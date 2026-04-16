Getty
Diterjemahkan oleh
Marcel Desailly yang sudah muak menyarankan Chelsea untuk merekrut kiper yang 'tidak pernah melakukan kesalahan' sambil melontarkan kritik tajam kepada Robert Sanchez
Dari Kepa hingga Sanchez lewat Mendy: Masalah penjaga gawang Chelsea
Kepa Arrizabalaga menjadi penjaga gawang termahal dalam sejarah saat pindah ke London Barat dengan nilai transfer £72 juta ($98 juta) pada tahun 2018. Edouard Mendy mengambil alih posisi starter pada tahun 2020, dan meraih penghargaan FIFA Best Men’s Goalkeeper setahun kemudian berkat kemenangan di Liga Champions.
Posisinya pun tergeser, dengan kiper asal Spanyol, Sanchez, didatangkan dari rival di Liga Premier, Brighton, pada tahun 2021. Sebanyak £25 juta ($34 juta) diinvestasikan dalam kesepakatan tersebut, namun masih lebih banyak pertanyaan daripada jawaban terkait barisan pertahanan terakhir di Stamford Bridge.
- Getty
Sanchez membuat lawan gugup saat menguasai bola
Di era di mana kiper diharapkan mampu membangun serangan dari lini belakang dan sama nyamannya mengolah bola dengan kaki seperti saat menangkapnya di udara dengan tangan, Sanchez belum mampu meyakinkan dalam hal distribusi bola dari tanah.
Ketegangan menyebar di lapangan dan di antara penonton saat umpan-umpan dikembalikan ke arahnya, dan itu adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi siapa pun. Para pemain yang mengisi posisi di lini pertahanan harus memiliki kepercayaan penuh pada pemain yang beroperasi tepat di belakang mereka.
Apakah Chelsea perlu merekrut kiper baru pada tahun 2026?
Hal itu tidak terjadi di Chelsea, seperti yang diakui oleh mantan kapten klub, Desailly. Ketika ditanya apakah perlu mencari kiper utama baru, pemain Prancis peraih gelar Piala Dunia itu, yang berbicara atas nama BetVictor Online Casino, mengatakan kepada GOAL: “Lihatlah, dalam empat pertandingan terakhir—kita hanya membicarakan Liga Premier—mereka kalah tiga kali. Tidak ada konsistensi.
“Mungkin saja mereka bisa mengakhiri musim dengan sangat kuat dan menggeser posisi Manchester United. Siapa tahu, mereka bisa tiba-tiba terjun bebas dari posisi mereka yang sekarang. Tiba-tiba saja keajaiban terjadi.
“Tapi tidak ada konsistensi karena kiper tidak berada di level yang dibutuhkan. Dia membuat kesalahan, dia tidak keluar untuk memberikan kekuatan pada pertahanan bagi [Wesley] Fofana dan yang lain. Dia [Fofana] bahkan bukan pemain internasional, pilihan utama di tim nasional Prancis. Dia tidak menurunkan levelnya, tapi itulah kenyataannya.
“Anda perlu memiliki pemain internasional sebagai pilihan utama di sebagian besar posisi tim Anda. Jadi itu adalah masalah bagi Chelsea. Seperti yang saya katakan, kiper harus ditingkatkan pengalamannya, meskipun dia bukan yang terbaik, setidaknya menjadi kiper yang tidak membuat kesalahan.”
- Getty
Blues siap menggelontorkan dana besar-besaran di bursa transfer berikutnya
Chelsea, meski mencatatkan kerugian yang memecahkan rekor, kemungkinan besar akan memiliki dana lebih untuk dibelanjakan selama musim panas ini — terutama jika mereka mampu mengejar tim-tim seperti Manchester United, yang akan mereka hadapi di Stamford Bridge pada Sabtu nanti, dan memastikan lolos ke Liga Champions musim 2026-27.
Ada sejumlah posisi yang bisa diperkuat oleh Liam Rosenior, atau siapa pun yang memegang kendali dari pinggir lapangan, dan kiper baru bisa menjadi prioritas utama dalam daftar target yang disusun antara sekarang dan pembukaan jendela transfer berikutnya pada 15 Juni.