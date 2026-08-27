Marc Guiu, Napoli jadi prioritas: kesepakatan dengan sang pemain, negosiasi dengan Chelsea

Kesepakatan antara kedua klub masih harus dicapai. Napoli dan Chelsea saat ini sedang bernegosiasi soal nilai transfer sang penyerang, dengan angka yang diperkirakan akan melampaui €15 juta. Namun, valuasi yang dipatok The Blues lebih tinggi: Chelsea meminta €25 juta untuk melepas pemain tersebut.





Jarak ekonominya memang belum sepenuhnya tertutup, tetapi dialog antara kedua klub terus berlanjut. Yang semakin mempersulit penyelesaian kesepakatan ini adalah adanya permintaan spesifik dari Chelsea: menurut Fabrizio Romano, klub Inggris itu ingin memasukkan klausul penjualan kembali Guiu di masa depan dalam operasi ini, agar tetap memiliki bagian ekonomi jika sang penyerang dijual lagi di kemudian hari.





Napoli, di sisi lain, terus bekerja untuk menemukan formula yang tepat dan menuntaskan operasi ini. Keinginan sang pemain menjadi poin yang menguntungkan Italia, tetapi tetap diperlukan kesepakatan final dengan Chelsea soal valuasi dan syarat-syarat dari kemungkinan transfer tersebut.



