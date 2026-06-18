Hanya butuh 45 menit baginya untuk membalikkan keadaan secara drastis—baik pertahanan Senegal maupun penampilan tim Prancis yang hingga saat itu kurang memuaskan. Micheal Olise, yang memberikan umpan indah untuk gol pertama Les Bleus ke gawang Mané dan rekan-rekannya serta menampilkan serangkaian aksi memukau, kini menjadi bintang utama tim nasional yang dilatih Didier Deschamps. Bahkan lebih dari Kylian Mbappé yang memang telah menentukan hasil pertandingan dengan dua golnya dan yang di masa depan mungkin akan menjadi rekan setimnya, namun dengan mengenakan seragam tim lain. Menurut Marca, Real Madrid belum menyerah pada gagasan untuk mendatangkan bintang Bayern Munich tersebut sebagai puncak dari kampanye transfer yang dimulai dengan gemilang.
Diterjemahkan oleh
Marca - Real Madrid benar-benar serius mengejar Michael Olise dan bersiap mengajukan tawaran besar senilai 220 juta euro
BAYERN BERPERAN SEBAGAI PENGHALANG
Selama kampanye pemilu untuk pemilihan ulang dirinya, Florentino Perez telah memainkan kartu janji penawaran sebesar 150 juta euro untuk seorang bintang sepak bola Eropa guna mengalahkan pesaingnya, Enrique Riquelme, secara tuntas. Berbagai petunjuk dan gambaran yang digambarkan oleh pimpinan klub Los Blancos tersebut memang mengarah ke Jerman dan klub juara Bundesliga, yang namun segera menegaskan melalui para petingginya penolakan mutlak terhadap segala bentuk negosiasi terkait Olise, apalagi dengan angka yang dianggap tidak memadai untuk seorang pemain yang mencetak 22 gol dan 31 assist dalam 52 penampilan musim ini.
FLORENTINO INGIN MENDATANGKAN BINTANG BESAR
Menurut Marca, Florentino Pérez tidak ingin menyerah begitu saja setelah penolakan pertama dari Bayern München dan, terutama demi prinsip, ia bersedia mencoba lagi untuk hal yang berisiko berubah menjadi obsesi sejati. Setelah membawa kembali José Mourinho ke bangku cadangan Real Madrid setelah 14 tahun berlalu sejak terakhir kali, serta menyelesaikan perekrutan Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, dan Bernardo Silva, presiden Los Blancos ini masih mengejar transfer bintang kelas dunia untuk menghidupkan kembali antusiasme setelah dua musim yang sangat buruk. Dan demi mewujudkan mimpinya, ia bersedia mengeluarkan dana sebesar 220 juta euro untuk meruntuhkan tembok pertahanan yang dibangun oleh tim asal Bavaria tersebut.
DUA PENAWARAN UNTUK TRANSFER OLISE
Sebuah investasi yang sangat besar, bahkan memecahkan rekor sekalipun bagi klub sekelas Real Madrid, yang akan menuntut lebih dari sekadar pengorbanan untuk menjaga keseimbangan keuangan tetap utuh. Masih menurut Marca, dua pemain yang paling mungkin hengkang adalah Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde, dua tokoh utama dalam pertengkaran sengit yang berujung pada perkelahian pada Mei lalu. Mengingat adanya minat terhadap pemain asal Argentina dari Chelsea, Enzo Fernandez, setidaknya satu pemain lini tengah kelas atas dipertimbangkan untuk dilepas demi membiayai transfer besar-besaran Olise.