Hanya butuh 45 menit baginya untuk membalikkan keadaan secara drastis—baik pertahanan Senegal maupun penampilan tim Prancis yang hingga saat itu kurang memuaskan. Micheal Olise, yang memberikan umpan indah untuk gol pertama Les Bleus ke gawang Mané dan rekan-rekannya serta menampilkan serangkaian aksi memukau, kini menjadi bintang utama tim nasional yang dilatih Didier Deschamps. Bahkan lebih dari Kylian Mbappé yang memang telah menentukan hasil pertandingan dengan dua golnya dan yang di masa depan mungkin akan menjadi rekan setimnya, namun dengan mengenakan seragam tim lain. Menurut Marca, Real Madrid belum menyerah pada gagasan untuk mendatangkan bintang Bayern Munich tersebut sebagai puncak dari kampanye transfer yang dimulai dengan gemilang.



