City tampaknya akan dengan mudah meraih tiga poin penting dalam perburuan mereka mengejar Arsenal, hingga sebuah kesalahan konsentrasi dari Guehi membalikkan keadaan.

Setelah Jeremy Doku membuka skor dengan penyelesaian akhir yang luar biasa, Guehi melakukan kesalahan fatal yang memberikan Thierno Barry gol penyama kedudukan pada menit ke-68, meskipun penyerang The Toffees itu sebelumnya berada dalam posisi offside. Kesalahan tersebut benar-benar mengguncang tim tamu, yang sebelumnya tampak tenang dalam menguasai bola.

Kesalahan tersebut terbukti menular ke barisan pertahanan City, saat Everton tiba-tiba menemukan semangat baru. Hanya lima menit kemudian, kebangkitan itu lengkap ketika Jake O’Brien melompat paling tinggi untuk menyundul bola dan membawa tuan rumah unggul, membuat Pep Guardiola tampak benar-benar terkejut di pinggir lapangan. Ketidakpercayaan di bangku cadangan tim tamu terasa jelas saat keunggulan 1-0 berubah menjadi defisit dalam sekejap mata, yang secara mendasar mengubah momentum perebutan gelar juara.



