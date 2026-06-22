"Marcelo Bielsa mengajarkan kami untuk bermain adil!" - Pelatih Cape Verde merasa "kecewa" setelah insiden kram dalam laga imbang Piala Dunia melawan Uruguay

Bubista merasa "kesal" setelah seorang pemain Uruguay meninggalkan rekan setimnya yang sedang mengalami kram—yang sedang ditolongnya—untuk ikut dalam serangan yang berujung pada gol penyama kedudukan tim Amerika Selatan tersebut. Ia tampak jelas frustrasi oleh apa yang dianggapnya sebagai kurangnya sportivitas yang ditunjukkan selama kejadian tersebut.

"Saya kesal dengan hal itu karena Bielsa mengajarkan kami untuk bermain fair play. Hal itu terlihat dalam konferensi persnya, dan juga dalam pertandingan-pertandingan yang dilakoni tim-timnya. Kami belajar apa itu fair play dari sikapnya," kata pelatih Cape Verde itu setelah peluit akhir dibunyikan. "Rasanya memang frustrasi, tapi itu bagian dari permainan dan bagian dari pengalaman tumbuh bersama tim."