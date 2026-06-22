Marcelo Bielsa mengkritik habis-habisan tim Uruguay-nya yang 'sangat tidak terorganisir' setelah hasil imbang melawan Cape Verde membuat mereka harus menghadapi 'tantangan raksasa' melawan Spanyol dalam laga terakhir fase grup Piala Dunia

Bielsa tampak frustrasi setelah hasil imbang tersebut, sebuah hasil yang membuat timnya harus meraih kemenangan atas Spanyol untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Manajer berusia 70 tahun itu secara terbuka mengkritik kurangnya struktur permainan timnya selama pertandingan yang kacau di Hard Rock Stadium, di mana tim yang tidak diunggulkan itu dua kali berhasil menembus barisan pertahanan Uruguay.

“Tim ini sangat tidak terorganisir,” kata Bielsa setelah pertandingan. “Kami menyerang sambil mengambil risiko kebobolan di akhir pertandingan. Kami bisa saja memenangkan pertandingan ini, dan kami juga bisa saja kalah. Tak diragukan lagi, Uruguay adalah tim yang lebih baik daripada Cape Verde. Namun, hal ini harus ditunjukkan.”