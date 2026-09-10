Claudio Marchisio menjadi tamu pertama "Se fossi tu", format di You tube milik Corriere dello Sport. Mantan gelandang Juventus itu membahas, di antara topik lainnya, juga tentang Juventus saat ini.





Lini serang Juventus: "Bagaimana saya akan memainkannya? Saya akan menempatkan Kolo Muani di sisi kiri, untuk memanfaatkan kecepatannya dan larinya, saya akan menempatkan Woltemade di tengah, dengan sentimeter dan tekniknya, dan di kanan Conceicao, yang saat melawan Milan mengenai tiang dan sedang dalam momen yang bagus".





Tentang Kolo Muani: "Dia sangat diinginkan kembali, saya berharap dia bisa pecah telur dan menemukan konsistensi".





Formasi dan banyaknya cedera: "Spalletti akan menemukan solusinya. Yang jelas, bermain dengan double pivot, dalam 4-2-3-1, tidaklah semudah itu, untuk pemain yang dimiliki Juventus. Koopmeiners sebagai gelandang bertahan tidak terlalu membuat saya terkesan, saya akan menggesernya lebih ke depan. McKennie juga bukan gelandang bertahan".





Bursa transfer: "Apakah saya akan merekrut pemain bebas transfer? Itu tidak mudah, karena Anda tidak tahu situasi seperti apa yang Anda temukan, dalam kondisi seperti apa pemain bebas transfer itu, persiapan seperti apa yang dia miliki".



