Marc Cucurella mengungkapkan apa yang dikatakan Jose Mourinho kepadanya menjelang kepindahannya ke Real Madrid dan menjelaskan mengapa ia 'tidak ragu-ragu' meskipun memiliki ikatan dengan Barcelona

Pemain baru Real Madrid, Cucurella, menceritakan tentang panggilan telepon sambutan yang diterimanya dari Mourinho setelah kepindahannya ke Bernabeu. Bek berusia 27 tahun itu, yang baru saja menyelesaikan transfer senilai £52 juta dari Chelsea, mengungkapkan bahwa manajer legendaris asal Portugal tersebut menghubunginya untuk menyampaikan keyakinannya menjelang kerja sama mereka di ibu kota Spanyol.

Saat berbicara kepada El Mundo dari kamp tim nasional Spanyol selama Piala Dunia 2026, Cucurella mengatakan: "Ya, kami berbincang dan dia mengatakan bahwa dia sangat menantikan untuk bekerja sama dengan saya, bahwa saya akan beradaptasi dengan sangat baik, dan bahwa Real Madrid adalah klub yang hebat. Lalu, tidak ada lagi, hanya saja dia berharap saya tampil sangat baik di Piala Dunia dan bahwa kita akan bertemu di Madrid."

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai spekulasi bahwa Mourinho secara eksplisit mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan merekrut bek kiri lain jika kesepakatan ini gagal, Cucurella menambahkan: "Tidak, saya tidak tahu apakah dia mengatakan itu. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menginginkan saya, dan hanya itu. Saya sangat senang dengan kepercayaan ini. Saya tidak sabar untuk mulai bekerja dengannya."



