannya waktu.

  • Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Setelah sebelumnya dikaitkan dengan Arsenal dan Manchester City, sudah cukup lama beredar spekulasi bahwa Palestra akan bergabung dengan Inter, juara Scudetto, pada musim panas ini—klub tempat ia pernah bermain dan diyakini sebagai klub yang ia dukung sejak kecil. Namun, Chelsea bergerak cepat, dilaporkan dengan tawaran yang jauh melampaui nilai transfer dan ketentuan kontrak yang ditawarkan oleh Nerazzurri.

    Sebagai tanda menarik akan pengaruh Alonso sebagai manajer baru The Blues, bukan sekadar pelatih kepala, pria asal Spanyol itu dilaporkan menyetujui kesepakatan ini, dan klub bertindak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, sehingga dalam waktu 24 jam berhasil merebut posisi terdepan dan menggagalkan upaya Inter untuk mendatangkan bek tersebut.

    Paket sebesar €55 juta ini merupakan keuntungan murni bagi La Dea, dengan klub tersebut konon telah memutuskan sejak lama untuk menjual lulusan akademi tersebut daripada mengintegrasikannya kembali setelah masa pinjamannya yang sukses.

    Palestra kini akan berlabuh di Stamford Bridge alih-alih San Siro, dan Angelozzi yakin ia akan sukses di Inggris: "Saya yakin dia akan pergi ke Liga Premier; mereka memantau Marco dan melihat bahwa dia adalah pemain yang cocok untuk liga Inggris. Satu-satunya klub di Italia yang bisa merekrutnya adalah Inter, tetapi tampaknya pada titik tertentu tawaran mereka dikalahkan."

    Ketika ditanya apakah sang pemain akan bersinar, ia menambahkan: “Tentu saja. Dia adalah pemain unggulan di posisinya.”