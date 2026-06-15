The Blues mengonfirmasi kepergiannya dengan pesan ucapan terima kasih kepada sang bek. Dalam pernyataan resminya, klub tersebut mengumumkan: "Marc Cucurella telah menyelesaikan transfer permanen ke klub La Liga Spanyol, Real Madrid. Cucurella bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2022 dari Brighton & Hove Albion dan menjadi bagian dari tim yang menjuarai UEFA Europa Conference League dan FIFA Club World Cup tahun lalu."

Klub juga menyoroti kesuksesannya di level internasional selama masa baktinya, dengan menambahkan: "Selama Cucurella berada di Stamford Bridge, bek berusia 27 tahun ini secara rutin membela tim nasional Spanyol dan memenangkan Kejuaraan Eropa UEFA pada 2024. Seluruh pihak di Chelsea FC ingin mengucapkan terima kasih kepada Marc atas upayanya selama berada di klub dan atas peran yang ia mainkan dalam pencapaian kami baru-baru ini. Kami mendoakan kesuksesan baginya saat ia memulai tahap berikutnya dalam kariernya."

Terlepas dari kesuksesannya di lapangan, hubungan antara sang pemain dan petinggi klub dilaporkan memburuk awal tahun ini. Cucurella secara terbuka mengkritik arah klub, dengan menyatakan bahwa skuad harus membayar harga yang mahal akibat "kurangnya pengalaman" setelah tersingkir secara mengecewakan dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan untuk berpisah dengan Enzo Maresca. Selain itu, bek tersebut secara terbuka mengakui bahwa tawaran untuk kembali ke klub masa kecilnya, Barcelona, akan "sulit untuk ditolak."