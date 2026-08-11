Marc Cucurella yakin Real Madrid akan menjalani tahun yang hebat di bawah Jose Mourinho

Meski memiliki kaitan sebelumnya dengan akademi ternama Barcelona, La Masia, Cucurella mengakui bahwa daya tarik juara Eropa 15 kali itu terlalu kuat untuk diabaikan ketika tawaran datang. Bek tersebut, yang membantu Spanyol meraih kejayaan Piala Dunia sebelum merampungkan kepindahannya ke Madrid, menggambarkan klub itu sebagai puncak olahraga ini. Kesempatan untuk bergabung dengan proyek yang dipimpin Mourinho dan bermain untuk klub yang ia anggap sebagai "klub terbesar di Eropa" menjadi faktor utama dalam keputusannya kembali ke Spanyol setelah menjalani empat tahun yang sukses di Premier League bersama Brighton dan Chelsea.

"Sebagai anak kecil yang mulai bermain sepak bola, lalu mendapat kesempatan bermain untuk klub seperti ini, sangat sulit untuk menolaknya," kata Cucurella. "Ketika kesempatan itu datang, saya tidak ragu sedetik pun. Sebagai penonton, saya telah melihat semua malam-malam magis itu, comeback-comeback di Bernabeu, semua gelar Liga Champions yang mereka angkat. Memiliki kesempatan untuk merasakannya secara langsung dan menjadi bagian darinya adalah tanggung jawab besar, tetapi juga tantangan yang sangat indah dan penting."