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Claudio MarchisioGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Marchisio: "Begini cara saya memainkan lini serang Juventus. Vlahovic melakukan kesalahan, Gatti pantas mendapat lebih banyak menit bermain"

Juventus

Mantan gelandang Juventus itu menyampaikan pendapatnya soal masalah yang dialami tim asuhan Spalletti

Claudio Marchisio menjadi tamu pertama "Se fossi tu", format di You tube milik Corriere dello Sport. Mantan gelandang Juventus itu membahas, di antara topik lainnya, juga tentang Juventus saat ini.


Lini serang Juventus: "Bagaimana saya akan memainkannya? Saya akan menempatkan Kolo Muani di sisi kiri, untuk memanfaatkan kecepatannya dan larinya, saya akan menempatkan Woltemade di tengah, dengan sentimeter dan tekniknya, dan di kanan Conceicao, yang saat melawan Milan mengenai tiang dan sedang dalam momen yang bagus".


Tentang Kolo Muani: "Dia sangat diinginkan kembali, saya berharap dia bisa pecah telur dan menemukan konsistensi".


Formasi dan banyaknya cedera: "Spalletti akan menemukan solusinya. Yang jelas, bermain dengan double pivot, dalam 4-2-3-1, tidaklah semudah itu, untuk pemain yang dimiliki Juventus. Koopmeiners sebagai gelandang bertahan tidak terlalu membuat saya terkesan, saya akan menggesernya lebih ke depan. McKennie juga bukan gelandang bertahan".


Bursa transfer: "Apakah saya akan merekrut pemain bebas transfer? Itu tidak mudah, karena Anda tidak tahu situasi seperti apa yang Anda temukan, dalam kondisi seperti apa pemain bebas transfer itu, persiapan seperti apa yang dia miliki".


  • Tentang Gatti: "Dia layak mendapat lebih banyak ruang dalam rotasi. Ketika dia mencetak gol ke gawang Milan, kalau saya ada di posisinya, saya akan langsung mengambil bola dan membawanya ke tengah lapangan, tetapi saya paham emosi pada momen itu".


    Tentang target: "Target Juventus harus selalu menang, fino alla fine harus seperti itu, melaju sejauh mungkin".


    Tentang bursa transfer: "Untuk lini tengah, pada Januari harus melakukan sesuatu. Conceicao? Kalau saya jadi dia, saya akan langsung memperpanjang kontrak, karena impian saya adalah selalu bermain untuk Juventus".


    Tentang Vlahovic: "Kalau saya ada di posisinya, saya akan menangani situasi itu dengan cara berbeda, saya akan mencoba memperbaiki hubungan dengan Juventus, yang telah memberinya banyak hal. Saya akan melepas gaji yang lebih tinggi demi bertahan di Juventus. Terlebih lagi, dia pergi bermain di tim yang tidak bermain di Liga Champions".


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