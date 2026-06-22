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Marc Guehi John Stones England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Marc Guehi masuk, John Stones keluar, dan bagaimana Inggris SEHARUSNYA menyusun susunan pemainnya saat menghadapi Ghana, di tengah upaya Three Lions untuk mengamankan tempat di babak gugur Piala Dunia 2026

Opinion
England
World Cup
T. Tuchel
J. Stones
M. Guehi
A. Gordon
J. Bellingham
FEATURES
England vs Ghana

Inggris mengawali kampanye Piala Dunia mereka dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia, namun penampilan mereka terbilang campur aduk, meskipun awal babak kedua yang dominan pasti telah menebarkan ketakutan di kalangan beberapa rival utama "Three Lions" dalam perburuan gelar dunia. Secara umum, Thomas Tuchel tampaknya membuat pilihan susunan pemain yang tepat. Jude Bellingham lebih dari sekadar membuktikan bahwa ia layak berada di tim, sementara keputusan untuk menurunkan Anthony Gordon sebagai starter agar Marcus Rashford bisa menjadi faktor X dari bangku cadangan terbukti berhasil.

Namun, di lini pertahanan, situasinya belum sepenuhnya ideal, sehingga Tuchel mungkin harus mengambil keputusan, sementara Marc Guehi dari Manchester City sudah siap di bangku cadangan menanti kesempatan untuk menjadi starter.

Lalu, siapa yang seharusnya diturunkan sebagai starter untuk Inggris saat menghadapi Ghana pada Selasa nanti, mengingat kemenangan akan memastikan tempat mereka di babak gugur? GOAL telah memilih susunan pemain XI kami untuk laga di Boston...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    Secara keseluruhan, penampilan Jordan Pickford dalam laga pembuka Inggris memang tidak terlalu menonjol. Ia mungkin bisa bertindak lebih baik saat gol pertama Kroasia tercipta, dan baru melakukan penyelamatan serius pada 15 menit terakhir pertandingan. Faktanya, ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan banyak melambaikan tangan dan berteriak kepada barisan pertahanannya (sesuatu yang sering ia lakukan).

    Namun, bagi seorang kiper, terkadang tidak ada berita berarti kabar baik. Pickford tidak melakukan kesalahan apa pun. Dia tetap kiper nomor satu Inggris, apa pun yang terjadi, dan dia akan kembali berdiri di bawah mistar gawang.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Reece James tidak tampil maksimal saat melawan Kroasia — begitu pula dengan barisan pertahanan Inggris lainnya, secara keseluruhan.

    Dia tidak terlihat sama sekali saat Kroasia memanfaatkan ruang kosong di antara dirinya dan Ezri Konsa untuk menyamakan kedudukan untuk kedua kalinya, dan beberapa aksi khasnya saat menguasai bola juga terasa kurang. Penampilan impresif Djed Spence menunjukkan bahwa James pun tidak boleh merasa terlalu nyaman.

    Namun, dia masih memiliki kualitas yang lebih baik daripada pesaingnya untuk posisi tersebut, dan memiliki modal yang cukup untuk mendapatkan kesempatan kembali menunjukkan pengaruhnya.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Ezri Konsa

    Jika dilihat dari sudut pandang sekarang, penampilan Ezri Konsa dalam laga pembuka Inggris tergolong biasa-biasa saja. Misalnya, kelambanannya dalam mengantisipasi gol kedua Kroasia benar-benar patut dipertanyakan.

    Meskipun demikian, ia layak diberi kesempatan untuk kembali ke tim inti di sini. Konsa masih memiliki kemampuan—kecepatan dalam mengejar bola, keunggulan dalam duel udara, serta kemampuan membaca permainan—yang bisa menjadi aset sangat berharga bagi tim ini. Lagipula, ia tampil luar biasa di Liga Premier sepanjang musim. Pertandingan melawan Kroasia hanyalah penampilan yang kurang maksimal; ia akan segera membuktikan kemampuannya.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    Stones dipercaya Tuchel untuk menjadi starter pada laga pembuka, namun ia belum sepenuhnya membalas kepercayaan manajernya. Memang, bek Man City ini selalu bisa diandalkan saat membela Inggris, tetapi penampilannya benar-benar mencerminkan seorang pemain yang hanya tampil 18 kali di level klub musim lalu.

