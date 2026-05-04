Marc Guehi, apa yang kamu lakukan?! Kesalahan fatal bek Man City itu memberi Everton gol penyama kedudukan yang krusial, setelah Thierno Barry awalnya terjebak offside dalam hasil imbang yang merugikan
Momen kegilaan Guehi memicu kebangkitan Everton
City tampaknya akan dengan mudah meraih tiga poin penting dalam perburuan mereka mengejar Arsenal, hingga sebuah kesalahan konsentrasi dari Guehi membalikkan keadaan.
Setelah Jeremy Doku membuka skor dengan penyelesaian akhir yang luar biasa, Guehi melakukan kesalahan fatal yang memberikan Thierno Barry gol penyama kedudukan pada menit ke-68, meskipun penyerang The Toffees itu sebelumnya berada dalam posisi offside. Kesalahan tersebut benar-benar mengguncang tim tamu, yang sebelumnya tampak tenang dalam menguasai bola.
Kesalahan tersebut terbukti menular ke barisan pertahanan City, saat Everton tiba-tiba menemukan semangat baru. Hanya lima menit kemudian, kebangkitan itu lengkap ketika Jake O’Brien melompat paling tinggi untuk menyundul bola dan membawa tuan rumah unggul, membuat Pep Guardiola tampak benar-benar terkejut di pinggir lapangan. Ketidakpercayaan di bangku cadangan tim tamu terasa jelas saat keunggulan 1-0 berubah menjadi defisit dalam sekejap mata, yang secara mendasar mengubah momentum perebutan gelar juara.
Barry mencetak dua gol saat City ambruk
Drama itu tak berhenti di situ, karena Everton secara mengejutkan memperlebar keunggulan mereka menjadi 3-1, dengan Barry mencetak gol untuk kedua kalinya. Stadion pun bergemuruh saat The Toffees tampaknya akan mengubur harapan City untuk meraih gelar keempat berturut-turut.
Meskipun dihujani tiga gol, sifat pantang menyerah City akhirnya bersinar. Erling Haaland, yang sering menjadi andalan di momen-momen penting, berhasil mencetak gol dengan tendangan chip hanya beberapa menit setelah gol kedua Barry, memberikan secercah harapan.
Gol tersebut membungkam penonton tuan rumah dan memaksa banyak penggemar yang sudah mulai meninggalkan stadion untuk segera kembali ke tempat duduk mereka, karena merasa bahwa kejutan lain tak terelakkan dalam pertandingan yang penuh lika-liku ini.
Doku berhasil menyelamatkan satu poin, namun keunggulan dalam perebutan gelar semakin menipis
Dengan waktu yang semakin menipis dan peluang merebut gelar juara yang terancam sirna, City mengerahkan seluruh kekuatan ke lini depan. Tekanan itu akhirnya membuahkan hasil di menit-menit akhir ketika Doku memberikan secercah harapan bagi tim asuhan Guardiola dengan melepaskan tendangan melengkung spektakuler yang mengarah ke sudut atas gawang.
Meskipun gol tersebut memastikan satu poin, hasil ini membuat City tertinggal lima poin dari Arsenal dengan satu pertandingan tersisa, sehingga margin kesalahan mereka nyaris tidak ada.
Bahkan jika City berhasil memenangkan pertandingan yang tertunda melawan Crystal Palace dan meraih kemenangan di semua pertandingan sisa mereka, mereka tetap membutuhkan Arsenal untuk tersandung setidaknya di satu dari tiga pertandingan terakhir mereka melawan West Ham, Burnley, dan Crystal Palace agar harapan gelar mereka tetap hidup.
Everton hampir lolos ke kompetisi Eropa
Bagi Everton, hasil ini membawa mereka semakin dekat ke peluang lolos ke kompetisi Eropa, meski mereka pasti kecewa karena gagal mempertahankan keunggulan dua gol. Saat wasit meniup peluit penutup pertandingan seru yang berakhir 3-3, peta persaingan Liga Premier tetap tak terduga seperti biasa, dengan kesalahan Guehi di awal pertandingan dipastikan akan menjadi topik hangat menjelang pekan-pekan terakhir musim ini.