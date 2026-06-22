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Marcelo Bielsa mengkritik habis-habisan tim Uruguay-nya yang 'sangat tidak terorganisir' setelah hasil imbang melawan Cape Verde membuat mereka harus menghadapi 'tantangan raksasa' melawan Spanyol dalam laga terakhir fase grup Piala Dunia
Kekacauan taktis dan peluang yang terlewatkan
Negara kecil Cape Verde terus membuktikan diri dengan memimpin lebih dulu atas Uruguay melalui gol Kevin Pina pada menit ke-21. Uruguay berhasil bangkit kembali menjelang akhir babak pertama berkat gol dari Araujo dan Agustin Canobbio. Namun, keunggulan tersebut tak bertahan lama karena kelemahan pertahanan kembali muncul di babak kedua. Umpan yang salah dari Mathías Olivera memungkinkan Helio Varela menyamakan kedudukan pada menit ke-61, sehingga kedua tim berbagi poin dan membuat klasemen Grup H tetap terbuka lebar.
- Getty Images Sport
Bielsa mengkritik keras penampilan yang 'sangat tidak terorganisir'
Bielsa tampak frustrasi setelah hasil imbang tersebut, sebuah hasil yang membuat timnya harus meraih kemenangan atas Spanyol untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Manajer berusia 70 tahun itu secara terbuka mengkritik kurangnya struktur permainan timnya selama pertandingan yang kacau di Hard Rock Stadium, di mana tim yang tidak diunggulkan itu dua kali berhasil menembus barisan pertahanan Uruguay.
“Tim ini sangat tidak terorganisir,” kata Bielsa setelah pertandingan. “Kami menyerang sambil mengambil risiko kebobolan di akhir pertandingan. Kami bisa saja memenangkan pertandingan ini, dan kami juga bisa saja kalah. Tak diragukan lagi, Uruguay adalah tim yang lebih baik daripada Cape Verde. Namun, hal ini harus ditunjukkan.”
Uruguay menghadapi 'tantangan yang sangat berat' saat menghadapi Spanyol
Uruguay kini akan menghadapi laga terakhir mereka di Grup H dengan beban harapan seluruh bangsa di pundak mereka, setelah gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan pembuka mereka.
Tim asuhan Bielsa saat ini berada di posisi kedua dengan dua poin, unggul atas Cape Verde berkat selisih gol. Uruguay juga harus mengatasi masalah kebugaran yang cukup serius, karena pemain kunci di lini pertahanan, Ronald Araujo, tidak akan pulih dari cedera tepat waktu untuk menghadapi Spanyol. "Kami memiliki kebutuhan dan kewajiban untuk mengalahkan Spanyol. Ini adalah tantangan yang sangat besar bagi kami semua," kata Bielsa.
- AFP
Cape Verde ingin melanjutkan perjalanan ajaib mereka
Sementara Uruguay harus merenung, pelatih kepala Cape Verde, Bubista, tentu saja bersuka cita karena timnya berhasil mengulang hasil bersejarah setelah sebelumnya bermain imbang melawan Spanyol. Cape Verde akan menghadapi Arab Saudi dalam pertandingan terakhir mereka dengan peluang nyata untuk lolos ke babak gugur.
“Kami berada di sini untuk bersaing dan mewujudkan mimpi baru, yaitu lolos ke babak kedua,” kata Bubista. “Kami kini berada di titik di mana kami bisa mengatakan bahwa kami pasti akan berjuang untuk lolos.”