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Marc Cucurella yakin Real Madrid akan menjalani tahun yang hebat di bawah Jose Mourinho
Faktor Mourinho memicu optimisme Madrid
Internasional Spanyol itu sudah terkesan dengan dampak yang diberikan pelatih asal Portugal tersebut kepada skuad dalam sesi latihan awal mereka bersama. Berbicara kepada Real Madrid TV setelah hari pertamanya berlatih bersama skuad, Cucurella membagikan kesan awalnya terhadap mantan bos Chelsea dan Manchester United itu.
Saat ditanya secara spesifik tentang apa yang dibawa pelatih senior itu ke lapangan latihan sejak kedatangannya, bek kiri tersebut berkata: "Banyak kepercayaan diri dan kewajaran. Kami harus melakukan apa yang kami tahu di lapangan, dan yang terpenting, menikmati permainan. Saya pikir yang kami semua inginkan adalah menang dan menjalani tahun yang hebat."
- Getty Images
Mewujudkan mimpi masa kecil di ibu kota
Meski memiliki kaitan sebelumnya dengan akademi ternama Barcelona, La Masia, Cucurella mengakui bahwa daya tarik juara Eropa 15 kali itu terlalu kuat untuk diabaikan ketika tawaran datang. Bek tersebut, yang membantu Spanyol meraih kejayaan Piala Dunia sebelum merampungkan kepindahannya ke Madrid, menggambarkan klub itu sebagai puncak olahraga ini. Kesempatan untuk bergabung dengan proyek yang dipimpin Mourinho dan bermain untuk klub yang ia anggap sebagai "klub terbesar di Eropa" menjadi faktor utama dalam keputusannya kembali ke Spanyol setelah menjalani empat tahun yang sukses di Premier League bersama Brighton dan Chelsea.
"Sebagai anak kecil yang mulai bermain sepak bola, lalu mendapat kesempatan bermain untuk klub seperti ini, sangat sulit untuk menolaknya," kata Cucurella. "Ketika kesempatan itu datang, saya tidak ragu sedetik pun. Sebagai penonton, saya telah melihat semua malam-malam magis itu, comeback-comeback di Bernabeu, semua gelar Liga Champions yang mereka angkat. Memiliki kesempatan untuk merasakannya secara langsung dan menjadi bagian darinya adalah tanggung jawab besar, tetapi juga tantangan yang sangat indah dan penting."
Sebuah kehormatan mengenakan seragam putih yang terkenal
Kepindahan ini menjadi tonggak besar bagi pemain berusia 28 tahun itu, yang mencatatkan 163 penampilan untuk Chelsea dan membantu mereka menjuarai Conference League dan Piala Dunia Antarklub pada 2025. Bergabung dalam rekrutmen bertabur bintang yang mencakup Bernardo Silva, Ibrahima Konate, dan Denzel Dumfries, Cucurella sangat memahami standar yang diharapkan di Madrid. Ia memandang transfer ini bukan sekadar langkah dalam kariernya, melainkan juga sebagai pembuktian atas kerja kerasnya di berbagai klub, termasuk Getafe dan Eibar, sebelum menembus sepak bola Inggris.
"Ini sebuah kehormatan, tidak banyak orang yang bisa mengatakan mereka pernah mengenakan jersey ini. Kita telah melihat para legenda besar di sini, ini adalah klub dengan sejarah yang sangat besar, yang terbesar di Eropa. Berada di sini hari ini adalah sebuah keistimewaan, sebuah kehormatan, dan yang terpenting, sebuah ganjaran atas semua usaha yang telah saya curahkan dalam karier saya," tambahnya.
- Getty Images Sport
Persiapan untuk kampanye baru La Liga
Persiapan Madrid kini memasuki fase krusial seiring mendekatnya awal musim baru. Skuad itu dijadwalkan menghadapi uji coba pramusim lebih lanjut melawan Deportivo de A Coruna dan Schalke sebelum kompetisi resmi dimulai. Laga-laga ini akan memberi Mourinho kesempatan untuk semakin mengintegrasikan para pemain barunya dan menyempurnakan pendekatan taktis yang ia harapkan diterapkan timnya sepanjang tahun. Perjalanan menuju trofi resmi dimulai pada 22 Agustus, ketika Madrid membuka kampanye La Liga mereka dengan laga tandang menghadapi Espanyol.
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