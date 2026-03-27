Marcelo Bielsa menjelaskan mengapa ia belum kembali ke Leeds selama empat tahun sejak pemecatannya yang penuh emosi di Elland Road
Kembalinya 'El Loco'
Kembalinya Bielsa ke Inggris menandai kali pertama pelatih asal Argentina itu melatih di negara tersebut sejak Februari 2022. Ditunjuk oleh Leeds pada 2018, Bielsa berhasil mengakhiri masa pengasingan klub selama 16 tahun dari kasta tertinggi dengan menjuarai Championship dengan raihan 93 poin pada 2020. Gaya "Bielsa-ball" berintensitas tinggi miliknya membawa The Whites finis di peringkat kesembilan yang mengejutkan pada musim pertama mereka kembali ke Liga Premier. Namun, keruntuhan pertahanan pada awal 2022 - yang membuat timnya kebobolan 14 gol hanya dalam tiga pertandingan - menyebabkan pemecatannya, sebuah keputusan yang kini diakui oleh manajer veteran tersebut sepenuhnya dibenarkan mengingat posisi klub yang genting saat itu.
Menolak rasa rindu
Menjelang pertandingan Uruguay melawan Inggris, Bielsa memberikan gambaran langka dan penuh emosi mengenai perasaannya terhadap mantan klubnya. Ia menjelaskan: "Saya belum kembali karena rasa rindu. Terkadang kita harus menahan diri untuk tidak kembali, dan saya ingin tetap mempertahankan rasa rindu itu.
"Berada di Leeds memberi saya kenangan terindah dan salah satu hadiah terbaik yang pernah diberikan sepak bola kepada saya. Kekuatan yang sesungguhnya dimiliki sepak bola Inggris didasarkan pada para penggemar dan cinta tanpa syarat dari para pendukung untuk membangun liga yang hebat. Liga Inggris ini tidak akan menjadi seperti sekarang ini jika bukan karena perasaan para penggemarnya. Bagi saya, saya berada di Leeds selama empat tahun.
“Namun dalam tiga pertandingan, tim saya kebobolan 14 gol dan akan sangat sulit untuk bertahan dari itu. Saya selalu menganggapnya (dipecat) sebagai hal yang wajar.”
Dia menambahkan: “Saya berharap Leeds bisa bertahan di liga karena di situlah tempat mereka seharusnya. Klub ini adalah sebuah institusi dengan sumber daya dan pemain sepak bola yang cukup baik untuk mempertahankan posisi mereka.”
Uji kualitas
Bielsa memandang laga melawan Inggris sebagai tolok ukur taktis yang sangat penting bagi skuad Uruguay-nya, dan ia sangat menantikan kesempatan untuk menguji filosofinya melawan lawan-lawan di level tertinggi.
Manajer veteran ini menjelaskan: "Setiap pertandingan adalah sebuah peluang. Jelas saya menyadari kualitas tim-tim yang akan kami hadapi, tetapi saya selalu lebih suka jika pertandingan yang kami mainkan menuntut yang terbaik dari kami. Dan spekulasi seputar pertandingan yang terjadi empat bulan lalu, di luar hasil yang sangat sulit yang harus saya terima... bagi saya, bermain melawan yang terbaik selalu membuat saya bersemangat."
Dia lebih lanjut menjelaskan tantangan unik yang ditimbulkan oleh The Three Lions: "Bertanding melawan tim Inggris, mengingat sejarah sepak bola Inggris dan jenis kompetisi di mana 90 persen pemain mereka berpartisipasi, selalu menjadi ujian yang menuntut yang terbaik dari kami untuk mengatasinya."
Wembley dan sekitarnya
Setelah pertandingan persahabatan pada Jumat di Wembley, Uruguay akan bertolak ke Turin untuk menghadapi Aljazair di Allianz Stadium pada Selasa, sebagai bagian dari persiapan terakhir mereka menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Tim asuhan Bielsa tergabung dalam Grup H pada ajang bergengsi musim panas ini, di mana mereka dijadwalkan memulai kampanye mereka melawan Arab Saudi sebelum menghadapi Cape Verde dan terakhir Spanyol.