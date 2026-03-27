Marcelo Bielsa menjelaskan mengapa ia belum kembali ke Leeds selama empat tahun sejak pemecatannya yang penuh emosi di Elland Road

Menjelang pertandingan Uruguay melawan Inggris, Bielsa memberikan gambaran langka dan penuh emosi mengenai perasaannya terhadap mantan klubnya. Ia menjelaskan: "Saya belum kembali karena rasa rindu. Terkadang kita harus menahan diri untuk tidak kembali, dan saya ingin tetap mempertahankan rasa rindu itu.

"Berada di Leeds memberi saya kenangan terindah dan salah satu hadiah terbaik yang pernah diberikan sepak bola kepada saya. Kekuatan yang sesungguhnya dimiliki sepak bola Inggris didasarkan pada para penggemar dan cinta tanpa syarat dari para pendukung untuk membangun liga yang hebat. Liga Inggris ini tidak akan menjadi seperti sekarang ini jika bukan karena perasaan para penggemarnya. Bagi saya, saya berada di Leeds selama empat tahun.

“Namun dalam tiga pertandingan, tim saya kebobolan 14 gol dan akan sangat sulit untuk bertahan dari itu. Saya selalu menganggapnya (dipecat) sebagai hal yang wajar.”

Dia menambahkan: “Saya berharap Leeds bisa bertahan di liga karena di situlah tempat mereka seharusnya. Klub ini adalah sebuah institusi dengan sumber daya dan pemain sepak bola yang cukup baik untuk mempertahankan posisi mereka.”