Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Claudio MarchisioGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Marchisio: "Begini cara saya memainkan lini serang Juventus. Vlahovic melakukan kesalahan, Gatti layak mendapat lebih banyak ruang"

Juventus

Mantan gelandang Juventus itu menyampaikan pendapatnya soal masalah yang dihadapi tim Spalletti

Claudio Marchisio menjadi tamu pertama "Se fossi tu", format di YouTube milik Corriere dello Sport. Mantan gelandang Juventus itu berbicara, di antara topik lainnya, juga tentang Juventus saat ini.


Lini serang Juventus: "Bagaimana saya akan memainkannya? Saya akan menempatkan Kolo Muani di sisi kiri, untuk memaksimalkan kecepatannya dan kekuatan larinya, saya akan menempatkan Woltemade di tengah, dengan posturnya dan tekniknya, lalu di kanan Conceicao, yang saat melawan Milan membentur tiang dan sedang dalam momen yang bagus".


Tentang Kolo Muani: "Dia sangat diinginkan kembali, saya berharap dia bisa pecah telur dan menemukan konsistensi".


Formasi dan banyaknya cedera: "Spalletti akan menemukan solusinya. Yang pasti, bermain dengan dua gelandang bertahan dalam 4-2-3-1 tidak begitu sederhana, untuk para pemain yang dimiliki Juventus. Koopmeiners sebagai gelandang bertahan menurut saya tidak terlalu meyakinkan, saya akan menggesernya lebih ke depan. McKennie juga bukan gelandang bertahan".


Bursa transfer: "Apakah saya akan merekrut pemain bebas transfer? Tidak mudah, karena Anda tidak tahu situasi seperti apa yang akan ditemukan, dalam kondisi apa pemain bebas transfer itu, persiapan seperti apa yang dia punya".


  • Tentang Gatti: "Dia pantas mendapat lebih banyak ruang dalam rotasi. Saat dia mencetak gol ke gawang Milan, kalau saya jadi dia, saya akan langsung mengambil bola dan membawanya ke tengah lapangan, tetapi saya paham emosi pada momen itu".


    Tentang target: "Target Juventus harus selalu menang, il fino alla fine harus seperti itu, melaju sejauh mungkin".


    Tentang bursa transfer: "Untuk lini tengah, pada Januari harus ada sesuatu yang dilakukan. Conceicao? Kalau saya jadi dia, saya akan langsung memperpanjang kontrak, karena impian saya adalah selalu bermain untuk Juventus".


    Tentang Vlahovic: "Kalau saya jadi dia, saya akan menangani situasinya dengan cara berbeda, saya akan mencoba memperbaiki hubungan dengan Juve, yang sudah memberinya banyak hal. Saya akan melepas gaji yang lebih tinggi demi bertahan di Juve. Selain itu dia pergi bermain di tim yang tidak bermain di Liga Champions".


    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Juventus crest
Juventus
JUV