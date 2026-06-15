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Marc Cucurella resmi bergabung dengan Real Madrid dari Chelsea dengan nilai transfer sebesar £52 juta, sementara manajer yang kembali, Jose Mourinho, berhasil mendatangkan rekrutan besar pertamanya
"The Special One" menorehkan prestasinya
Mourinho tak membuang waktu untuk merombak skuad Real Madrid setelah menjadikan bek kiri berusia 27 tahun itu sebagai target utamanya sejak kembali. Langkah ini menandakan niat besar dari raksasa Spanyol tersebut dalam upaya mereka membangun kembali tim setelah dua musim tanpa trofi besar, sekaligus memberikan "The Special One" seorang pemain internasional berpengalaman untuk menjadi tulang punggung lini pertahanan barunya.
Kesepakatan ini bernilai €60 juta (£52 juta/$70 juta) pada tahap awal, menurut Guardian, yang merupakan investasi signifikan untuk seorang pemain yang awalnya kesulitan memenangkan hati para penggemar Chelsea sebelum menjadi sosok kunci dalam kesuksesan mereka di Eropa dan dunia baru-baru ini.
- Getty Images
Cucurella menandatangani kontrak jangka panjang
Madrid bergerak cepat untuk mengikat sang bek, dengan mengonfirmasi bahwa pemain internasional Spanyol tersebut telah menandatangani kontrak yang akan membuatnya tetap di Bernabéu dalam jangka panjang. Dalam pernyataan resmi, klub mengumumkan: "Real Madrid CF dan Chelsea FC telah mencapai kesepakatan terkait transfer pemain Marc Cucurella, yang akan terikat dengan klub kami selama enam musim ke depan, hingga 30 Juni 2032."
Pemenang Kejuaraan Eropa 2024 ini saat ini sedang bersama tim nasional Spanyol di Piala Dunia dan akan bergabung dengan rekan-rekan setim barunya segera setelah turnamen tersebut berakhir. Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah era bagi barisan pertahanan Chelsea saat mereka bersiap untuk menjalani kehidupan di bawah manajemen baru mereka sendiri.
Chelsea mengucapkan selamat tinggal kepada seorang juara dunia
The Blues mengonfirmasi kepergiannya dengan pesan ucapan terima kasih kepada sang bek. Dalam pernyataan resminya, klub tersebut mengumumkan: "Marc Cucurella telah menyelesaikan transfer permanen ke klub La Liga Spanyol, Real Madrid. Cucurella bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2022 dari Brighton & Hove Albion dan menjadi bagian dari tim yang menjuarai UEFA Europa Conference League dan FIFA Club World Cup tahun lalu."
Klub juga menyoroti kesuksesannya di level internasional selama masa baktinya, dengan menambahkan: "Selama Cucurella berada di Stamford Bridge, bek berusia 27 tahun ini secara rutin membela tim nasional Spanyol dan memenangkan Kejuaraan Eropa UEFA pada 2024. Seluruh pihak di Chelsea FC ingin mengucapkan terima kasih kepada Marc atas upayanya selama berada di klub dan atas peran yang ia mainkan dalam pencapaian kami baru-baru ini. Kami mendoakan kesuksesan baginya saat ia memulai tahap berikutnya dalam kariernya."
Terlepas dari kesuksesannya di lapangan, hubungan antara sang pemain dan petinggi klub dilaporkan memburuk awal tahun ini. Cucurella secara terbuka mengkritik arah klub, dengan menyatakan bahwa skuad harus membayar harga yang mahal akibat "kurangnya pengalaman" setelah tersingkir secara mengecewakan dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan untuk berpisah dengan Enzo Maresca. Selain itu, bek tersebut secara terbuka mengakui bahwa tawaran untuk kembali ke klub masa kecilnya, Barcelona, akan "sulit untuk ditolak."
- AFP
Revolusi Mourinho di Bernabeu dimulai
Kedatangan Cucurella diperkirakan baru menjadi awal dari gelombang perekrutan besar-besaran, seiring upaya Mourinho untuk membangun kembali skuad Madrid. Klub ini telah dikaitkan erat dengan beberapa target ternama, termasuk Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan Bernardo Silva, dalam upaya mereka merebut kembali dominasi baik di kancah domestik maupun Eropa.
Bagi Chelsea, penjualan ini memberikan dorongan signifikan bagi kas klub saat manajer baru Xabi Alonso berusaha mencari pengganti. Meskipun performa Cucurella dirasa oleh sebagian pihak di klub telah menurun setelah periode Natal, kepindahannya ke ibu kota Spanyol membuktikan bahwa masih ada permintaan tinggi akan jasanya di level tertinggi sepak bola Eropa.