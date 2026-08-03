Sulit untuk mengabaikan fakta bahwa kepergian Skinner datang di tengah bursa transfer ketika United nyaris tidak bergerak. Meski finis terpaut sembilan poin dari tiket Liga Champions pada musim WSL 2025-26, Manchester United baru merekrut dua pemain, yakni bek muda berbakat Andrea Medina dan Janina Leitzig, yang diperkirakan akan menjadi kiper pilihan kedua yang baru.

Itu juga terjadi meski Skinner berulang kali meminta investasi lebih besar dan penguatan skuad sepanjang kampanye sebelumnya, ketika kurangnya kedalaman tim terbukti menjadi hambatan serius bagi United yang untuk pertama kalinya tampil di fase utama Liga Champions Wanita. Fakta bahwa mereka mencapai perempat-final meski dalam kondisi seperti itu, dan memberikan perlawanan sengit saat kalah dari Bayern Munich di fase tersebut, merupakan hal yang mengesankan mengingat skuad mereka tidak sedalam yang dibutuhkan untuk bersaing di empat ajang.

Sementara itu, tim-tim WSL lainnya sangat aktif di bursa transfer, terutama klub-klub yang sedang coba dikejar United. Arsenal mungkin menjalani musim panas yang paling mencolok, dengan mendatangkan nama-nama seperti Georgia Stanway dan Ona Batlle saat mereka memburu gelar liga pertama sejak 2019, Manchester City menambahkan beberapa kepingan penting ke dalam tim juara mereka dan rekrutan besar Chelsea pada musim panas ini adalah Melvine Malard, yang bergabung dengan biaya besar dari Man Utd.

Tim-tim di bawah United juga melakukan bisnis yang bagus. London City Lionesses mendatangkan pemenang Ballon d'Or dua kali Alexia Putellas, ikon Inggris Mary Earps dan pemenang Liga Champions empat kali Mapi Leon, di antara nama-nama lainnya, sementara Tottenham dan Brighton, yang juga merupakan bagian dari kelompok papan tengah di WSL, merekrut dengan baik. Semua ini semakin memunculkan pertanyaan tentang investasi United dan apakah mereka berisiko disalip pada musim mendatang, sekaligus tertinggal dari tim-tim seperti City, Arsenal, dan Chelsea.