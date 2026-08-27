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Chelsea FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Marc Guiu, Napoli jadi prioritas: kesepakatan dengan sang pemain, negosiasi dengan Chelsea

SSC Napoli
Transfers
M. Guiu

Negosiasi intensif untuk menghadirkan penyerang baru bagi Allegri

Marc Guiu telah memilih Napoli. Penyerang Spanyol kelahiran 2006, yang saat ini berstatus milik Chelsea, menjadikan klub tersebut sebagai opsi pertamanya, dengan mengesampingkan proposal yang datang dari Spanyol. Hal itu dilaporkan oleh Fabrizio Romano, yang memaparkan perkembangan negosiasi dan keinginan sang penyerang muda.


Dari sisi personal, situasinya tampak sudah cukup jelas: Guiu telah mencapai kesepakatan dengan Napoli dan disebut telah menyatakan kesediaannya untuk pindah ke klub tersebut. Ini menjadi elemen penting dalam perburuan sang pemain, terutama dengan mempertimbangkan minat dari klub lain dan alternatif yang ada di bursa transfer.


  • Negosiasi Napoli-Chelsea

    Kesepakatan antara kedua klub masih harus dicapai. Napoli dan Chelsea saat ini sedang bernegosiasi soal nilai transfer sang penyerang, dengan angka yang diperkirakan akan melampaui €15 juta. Namun, valuasi yang dipatok The Blues lebih tinggi: Chelsea meminta €25 juta untuk melepas pemain tersebut.


    Jarak ekonominya memang belum sepenuhnya tertutup, tetapi dialog antara kedua klub terus berlanjut. Yang semakin mempersulit penyelesaian kesepakatan ini adalah adanya permintaan spesifik dari Chelsea: menurut Fabrizio Romano, klub Inggris itu ingin memasukkan klausul penjualan kembali Guiu di masa depan dalam operasi ini, agar tetap memiliki bagian ekonomi jika sang penyerang dijual lagi di kemudian hari.


    Napoli, di sisi lain, terus bekerja untuk menemukan formula yang tepat dan menuntaskan operasi ini. Keinginan sang pemain menjadi poin yang menguntungkan Italia, tetapi tetap diperlukan kesepakatan final dengan Chelsea soal valuasi dan syarat-syarat dari kemungkinan transfer tersebut.


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