    Stones terlihat goyah saat menguasai bola dan lambat bereaksi saat tidak menguasai bola. Tidak diragukan lagi, ia masih merupakan pemain yang mumpuni, tetapi tampaknya Stones membutuhkan waktu berminggu-minggu — bukan hanya beberapa hari — untuk kembali ke kondisi fisik yang prima.

    Sayangnya, waktu seperti itu tidak tersedia di turnamen. Masuklah Guehi, pemain yang menurut banyak orang seharusnya menjadi starter di laga pembuka bersama Konsa. Ia masuk dari bangku cadangan untuk menstabilkan pertahanan saat menghadapi Dallas di akhir laga, dan kini seharusnya diberi kesempatan sebagai starter pada Selasa nanti.

    Itu berarti Inggris akan memulai pertandingan turnamen tanpa Stones untuk pertama kalinya sejak kekalahan memalukan melawan Islandia di Euro 2016, yang memang tidak menjanjikan hal baik. Namun, The Three Lions kini adalah tim yang berbeda dibandingkan sepuluh tahun lalu, dan Guehi sendiri memiliki pengalaman turnamen yang cukup sehingga hal itu tidak akan menjadi masalah.

  • Nico O'ReillyGetty

    LB: Nico O'Reilly

    Lini pertahanan Inggris tampak gugup sebagai sebuah tim pada pertandingan pembuka, namun secara individu, Nico O'Reilly benar-benar kesulitan.

    Statistik serangannya memang mengesankan seperti yang diharapkan, termasuk dalam hal dribel, peluang yang diciptakan, dan penetrasi ke sepertiga akhir lapangan, tetapi kontribusinya di lini pertahanan jauh lebih beragam. Ia hanya memenangkan setengah dari duel yang dilakukannya, dua kali dilewati lawan melalui dribel, dan terkadang terlihat sedikit ragu-ragu, yang berarti sayap kiri Inggris terlalu mudah dieksploitasi saat Kroasia melakukan serangan balik.

    Masalahnya adalah Inggris sebenarnya tidak memiliki opsi cadangan yang memadai. Dan Burn tidak memberikan rasa percaya diri, begitu pula Jarell Quansah, yang disebut Tuchel sebagai bek sayap cadangan. Dengan Tino Livramento absen karena cedera, saat ini pilihan hanya ada pada O'Reilly atau tidak sama sekali.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Declan Rice diganti saat melawan Kroasia pada menit ke-72, dan tampak sedikit goyah saat meninggalkan lapangan. Tuchel ditanyai mengenai keputusan untuk menarik pemain andalannya di lini tengah itu, dan pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa Rice mengalami cedera ringan. Belakangan dilaporkan bahwa gelandang Arsenal tersebut telah menderita nyeri pada otot paha belakangnya selama enam bulan terakhir.

    Tentu saja, hal ini langsung memicu kekhawatiran, tetapi Tuchel menegaskan bahwa Rice mengatakan kepadanya bahwa ia akan siap bermain melawan Ghana, dan ia telah berlatih seperti biasa menjelang pertandingan pekan ini.

    Sangatlah penting bagi Rice untuk tetap fit — mungkin bahkan lebih penting daripada Harry Kane di lini depan. Sejauh ini semuanya tampak baik-baik saja, dan Inggris harus berdoa agar keadaan tetap seperti itu.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Sebagai salah satu pemain kunci lainnya, Anderson awalnya kesulitan pada awal pertandingan melawan Kroasia, namun perlahan mulai menemukan ritme permainannya seiring berjalannya pertandingan.

    Faktanya, umpan tunggal yang sangat krusial dari pemain Nottingham Forest inilah yang membuka peluang bagi timnya. Tepat setelah jeda, ia mengirimkan umpan panjang ke sisi lapangan untuk Bellingham, yang langsung menyambutnya dan mencetak gol ketiga Inggris. Momen tersebut, ditambah dengan permainan lini tengah yang rapi selama 45 menit, menunjukkan dengan jelas apa yang dapat diberikan Anderson kepada tim ini.

