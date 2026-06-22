AFP
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"Marcelo Bielsa mengajarkan kami untuk bermain adil!" - Pelatih Cape Verde merasa "kecewa" setelah insiden kram dalam laga imbang Piala Dunia melawan Uruguay
Kontroversi meletus terkait gol penyama kedudukan Uruguay
Insiden tersebut terjadi tepat sebelum babak pertama berakhir, saat Cape Verde memimpin 1-0 berkat tendangan bebas brilian dari Kevin Pina. Federico Vinas dari Uruguay sebelumnya membantu Telmo Arcanjo dengan memegang kaki pemain Cape Verde tersebut untuk meredakan kram, namun tiba-tiba melepaskan pegangannya dan kembali ikut dalam permainan saat menyadari serangan timnya sedang berkembang. Uruguay kemudian mengarahkan bola ke kotak penalti, yang berujung pada gol Maxi Araujo yang menyamakan kedudukan.
- AFP
Bubista menyoroti standar ganda dalam hal fair play
Bubista merasa "kesal" setelah seorang pemain Uruguay meninggalkan rekan setimnya yang sedang mengalami kram—yang sedang ditolongnya—untuk ikut dalam serangan yang berujung pada gol penyama kedudukan tim Amerika Selatan tersebut. Ia tampak jelas frustrasi oleh apa yang dianggapnya sebagai kurangnya sportivitas yang ditunjukkan selama kejadian tersebut.
"Saya kesal dengan hal itu karena Bielsa mengajarkan kami untuk bermain fair play. Hal itu terlihat dalam konferensi persnya, dan juga dalam pertandingan-pertandingan yang dilakoni tim-timnya. Kami belajar apa itu fair play dari sikapnya," kata pelatih Cape Verde itu setelah peluit akhir dibunyikan. "Rasanya memang frustrasi, tapi itu bagian dari permainan dan bagian dari pengalaman tumbuh bersama tim."
Menyadari bahwa situasi seperti itu bisa saja menimpa tim mana pun
Bubista juga menyoroti tanggung jawab timnya sendiri dalam gol penyama kedudukan tersebut. Ia menambahkan: "Kami sebenarnya bisa melakukan sesuatu untuk mencegah situasi itu, misalnya dengan menendang bola keluar lapangan, tapi kami berusaha bermain dengan cara kami sendiri. Wajar juga jika para pemain terkadang merasa tertekan, dan hal itu juga berlaku bagi tim Uruguay. Kami hanya bisa belajar dan berkembang dari apa yang terjadi."
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Pertandingan penentu bagi Cape Verde dan Uruguay
Bagi Cape Verde, hasil undian ini menandai penampilan mengesankan lainnya di panggung dunia, seiring mereka terus menunjukkan performa di atas ekspektasi di Grup H. Mereka akan melakoni pertandingan terakhir melawan Arab Saudi di Houston dengan target mencatat sejarah dengan lolos ke babak gugur. Sementara itu, Uruguay kini berada di bawah tekanan besar untuk menampilkan performa terbaik dalam laga terakhir fase grup mereka melawan Spanyol, juara Euro 2024.