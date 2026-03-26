Marc Skinner yang kecewa mengakui bahwa Bayern Munich berhasil mengejutkan Manchester United dengan perubahan gaya bermain yang drastis dalam kekalahan di Liga Champions Wanita
Setan Merah kalah di Old Trafford
Ambisi Eropa Man Utd mengalami pukulan telak di Old Trafford saat tim asuhan Skinner kesulitan menahan serangan Bayern yang tak seperti biasanya, yakni lebih langsung. Juara Jerman tersebut, yang biasanya dikenal dengan gaya permainan sabar dan mengutamakan penguasaan bola, memilih untuk melewati lini tengah dan bermain lebih langsung. Perubahan strategi ini membuat barisan pertahanan United terekspos, terutama terhadap serangan-serangan cepat Pernille Harder. Meskipun tuan rumah menunjukkan ketangguhan dengan mencetak dua gol, kurangnya fleksibilitas taktis dalam menghadapi ancaman umpan-umpan panjang Bayern akhirnya membuat mereka menelan kekalahan 3-2 pada leg pertama.
Perubahan taktik Bayern mengejutkan Skinner
Skinner tampak frustrasi setelah peluit akhir dibunyikan, mengakui bahwa raksasa Jerman itu menyimpang dari pendekatan berbasis penguasaan bola yang diharapkan menjadi gaya permainan yang lebih langsung yang merepotkan barisan pertahanannya. Dia berkata: "Dua gol dari Harder malam ini tidak cukup baik dari sudut pandang kami, dan kami akan memperbaikinya sebagai sebuah tim," kata Skinner kepada Disney+. Hal yang menggembirakan adalah bahwa laga ini masih terbuka. Bayern tidak bermain seperti itu, mereka sangat langsung, biasanya mereka mengandalkan penguasaan bola dan mereka mengubah gaya malam ini dan mereka mendapat hasilnya. Saya frustrasi dengan gol-gol yang kami kebobolan karena itu cukup buruk, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat mudah diperbaiki menjelang leg berikutnya di mana kami tahu ancaman yang mereka miliki sekarang."
Suasana hati masih optimis menjelang leg kedua
Meskipun hasilnya negatif, Skinner mengakui bahwa ia dan timnya bisa mengambil banyak pelajaran dari kekalahan ini untuk bangkit di leg kedua. Ia mengatakan: "Kualitas penguasaan bola kami sangat bagus hingga saat pengambilan keputusan akhir. Seharusnya kami mengembangkan serangan lebih cepat. Seharusnya kami memanfaatkan sayap lebih cepat, di situlah kami biasanya menemukan peluang. Kami kurang tajam dalam hal itu dan terus memusatkan permainan di tengah.
"Yang saya sukai adalah kami berhasil menembus barisan pertahanan lawan, kami hanya perlu sedikit lebih tajam dalam memberikan umpan. Saya mengatakan kepada para pemain pada babak pertama bahwa mereka ada di sini karena suatu alasan, jadi pastikan kami mendapatkan hasilnya pada momen-momen tersebut melalui penyelesaian akhir. Saya merasa kami seharusnya bisa menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol. Sekarang kami tahu apa yang kami hadapi dan kami akan memasuki leg berikutnya dengan peluang fantastis untuk melaju ke babak selanjutnya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
The Red Devils akan berusaha bangkit dari kekalahan ini saat mereka menghadapi rival mereka, Manchester City, dalam laga krusial Liga Super Wanita pada Sabtu mendatang. Tim asuhan Skinner saat ini berada di peringkat kedua klasemen, tertinggal delapan poin dari City yang memimpin klasemen. Mereka kemudian akan mempersiapkan diri untuk leg kedua perempat final UWCL melawan Bayern, yang akan digelar pada 1 April.