Claudio Marchisio menjadi tamu pertama "Se fossi tu", format di YouTube milik Corriere dello Sport. Mantan gelandang Juventus itu berbicara, di antara topik lainnya, juga tentang Juventus saat ini.





Lini serang Juventus: "Bagaimana saya akan memainkannya? Saya akan menempatkan Kolo Muani di sisi kiri, untuk memaksimalkan kecepatannya dan kekuatan larinya, saya akan menempatkan Woltemade di tengah, dengan posturnya dan tekniknya, lalu di kanan Conceicao, yang saat melawan Milan membentur tiang dan sedang dalam momen yang bagus".





Tentang Kolo Muani: "Dia sangat diinginkan kembali, saya berharap dia bisa pecah telur dan menemukan konsistensi".





Formasi dan banyaknya cedera: "Spalletti akan menemukan solusinya. Yang pasti, bermain dengan dua gelandang bertahan dalam 4-2-3-1 tidak begitu sederhana, untuk para pemain yang dimiliki Juventus. Koopmeiners sebagai gelandang bertahan menurut saya tidak terlalu meyakinkan, saya akan menggesernya lebih ke depan. McKennie juga bukan gelandang bertahan".





Bursa transfer: "Apakah saya akan merekrut pemain bebas transfer? Tidak mudah, karena Anda tidak tahu situasi seperti apa yang akan ditemukan, dalam kondisi apa pemain bebas transfer itu, persiapan seperti apa yang dia punya".



