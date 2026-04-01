Marc Guehi membuat pengakuan yang mengkhawatirkan bahwa "tidak mudah mengenakan seragam" setelah kekalahan Inggris dari Jepang yang "terlatih dengan baik"
Kekalahan bersejarah di Wembley
Susunan pemain eksperimental Thomas Tuchel kesulitan menunjukkan ketajaman di depan gawang meski menguasai bola hingga 75 persen saat menghadapi tim Jepang yang bermain disiplin. Momen penentu terjadi pada menit ke-23 ketika pemain sayap Brighton, Mitoma, mencetak gol, menandai kemenangan pertama negara Asia atas Inggris. Gol tersebut juga mengakhiri rekor pribadi luar biasa Jordan Pickford yang tak kebobolan selama 922 menit saat membela negaranya, sebuah rekor yang dimulai sejak Oktober 2024.
Seruan kapten untuk bersikap realistis
Mengenakan ban kapten saat Harry Kane absen, Guehi dengan jujur mengakui tekanan besar yang dirasakannya saat tampil dengan seragam tim nasional melawan lawan internasional yang begitu disiplin. Ia menekankan bahwa meskipun hasil di Wembley kurang memuaskan, laga persahabatan berisiko tinggi ini dirancang secara strategis untuk mengungkap kelemahan taktis sebelum turnamen dimulai di Amerika Utara. Ia mengatakan kepada ITV: "Tentu saja mengecewakan, tapi kita harus realistis. Inilah mengapa kami memainkan pertandingan-pertandingan ini menjelang akhir musim, kami membutuhkan ujian-ujian ini sebagai sebuah tim. Jika kami memiliki perspektif yang tepat, maka pertandingan-pertandingan ini membantu kami untuk membangun, menjadi lebih baik, meningkatkan diri, dan melangkah ke tahap berikutnya, yaitu Piala Dunia, serta bersiap-siap."
Menjaga persatuan di tengah sorotan
Guehi mendesak rekan-rekan setimnya dan para pendukung untuk tetap bersatu saat tim bersiap menghadapi sorotan tajam yang selalu mengiringi masa persiapan menjelang turnamen besar. Ia mengatakan: "Pertandingan-pertandingan ini penting untuk melihat di mana posisi kita saat ini, tetapi yang terpenting adalah cara memandangnya, memastikan kita belajar, dan tetap bersatu. Mudah untuk hanya melihat satu pertandingan ini, terutama setelah kampanye yang telah kita jalani; semuanya positif, jadi penting bagi kita untuk tetap bersatu dan menjadi lebih baik."
Dia menambahkan: "Tidak mudah mengenakan seragam ini. Anda bermain melawan tim-tim yang terlatih dengan baik dan disiplin. Mereka juga lolos ke Piala Dunia, dan mereka ingin membuktikan sesuatu saat datang ke sini. Saya akan tekankan lagi, penting bagi kita untuk tetap bersatu, belajar dari momen ini, dan melangkah maju."
Persiapan akhir untuk Amerika Utara
Inggris kini akan menghadapi masa pertimbangan yang intens saat Tuchel menyusun skuad 26 pemainnya untuk Piala Dunia. Kurangnya daya serang tanpa Kane menyoroti ketergantungan yang berlebihan pada kapten mereka, sebuah masalah yang harus diatasi sebelum mereka menghadapi berbagai tantangan di Grup L melawan Kroasia, Ghana, dan Panama.