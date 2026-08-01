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Villarreal CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Marcelino: Sosok Tak Terkenal yang Dua Kali Menaklukkan Barcelona dan Tak Kenal Sukses di Luar Spanyol

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Al Ahli
M. Garcia
M. Jaissle
Barcelona
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Pelatih Spanyol menjadi kandidat kuat untuk melatih Al Ahli Saudi

"Saya datang untuk menghilangkan rasa takut dari para pemain", sebuah kalimat ikonik yang tak akan dilupakan oleh para pendukung Villarreal terhadap pelatih asal Spanyol Marcelino, sang pencipta sejarah klub di era modern, dan para pendukung Al Ahli berharap dapat mendengar kalimat serupa pada musim mendatang.

Sejumlah laporan media memastikan bahwa Marcelino semakin dekat untuk menjadi direktur teknik baru tim Al Ahli Saudi pada musim mendatang, menggantikan pelatih asal Jerman Matthias Jaissle yang semakin dekat untuk menukangi Newcastle United.

  • Pemain tak terkenal

    Marcelino memiliki perjalanan yang mengesankan di level kepelatihan, namun tidak demikian saat menjadi pemain, di mana ia hanyalah pemain medioker yang tidak bertahan lama di lapangan sepak bola.

    Marcelino memulai kariernya sebagai gelandang serang bersama Sporting Gijon, tepatnya dari tim cadangan, sebelum dipromosikan ke tim utama pada 1985.

    Dan setelah 4 tahun, pemain Spanyol ini beralih bermain di divisi-divisi yang lebih rendah, baik bersama Racing, Levante, maupun Elche yang menjadi tempat ia menutup karier sepak bolanya pada 1994.

    Pensiunnya Marcelino tidak berlangsung normal, di mana ia baru berusia 28 tahun saja, dan itu disebabkan oleh cedera, yang mendorongnya untuk memasuki dunia kepelatihan lebih awal.

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  • Pelatih Terbaik di Spanyol

    Setelah 4 tahun pensiun, dan di usia yang baru menginjak 32 tahun, Marcelino memulai karier kepelatihannya di divisi-divisi bawah Liga Spanyol, tepatnya bersama klub Deportivo Lealtad, sebelum akhirnya kembali ke tempat ia memulai, tetapi kali ini sebagai pelatih tim cadangan klub Sporting Gijon.

    Marcelino bertahan bersama tim cadangan selama dua tahun, dari 2001 hingga 2003, sebelum menduduki kursi direktur teknik tim utama, antara tahun 2002 dan 2005, namun ia gagal promosi ke Liga Spanyol.

    Apa yang gagal diraih Marcelino bersama Gijon, ia wujudkan bersama Recreativo Huelva yang ia tangani pada 2005, ketika ia berhasil membawa klub itu promosi ke Liga Spanyol pada musim pertamanya, sebelum meraih peringkat kedelapan di La Liga pada musim berikutnya.

    Peringkat ini merupakan yang terbaik dalam sejarah Recreativo di ajang Liga Spanyol, hal yang membantu Marcelino meraih penghargaan pelatih terbaik di kompetisi tersebut untuk pertama kalinya sepanjang sejarahnya.

    Setelah pencapaian bersejarahnya bersama Recreativo, Marcelino memutuskan untuk menjalani petualangan baru bersama Racing, dan dalam satu musim saja, ia membawanya meraih peringkat keenam di Liga Spanyol, peringkat terbaik dalam sejarahnya di kompetisi tersebut, sehingga lolos ke Piala UEFA.

    Meski demikian, Marcelino terus mengembara, dan kali ini menuju klub Real Zaragoza di divisi kedua, hingga ia meraih penghargaan pelatih terbaik di kompetisi tersebut, setelah membawa timnya promosi ke La Liga.

    Yang mengejutkan, Marcelino kembali meraih penghargaan pelatih terbaik di Liga Spanyol sekitar 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2019, setelah membawa Valencia menjuarai Piala Raja Spanyol.

