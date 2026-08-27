Marc Guiu, Napoli jadi prioritas: kesepakatan dengan sang pemain, negosiasi dengan Chelsea

Marc Guiu telah memilih Napoli. Penyerang Spanyol kelahiran 2006, yang saat ini berstatus milik Chelsea, menjadikan klub tersebut sebagai opsi pertamanya, dengan mengesampingkan proposal yang datang dari Spanyol. Hal itu dilaporkan oleh Fabrizio Romano, yang memaparkan perkembangan negosiasi dan keinginan sang penyerang muda.
Dari sisi personal, situasinya tampak sudah cukup jelas: Guiu telah mencapai kesepakatan dengan Napoli dan disebut telah menyatakan kesediaannya untuk pindah ke klub tersebut. Ini menjadi elemen penting dalam perburuan sang pemain, terutama dengan mempertimbangkan minat dari klub lain dan alternatif yang ada di bursa transfer.