Cucurella mengungkapkan di Instagram bahwa ia telah menepati janjinya untuk menato pelatih kepala Spanyol di tubuhnya, dengan mengunggah foto-foto hasil akhir karya tersebut bersama seniman tato selebritas, Ganga.

Itu menjadi bentuk penghormatan yang luar biasa kepada sosok yang membawa tim nasional Spanyol kembali ke puncak sepak bola internasional, setelah kemenangan dramatis 1-0 atas Argentina di final. Setelah kemenangan itu, Cucurella langsung menegaskan bahwa ia akan menepati janji tersebut, bahkan meminta saran dari para penggemar mengenai di mana tato itu sebaiknya ditempatkan. Kini ia benar-benar menepatinya. Bek kiri itu memberi keterangan singkat pada unggahan X-nya: "Janji ditepati."







