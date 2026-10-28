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Antonio Conte NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Marco Borriello: "Juventus, bahkan Conte pun tak akan cukup. Mereka kehilangan sosok Andrea Agnelli"

Juventus
M. Borriello
A. Conte
Serie A

Mantan penyerang itu berbicara tentang krisis berkepanjangan yang dialami Juventus.

Marco Borriello, yang meraih satu Scudetto bersama Juventus, berbicara tentang Juventus dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Berikut petikan paling menarik.


Tentang Conte dan Spalletti

"Saya sangat mengagumi Antonio. Dia seorang pemenang dan saya sudah merasakan sendiri kekuatannya: dia menanamkan mentalitas yang luar biasa kepada para pemainnya. Namun, saya tidak yakin Spalletti adalah masalah Juventus. Karena itu, saya juga tidak berpikir kehadiran Conte saja cukup untuk membawa Juventus kembali menjadi yang terdepan. Keduanya pelatih hebat: Luciano dan Antonio berbeda, tetapi sama-sama luar biasa dalam aspek teknik dan taktik. Conte akan mengembalikan DNA Juventus dan bekerja mati-matian, tetapi saya tidak yakin itu saja cukup untuk meraih kemenangan."


Lantas, apa yang kurang?

"Sosok presiden seperti Andrea Agnelli. Dari luar, terasa Juventus kehilangan kehangatan Andrea, seorang petinggi klub yang selalu hadir. Juventus memiliki pemilik yang bersejarah dan unik: keterikatan mereka dengan permata keluarga ini jelas terlihat, termasuk dari segi finansial. John Elkann adalah pendukung nomor satu dan patut diberi apresiasi atas investasinya yang terus-menerus. Tidak bisa meminta lebih darinya. Namun, dia seorang pengusaha besar dan tidak bisa berada di lapangan setiap hari. Juventus kehilangan keajaiban, sesuatu yang membuat planet-planet sejajar dan tercipta pada musim ketika kami meraih Scudetto bersama Conte, para suporter, dan stadion baru. Ini bukan mitos belaka. Para pemain bisa merasakan atmosfer dan, bahkan tanpa sadar, bertindak sesuai dengan itu. Percayalah kepada saya: para pemain bisa mencium hal-hal seperti ini. Sepakbola adalah alkimia dan kesamaan tujuan."

  • Contohnya?

    "Pada masa saya di Juventus, Bremer pasti tidak akan berbicara seperti itu setelah kalah 3-0 dari Lazio. Di bawah Agnelli dan Marotta, dia tidak akan berani mengkritik rekan-rekan setimnya. Namun, itu bukan satu-satunya contoh."


    Apa maksud Anda?

    "Fakta bahwa Kessie memilih Atalanta, bukan Juventus, mengkhawatirkan. Dengan segala hormat, Atalanta bukan AC Milan. Para pemain bisa merasakan kondisi klub dan mencari informasi."


    Bagaimana dengan Woltemade?

    "Dia pemain jangkung dengan teknik bagus, tetapi juga mudah ditebak."




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