  • Pembuat sejarah Villarreal

    Setelah dua pengalaman singkat bersama Racing dan Sevilla pada 2011, tibalah babak terpenting dalam perjalanan karier Marcelino, yakni ketika ia menangani Villarreal pada Januari 2013, saat tim tengah berjuang di divisi dua.

    Marcelino berhasil mengembalikan Villarreal ke La Liga sejak musim pertamanya, sebelum menutup musim di posisi enam besar pada tiga musim berikutnya, ditambah dengan lolos ke babak semifinal Liga Europa pada 2015-2016.

    Namun, yang mengejutkan, pelatih asal Spanyol itu justru pergi setelah semua kesuksesan ini, tepatnya pada Agustus 2016, beberapa hari sebelum dimulainya perjalanan tim di La Liga, akibat adanya perselisihan antara dirinya dan manajemen mengenai sejumlah keputusan.

    Setelah 7 tahun kepergiannya, Marcelino kembali ke Villarreal pada 2023, untuk menorehkan sejarah baru, di mana ia membawa tim lolos ke ajang Liga Champions Eropa selama dua musim berturut-turut.

    Marcelino juga menjadi pelatih dengan penampilan terbanyak bersama Villarreal sepanjang sejarah, dengan total 298 pertandingan, selama 6 tahun, yang di dalamnya ia meraih 145 kemenangan, angka yang juga merupakan yang terbesar dalam sejarah pelatih mana pun di klub tersebut.

    Sebagai buah dari pencapaian-pencapaian ini, klub Villarreal memutuskan untuk menghormati Marcelino dengan cara terbaik yang mungkin, setelah kepergiannya dari tim menyusul berakhirnya musim lalu, yaitu dengan memasang plakat bertuliskan namanya di lorong kehormatan, di Stadion La Cerámica.

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  • Menaklukkan Barcelona dua kali

    Usai meninggalkan Villarreal pada periode pertamanya, Marcelino menangani Valencia pada 2017, dan bertahan bersama klub itu hingga 2019, ketika ia meraih gelar pelatih terbaik Liga Spanyol untuk kali kedua dalam kariernya.

    Marcelino meraih penghargaan ini karena beberapa alasan, yang paling menonjol adalah membawa Valencia meraih gelar Copa del Rey 2019, setelah menang atas Barcelona di pertandingan final.

    Namun setelah musim bersejarah ini, Marcelino disingkirkan dari kursi kepelatihan Valencia, karena adanya perselisihan antara dirinya dan manajemen klub soal kebijakan penjualan pemain.

    Dan setelah sekitar satu setengah tahun, tepatnya pada Januari 2021, Marcelino kembali ke lapangan lewat pintu Athletic Bilbao, dan pada pertandingan ketiganya, ia membawa klub itu meraih gelar Piala Super Spanyol, kembali dengan mengalahkan Barcelona.

    Dengan demikian, kedua gelar Marcelino di lapangan sepak bola diraih dengan mengalahkan Barcelona; yang pertama adalah Copa del Rey bersama Valencia pada 2019, dan yang kedua Piala Super Spanyol 2021 bersama Athletic Bilbao.

  • Tak Pernah Sukses di Luar Spanyol

    Sepanjang karier kepelatihannya yang membentang hampir 30 tahun, Marcelino hanya menjalani satu pengalaman di luar Spanyol, yang berakhir dengan cara terburuk yang mungkin terjadi.

    Pengalaman ini bersama klub Prancis, Marseille, pada awal musim 2023-2024, namun menjadi yang terburuk dalam kariernya tanpa diragukan lagi.

    Marcelino hanya bertahan selama 7 pertandingan bersama klub Prancis tersebut, hingga bersama manajemen menghadapi teriakan-teriakan permusuhan, bahkan sejumlah ancaman untuk memaksanya mengundurkan diri.

    Dan benar saja, pelatih asal Spanyol itu mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai direktur teknik klub Marseille pada September 2023, sehingga itu menjadi persinggahan pertama dan terakhirnya di luar Spanyol.

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