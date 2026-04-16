Marcel Desailly yang sudah muak menyarankan Chelsea untuk merekrut kiper yang 'tidak pernah melakukan kesalahan' sambil melontarkan kritik tajam kepada Robert Sanchez

Hal itu tidak terjadi di Chelsea, seperti yang diakui oleh mantan kapten klub, Desailly. Ketika ditanya apakah perlu mencari kiper utama baru, pemain Prancis peraih gelar Piala Dunia itu, yang berbicara atas nama BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Lihatlah, dalam empat pertandingan terakhir—kita hanya membicarakan Liga Premier—mereka kalah tiga kali. Tidak ada konsistensi.

“Mungkin saja mereka bisa mengakhiri musim dengan sangat kuat dan menggeser posisi Manchester United. Siapa tahu, mereka bisa tiba-tiba terjun bebas dari posisi mereka yang sekarang. Tiba-tiba saja keajaiban terjadi.

“Tapi tidak ada konsistensi karena kiper tidak berada di level yang dibutuhkan. Dia membuat kesalahan, dia tidak keluar untuk memberikan kekuatan pada pertahanan bagi [Wesley] Fofana dan yang lain. Dia [Fofana] bahkan bukan pemain internasional, pilihan utama di tim nasional Prancis. Dia tidak menurunkan levelnya, tapi itulah kenyataannya.

“Anda perlu memiliki pemain internasional sebagai pilihan utama di sebagian besar posisi tim Anda. Jadi itu adalah masalah bagi Chelsea. Seperti yang saya katakan, kiper harus ditingkatkan pengalamannya, meskipun dia bukan yang terbaik, setidaknya menjadi kiper yang tidak membuat kesalahan.”