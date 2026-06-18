Getty Images
Diterjemahkan oleh
Marc Cucurella mengungkapkan apa yang dikatakan Jose Mourinho kepadanya menjelang kepindahannya ke Real Madrid dan menjelaskan mengapa ia 'tidak ragu-ragu' meskipun memiliki ikatan dengan Barcelona
Sentuhan pribadi sang "The Special One"
Pemain baru Real Madrid, Cucurella, menceritakan tentang panggilan telepon sambutan yang diterimanya dari Mourinho setelah kepindahannya ke Bernabeu. Bek berusia 27 tahun itu, yang baru saja menyelesaikan transfer senilai £52 juta dari Chelsea, mengungkapkan bahwa manajer legendaris asal Portugal tersebut menghubunginya untuk menyampaikan keyakinannya menjelang kerja sama mereka di ibu kota Spanyol.
Saat berbicara kepada El Mundo dari kamp tim nasional Spanyol selama Piala Dunia 2026, Cucurella mengatakan: "Ya, kami berbincang dan dia mengatakan bahwa dia sangat menantikan untuk bekerja sama dengan saya, bahwa saya akan beradaptasi dengan sangat baik, dan bahwa Real Madrid adalah klub yang hebat. Lalu, tidak ada lagi, hanya saja dia berharap saya tampil sangat baik di Piala Dunia dan bahwa kita akan bertemu di Madrid."
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai spekulasi bahwa Mourinho secara eksplisit mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan merekrut bek kiri lain jika kesepakatan ini gagal, Cucurella menambahkan: "Tidak, saya tidak tahu apakah dia mengatakan itu. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menginginkan saya, dan hanya itu. Saya sangat senang dengan kepercayaan ini. Saya tidak sabar untuk mulai bekerja dengannya."
- Getty Images Sport
Memilih Madrid daripada kesetiaan kepada Barcelona
Keputusan ini telah menimbulkan kehebohan di Spanyol karena latar belakang Cucurella di La Masia, namun bek kiri tersebut tetap teguh pada pilihannya sebagai seorang profesional. Ia menjelaskan bahwa segala keraguan awal sirna begitu Los Blancos menunjukkan ketertarikan. "Ada beberapa opsi, tetapi ketika tawaran dari Real Madrid datang, saya tidak ragu-ragu. Saya pikir ini adalah kesempatan yang unik. Pada akhirnya, bermain untuk Real Madrid adalah suatu kehormatan, dan tidak banyak pemain yang bisa mengatakan hal itu, jadi saya tidak ragu," tambahnya.
Menanggapi para penggemar yang mungkin kesulitan menerima mantan pemain akademi Barcelona yang kini mengenakan seragam putih Madrid, ia berkata: “Saya katakan kepada mereka bahwa hidup memiliki berbagai tahap. Dalam hal ini, saya harus mengambil keputusan penting, dan saya tidak ragu; saya pikir ini adalah langkah besar bagi saya. Saat masih kecil, kita bermimpi bermain untuk tim-tim besar, dan saya rasa Real Madrid adalah salah satunya. Mereka adalah tim dengan gelar Liga Champions terbanyak di dunia, dan saya berharap bisa meraih gelar bersama mereka serta menikmati waktu yang indah di sana."
Kesepakatan cepat yang diselesaikan dalam hitungan hari
Kecepatan proses negosiasi tersebut mengejutkan banyak pihak, termasuk sang pemain sendiri, karena kesepakatan tersebut berkembang dari kontak awal hingga penandatanganan yang resmi dalam waktu kurang dari dua hari. Waktunya memang sangat sensitif mengingat keterlibatan Cucurella dalam kampanye Piala Dunia Spanyol, namun sang bek merasa lega karena masa depannya terselesaikan begitu cepat sehingga ia terhindar dari gangguan apa pun saat bertugas di tim nasional.
"Saya rasa semuanya selesai dalam satu setengah atau dua hari," katanya. "Jauh lebih baik bagi saya, jauh lebih cepat, tanpa kerumitan. Akhirnya semuanya sudah final dan saya sangat senang. Saya rasa itu hari Minggu sore... ketika mereka memberi tahu saya bahwa semuanya sudah hampir selesai, masih ada beberapa masalah administrasi, tanda tangan, tapi tidak ada yang serius. Lalu mereka mengumumkannya, yang agak sedikit sulit karena perbedaan waktu, karena pengumuman itu keluar beberapa jam sebelum pertandingan melawan Cape Verde, tapi kenyataannya semuanya sudah selesai."
- Getty Images Sport
Kekecewaan di Piala Dunia bersama La Roja
Meskipun masa depannya di klub sudah terjamin, Cucurella saat ini fokus mengatasi awal yang sulit di Piala Dunia setelah Spanyol ditahan imbang 0-0 oleh Cape Verde. Bek tersebut mengakui kekecewaan di kalangan pendukung, namun meminta kesabaran saat juara Eropa ini berusaha menemukan ritme permainan mereka dalam laga-laga mendatang.
"Jelas ini belum berjalan baik. Kami semua ingin menang, dan mungkin hal itu tampak lebih mudah daripada kenyataannya," aku Cucurella sambil menatap laga melawan Arab Saudi. "Kami membuat beberapa kesalahan, tidak sepenuhnya akurat, sedikit kurang presisi, dan melawan tim-tim seperti itu, ketika Anda tidak memulai dengan baik, segalanya menjadi rumit. Kami kurang segar dan kurang ide, karena biasanya kami tidak sering melakukan kesalahan. Namun, kami masih punya waktu untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan berikutnya. Lebih baik kejadian di Cape Verde terjadi sekarang, sehingga kami bisa berangsur-angsur membaik."