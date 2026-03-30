Marc Cucurella mengakui bahwa tawaran untuk kembali ke Barcelona akan 'sulit untuk ditolak' saat bek Chelsea itu membicarakan masa depannya di luar Stamford Bridge
Perjalanan panjang dari La Masia ke London
Cucurella belum menutup kemungkinan untuk kembali ke klub tempat kariernya benar-benar dimulai. Perjalanan pemain berusia 27 tahun ini menuju Liga Premier sama sekali tidak mudah. Berawal dari akademi muda Espanyol, ia bergabung dengan akademi terkenal La Masia pada 2012 dan meraih gelar Copa del Rey bersama tim Catalan tersebut pada 2018 setelah tampil selama tujuh menit di babak pertama - penampilan seniornya yang satu-satunya untuk klub tersebut. Untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih reguler, sang bek menjalani masa peminjaman di Eibar dan Getafe sebelum pindah ke Inggris. Brighton merekrutnya dengan biaya €20 juta pada musim panas 2021, dan hanya setahun kemudian, The Blues mengamankan jasanya dengan biaya sebesar €65,3 juta.
Kesuksesan di kancah internasional dan catatan statistik yang konsisten
Sejak bergabung dengan Stamford Bridge, bek sayap ini telah mengukuhkan posisinya sebagai aset penting dan meraih kesuksesan besar, antara lain menjuarai Conference League dan Piala Dunia Antarklub FIFA, serta memenangkan Kejuaraan Eropa bersama Spanyol pada tahun 2024. Di musim ini saja, ia telah mencatatkan 41 penampilan di semua kompetisi. Namun, ketika ditanya mengenai daya tarik klub idola masa kecilnya, sang bek menjawab dengan sangat jujur. Ia menyatakan: “Akan sulit untuk menolaknya. Ini bukan hanya tentang saya. Saya harus memikirkan keluarga saya. Jika itu terjadi, ya terjadi, dan kita lihat saja keputusan apa yang akan diambil. Anda selalu memikirkan untuk kembali. [Tapi] saya sangat bahagia di sana [di Inggris], begitu pula keluarga saya. Saya akan menundanya beberapa tahun lagi.”
Ketidakpastian di ruang ganti Chelsea
Komentar-komentar terbaru ini muncul di tengah meningkatnya spekulasi seputar beberapa bintang senior. Dengan Enzo Fernandez yang baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan besar-besaran ke Real Madrid, klub asal London ini menghadapi tugas berat untuk menjaga fokus kelompok inti mereka.
Ketidakpastian ini diperparah oleh kesulitan yang dialami tim di lapangan belakangan ini. Chelsea mengalami penurunan performa yang cukup mencolok, yang ditandai dengan tersingkirnya mereka dari Liga Champions. The Blues tersingkir oleh Paris Saint-Germain di babak 16 besar, menderita kekalahan telak 5-2 di Prancis sebelum kalah 3-0 di kandang sendiri. Di kompetisi domestik, mereka berada di posisi keenam klasemen Liga Premier dengan 48 poin, berjuang keras untuk lolos ke kompetisi Eropa di tengah masa-masa sulit yang dialami ruang ganti tim.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi bintang Spanyol itu?
Ke depan, fokus utama tetap pada upaya mengakhiri musim dengan gemilang. Di kancah internasional, Spanyol akan menjalani laga persahabatan melawan Mesir pada 31 Maret, yang menjadi persiapan penting menjelang Piala Dunia musim panas mendatang. Di kancah domestik, klub masih harus menghadapi jadwal yang sangat padat saat mereka berjuang untuk finis di empat besar. Jadwal mereka mencakup pertandingan perempat final Piala FA melawan Port Vale pada 4 April, diikuti oleh laga-laga liga yang krusial. Mereka akan menjamu Manchester City dan Manchester United pada pertengahan April, sebelum bertandang ke markas Brighton. Pada bulan Mei, mereka akan menghadapi ujian berat melawan Liverpool dan Tottenham, yang membutuhkan fokus maksimal untuk menyelamatkan musim mereka.