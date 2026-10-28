Marco Borriello, yang meraih satu Scudetto bersama Juventus, berbicara tentang Juventus dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Berikut petikan paling menarik.





Tentang Conte dan Spalletti

"Saya sangat mengagumi Antonio. Dia seorang pemenang dan saya sudah merasakan sendiri kekuatannya: dia menanamkan mentalitas yang luar biasa kepada para pemainnya. Namun, saya tidak yakin Spalletti adalah masalah Juventus. Karena itu, saya juga tidak berpikir kehadiran Conte saja cukup untuk membawa Juventus kembali menjadi yang terdepan. Keduanya pelatih hebat: Luciano dan Antonio berbeda, tetapi sama-sama luar biasa dalam aspek teknik dan taktik. Conte akan mengembalikan DNA Juventus dan bekerja mati-matian, tetapi saya tidak yakin itu saja cukup untuk meraih kemenangan."





Lantas, apa yang kurang?

"Sosok presiden seperti Andrea Agnelli. Dari luar, terasa Juventus kehilangan kehangatan Andrea, seorang petinggi klub yang selalu hadir. Juventus memiliki pemilik yang bersejarah dan unik: keterikatan mereka dengan permata keluarga ini jelas terlihat, termasuk dari segi finansial. John Elkann adalah pendukung nomor satu dan patut diberi apresiasi atas investasinya yang terus-menerus. Tidak bisa meminta lebih darinya. Namun, dia seorang pengusaha besar dan tidak bisa berada di lapangan setiap hari. Juventus kehilangan keajaiban, sesuatu yang membuat planet-planet sejajar dan tercipta pada musim ketika kami meraih Scudetto bersama Conte, para suporter, dan stadion baru. Ini bukan mitos belaka. Para pemain bisa merasakan atmosfer dan, bahkan tanpa sadar, bertindak sesuai dengan itu. Percayalah kepada saya: para pemain bisa mencium hal-hal seperti ini. Sepakbola adalah alkimia dan kesamaan tujuan."