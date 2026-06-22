Marc Guehi masuk, John Stones keluar, dan bagaimana Inggris SEHARUSNYA menyusun susunan pemainnya saat menghadapi Ghana, di tengah upaya Three Lions untuk mengamankan tempat di babak gugur Piala Dunia 2026

Stones dipercaya Tuchel untuk menjadi starter pada laga pembuka, namun ia belum sepenuhnya membalas kepercayaan manajernya. Memang, bek Man City ini selalu bisa diandalkan saat membela Inggris, tetapi penampilannya benar-benar mencerminkan seorang pemain yang hanya tampil 18 kali di level klub musim lalu.

Stones terlihat goyah saat menguasai bola dan lambat bereaksi saat tidak menguasai bola. Tidak diragukan lagi, ia masih merupakan pemain yang mumpuni, tetapi tampaknya Stones membutuhkan waktu berminggu-minggu — bukan hanya beberapa hari — untuk kembali ke kondisi fisik yang prima.

Sayangnya, waktu seperti itu tidak tersedia di turnamen. Masuklah Guehi, pemain yang menurut banyak orang seharusnya menjadi starter di laga pembuka bersama Konsa. Ia masuk dari bangku cadangan untuk menstabilkan pertahanan saat menghadapi Dallas di akhir laga, dan kini seharusnya diberi kesempatan sebagai starter pada Selasa nanti.

Itu berarti Inggris akan memulai pertandingan turnamen tanpa Stones untuk pertama kalinya sejak kekalahan memalukan melawan Islandia di Euro 2016, yang memang tidak menjanjikan hal baik. Namun, The Three Lions kini adalah tim yang berbeda dibandingkan sepuluh tahun lalu, dan Guehi sendiri memiliki pengalaman turnamen yang cukup sehingga hal itu tidak akan menjadi masalah.