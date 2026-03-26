Marc Skinner yang kecewa mengakui bahwa Bayern Munich berhasil mengejutkan Manchester United dengan perubahan gaya bermain yang drastis dalam kekalahan di Liga Champions Wanita

Meskipun hasilnya negatif, Skinner mengakui bahwa ia dan timnya bisa mengambil banyak pelajaran dari kekalahan ini untuk bangkit di leg kedua. Ia mengatakan: "Kualitas penguasaan bola kami sangat bagus hingga saat pengambilan keputusan akhir. Seharusnya kami mengembangkan serangan lebih cepat. Seharusnya kami memanfaatkan sayap lebih cepat, di situlah kami biasanya menemukan peluang. Kami kurang tajam dalam hal itu dan terus memusatkan permainan di tengah.

"Yang saya sukai adalah kami berhasil menembus barisan pertahanan lawan, kami hanya perlu sedikit lebih tajam dalam memberikan umpan. Saya mengatakan kepada para pemain pada babak pertama bahwa mereka ada di sini karena suatu alasan, jadi pastikan kami mendapatkan hasilnya pada momen-momen tersebut melalui penyelesaian akhir. Saya merasa kami seharusnya bisa menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol. Sekarang kami tahu apa yang kami hadapi dan kami akan memasuki leg berikutnya dengan peluang fantastis untuk melaju ke babak selanjutnya."