    Sudah lama sekali Inggris membutuhkan gelandang ketiga untuk menstabilkan lini tengah. Jordan Henderson tidak sepenuhnya cocok dengan peran tersebut, tetapi Anderson telah menunjukkan bahwa ia bisa menjadi solusi jangka panjang. Tuchel telah mempercayainya selama berbulan-bulan, dan tidak ada alasan untuk menduga bahwa ia tidak akan terus melakukannya.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CAM: Jude Bellingham

    Tuchel mengakui setelah pertandingan bahwa ia mengalami kesulitan memilih antara Bellingham dan Morgan Rogers untuk posisi nomor 10 yang sangat diincar itu. Ini memang keputusan yang rumit. Rogers memang tidak seberbakat Bellingham, tetapi ia telah menunjukkan performa yang solid untuk Aston Villa sepanjang musim ini — dan juga memberikan kontribusi bagi Inggris saat dipanggil.

    Namun, Bellingham yang diturunkan sebagai starter, dan setelah 45 menit awal yang kurang meyakinkan, ia mengambil alih kendali pertandingan dengan penuh percaya diri. Ia mencetak gol ketiga yang krusial, lalu menguasai lini tengah sepanjang sisa babak kedua saat ditempatkan baik sebagai gelandang nomor 8 maupun nomor 10.

    Jika Rice atau Anderson perlu istirahat, Bellingham bisa turun lebih ke belakang, dan Rogers bisa diberi kesempatan, seperti yang terjadi pada babak kedua saat melawan Kroasia. Namun, jika tidak, posisi ini adalah milik Bellingham yang harus ia pertahankan.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Noni Madueke

    Noni Madueke mungkin tak akan lama menjadi starter, namun penampilannya di laga pembuka sudah cukup menunjukkan bahwa ia jauh lebih dari sekadar opsi cadangan darurat. Bermain di sayap kanan, pemain Arsenal ini menjadi pemain Inggris yang paling menonjol di babak pertama di Dallas; berulang kali ia memperluas serangan dan berduel satu lawan satu dengan lawannya. Ia tampak sedikit kelelahan seiring berjalannya pertandingan, dan wajar jika ia diganti, namun ia tetap menjadi pilihan yang tepat dalam sistem ini.

    Tentu saja, waktunya akan segera habis. Bukayo Saka sudah hampir pulih sepenuhnya, dan Tuchel menegaskan bahwa “bintang muda” Arsenal itu akan siap menjadi starter saat pertandingan grup ketiga melawan Panama tiba. Hal itu akan membuat Madueke menjadi opsi tambahan dari bangku cadangan. Hingga saat itu tiba, ia adalah pemain inti yang lebih dari sekadar layak dan akan terus memberikan persaingan ketat bagi Saka.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Mungkin Kane hanya perlu melihat tendangan penalti yang tidak masuk ke gawang untuk menghilangkan sedikit rasa gugupnya? Sebenarnya, sang penyerang mungkin sedikit beruntung karena Josko Gvardiol melanggar garis penalti dan Dominik Livakovic keluar dari garis gawangnya secara bersamaan, sehingga tendangan penaltinya yang sebenarnya cukup buruk itu harus diulang.

    Namun, ia bangkit kembali dengan gemilang dan mengakhiri pertandingan malam itu dengan dua gol. Tak perlu dipikirkan terlalu dalam: Kane adalah pemain terbaik Inggris dan salah satu yang terbaik di dunia. Masukkan dia ke dalam tim, apa pun yang terjadi.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    LW: Anthony Gordon

    Ini memang situasi yang sulit menjelang hari Rabu, dan kini pun tak kalah rumitnya.

    Gordon telah melakukan tugasnya dengan baik saat melawan Kroasia dan membuat barisan pertahanan lawan benar-benar kewalahan. Meskipun dampaknya saat menguasai bola belum sepenuhnya terlihat, ia memberikan kontribusi besar melalui kecepatan dan kesediaannya untuk berlari meskipun tahu bahwa ia mungkin tidak akan menerima umpan.

    Ada beberapa seruan agar Rashford diturunkan sebagai starter, dan dia memang membuktikan kemampuannya. Golnya dicetak dengan apik, dan dia memanfaatkan fakta bahwa permainan sudah sedikit lebih terbuka saat dia masuk ke lapangan. Tuchel juga memuji Rashford karena lebih 'tegas' di sepertiga akhir lapangan.

    Mungkin ini adalah soal pemain yang memulai serangan dan pemain yang menyelesaikan serangan. Gordon adalah pemain yang sangat baik dalam memulai serangan, sedangkan Rashford adalah penuntas serangan yang lebih baik lagi, dan seharusnya tetap seperti itu.

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