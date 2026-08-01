Setelah 4 tahun pensiun, dan di usia yang baru menginjak 32 tahun, Marcelino memulai karier kepelatihannya di divisi-divisi bawah Liga Spanyol, tepatnya bersama klub Deportivo Lealtad, sebelum akhirnya kembali ke tempat ia memulai, tetapi kali ini sebagai pelatih tim cadangan klub Sporting Gijon.

Marcelino bertahan bersama tim cadangan selama dua tahun, dari 2001 hingga 2003, sebelum menduduki kursi direktur teknik tim utama, antara tahun 2002 dan 2005, namun ia gagal promosi ke Liga Spanyol.

Apa yang gagal diraih Marcelino bersama Gijon, ia wujudkan bersama Recreativo Huelva yang ia tangani pada 2005, ketika ia berhasil membawa klub itu promosi ke Liga Spanyol pada musim pertamanya, sebelum meraih peringkat kedelapan di La Liga pada musim berikutnya.

Peringkat ini merupakan yang terbaik dalam sejarah Recreativo di ajang Liga Spanyol, hal yang membantu Marcelino meraih penghargaan pelatih terbaik di kompetisi tersebut untuk pertama kalinya sepanjang sejarahnya.

Setelah pencapaian bersejarahnya bersama Recreativo, Marcelino memutuskan untuk menjalani petualangan baru bersama Racing, dan dalam satu musim saja, ia membawanya meraih peringkat keenam di Liga Spanyol, peringkat terbaik dalam sejarahnya di kompetisi tersebut, sehingga lolos ke Piala UEFA.

Meski demikian, Marcelino terus mengembara, dan kali ini menuju klub Real Zaragoza di divisi kedua, hingga ia meraih penghargaan pelatih terbaik di kompetisi tersebut, setelah membawa timnya promosi ke La Liga.

Yang mengejutkan, Marcelino kembali meraih penghargaan pelatih terbaik di Liga Spanyol sekitar 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2019, setelah membawa Valencia menjuarai Piala Raja Spanyol.