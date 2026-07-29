Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Marc Cucurella pamer tato baru Luis de la Fuente saat pahlawan Spanyol itu menepati janji Piala Dunia
Janji yang ditepati setelah kejayaan dunia
Cucurella mengungkapkan di Instagram bahwa ia telah menepati janjinya untuk menato pelatih kepala Spanyol di tubuhnya, dengan mengunggah foto-foto hasil akhir karya tersebut bersama seniman tato selebritas, Ganga.
Itu menjadi bentuk penghormatan yang luar biasa kepada sosok yang membawa tim nasional Spanyol kembali ke puncak sepak bola internasional, setelah kemenangan dramatis 1-0 atas Argentina di final. Setelah kemenangan itu, Cucurella langsung menegaskan bahwa ia akan menepati janji tersebut, bahkan meminta saran dari para penggemar mengenai di mana tato itu sebaiknya ditempatkan. Kini ia benar-benar menepatinya. Bek kiri itu memberi keterangan singkat pada unggahan X-nya: "Janji ditepati."
- (C)Getty Images
Seni di balik penghormatan itu
Desain itu menggambarkan De la Fuente sedang memegang trofi Piala Dunia dengan logo turnamen di latar belakang. Ganga adalah salah satu seniman tato paling terkenal di dunia dan pernah bekerja dengan bintang olahraga seperti LeBron James dan Carlos Alcaraz. Tato itu berada di lokasi yang terlihat jelas, meski Cucurella sempat bercanda bahwa ia mungkin akan menyembunyikannya. Tingkat detail pada karya tersebut luar biasa, menangkap emosi sang pelatih saat ia mengangkat trofi emas ikonis itu.
Gestur permanen seperti itu menegaskan besarnya rasa hormat yang dimiliki skuad kepada De la Fuente, yang beralih dari level junior ke tim senior dengan kesuksesan luar biasa.
Kenaikan meteoris Cucurella ke puncak
Cucurella menjadi salah satu pemain terbaik Spanyol sepanjang turnamen, memainkan peran penting saat tim Luis de la Fuente memenangkan Piala Dunia kedua bagi negara itu. Penampilannya menutup musim panas yang luar biasa, yang juga mencakup kepindahannya dengan sorotan besar dari Chelsea ke Madrid.
Perjalanannya dalam beberapa tahun terakhir benar-benar spektakuler, berkembang dari talenta menjanjikan di La Liga menjadi pemain menonjol di Premier League dan akhirnya menjadi juara Kejuaraan Eropa serta Piala Dunia. Transisi ke Madrid sering kali membawa tekanan besar, tetapi Cucurella menangani sorotan itu dengan mudah selama Piala Dunia.
- Getty Images Sport
Torres memutuskan untuk tidak mengikuti jejak Cucurella
Namun, tidak setiap janji Piala Dunia ditepati. Pahlawan final Ferran Torres sempat berjanji akan mencukur habis rambutnya jika Spanyol menjadi juara dunia, tetapi sejak itu ia menertawakan gagasan tersebut. Saat penyambutan tim di Istana Kerajaan, Putri Leonor bahkan menanyakan apakah ia berencana menepatinya, dan Torres hanya tersenyum lalu menjawab, “Tidak, tidak.”
Namun, Cucurella membuktikan bahwa ia memang serius sejak awal. Seperti kelakar De la Fuente setelah final, “Kalau Anda mengatakan sesuatu, Anda harus menepati janji Anda.”
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami