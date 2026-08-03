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Marc Skinner MUNDUR sebagai pelatih kepala Man Utd hanya sebulan sebelum musim baru WSL di tengah bursa transfer Manchester United yang mengecewakan
Resmi: Marc Skinner tinggalkan Manchester United
Kepergian Skinner dilaporkan oleh the Athletic pada Senin pagi, dengan sumber mengatakan kepada media tersebut bahwa Skinner telah mengajukan pengunduran dirinya sebelum mencapai kesepakatan dengan klub untuk mengakhiri kontraknya secara bersama-sama. Pria 43 tahun itu menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun pada musim panas lalu, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi, sehingga ia dijadwalkan tetap menjabat setidaknya hingga akhir musim 2026-27 mendatang.
United kemudian mengumumkan kepergian Skinner, "atas kesepakatan bersama", tak lama setelahnya, dengan pernyataan yang berbunyi: "Marc pergi setelah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan berkelanjutan Manchester United Women. Klub menyampaikan terima kasih tulus atas profesionalisme, komitmen, dan dedikasinya selama waktunya di United, serta mendoakan kesuksesan baginya di masa depan."
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Jendela transfer sejauh ini mengecewakan
Sulit untuk mengabaikan fakta bahwa kepergian Skinner datang di tengah bursa transfer ketika United nyaris tidak bergerak. Meski finis terpaut sembilan poin dari tiket Liga Champions pada musim WSL 2025-26, Manchester United baru merekrut dua pemain, yakni bek muda berbakat Andrea Medina dan Janina Leitzig, yang diperkirakan akan menjadi kiper pilihan kedua yang baru.
Itu juga terjadi meski Skinner berulang kali meminta investasi lebih besar dan penguatan skuad sepanjang kampanye sebelumnya, ketika kurangnya kedalaman tim terbukti menjadi hambatan serius bagi United yang untuk pertama kalinya tampil di fase utama Liga Champions Wanita. Fakta bahwa mereka mencapai perempat-final meski dalam kondisi seperti itu, dan memberikan perlawanan sengit saat kalah dari Bayern Munich di fase tersebut, merupakan hal yang mengesankan mengingat skuad mereka tidak sedalam yang dibutuhkan untuk bersaing di empat ajang.
Sementara itu, tim-tim WSL lainnya sangat aktif di bursa transfer, terutama klub-klub yang sedang coba dikejar United. Arsenal mungkin menjalani musim panas yang paling mencolok, dengan mendatangkan nama-nama seperti Georgia Stanway dan Ona Batlle saat mereka memburu gelar liga pertama sejak 2019, Manchester City menambahkan beberapa kepingan penting ke dalam tim juara mereka dan rekrutan besar Chelsea pada musim panas ini adalah Melvine Malard, yang bergabung dengan biaya besar dari Man Utd.
Tim-tim di bawah United juga melakukan bisnis yang bagus. London City Lionesses mendatangkan pemenang Ballon d'Or dua kali Alexia Putellas, ikon Inggris Mary Earps dan pemenang Liga Champions empat kali Mapi Leon, di antara nama-nama lainnya, sementara Tottenham dan Brighton, yang juga merupakan bagian dari kelompok papan tengah di WSL, merekrut dengan baik. Semua ini semakin memunculkan pertanyaan tentang investasi United dan apakah mereka berisiko disalip pada musim mendatang, sekaligus tertinggal dari tim-tim seperti City, Arsenal, dan Chelsea.
Lima tahun penuh pasang surut: masa kepelatihan Skinner di Man Utd
Kepergian Skinner akan dirayakan oleh sebagian suporter. Pria berusia 43 tahun itu memang tidak selalu populer selama lima tahun masa tugasnya, dengan pemilihan tim, taktik, dan manajemen dalam pertandingan yang kerap dikritik oleh para pendukung pada beberapa kesempatan. Bahkan, nyanyian 'Skinner out' terdengar dari tribune pada momen-momen terburuk, terutama pada musim 2023-24 ketika United finis di peringkat kelima, posisi terendah mereka di era WSL.
Namun, ia menanganinya dengan baik, secara rutin menyoroti tekanan yang datang bersama pekerjaan dengan prestise sebesar itu sambil menghadirkan beberapa momen yang sangat sukses, mencapai empat final piala, memenangi Piala FA, lolos ke perempat-final Liga Champions pada debut di babak utama, dan melancarkan persaingan serius dalam perebutan gelar WSL pada kampanye 2022-23.
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Siapa yang akan menjadi pelatih kepala baru Manchester United?
Jadi, siapa yang akan berikutnya mengisi kursi panas itu? United telah mengubah pendekatannya pada bursa transfer musim panas ini, dengan fokus yang jelas beralih ke pengembangan pemain muda. Integrasi tim U-21 di Carrington, untuk berlatih bersama tim utama, menegaskan hal itu, dengan tiga talenta akademi juga menandatangani kontrak profesional pertama mereka dalam beberapa pekan terakhir.
Maka, tidak mengherankan jika BBC Sport memahami klub sedang mencari pelatih yang punya "rekam jejak dalam mengembangkan pemain" untuk menggantikan Skinner. Laporan itu juga menyebut pencarian pengganti sudah berada pada tahap "lanjut".
Meski begitu, jelas bahwa tim ini membutuhkan investasi lebih besar pada bursa transfer musim panas agar bisa terus mengikuti tim-tim papan atas WSL dan bersaing untuk meraih gelar domestik, serta tampil di kompetisi Eropa.
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