Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Marc Cucurella menegaskan bahwa ia akan membuat tato wajah Luis de la Fuente, sejalan dengan janji yang dibuat sang pahlawan Spanyol itu sebelum Piala Dunia
Sebuah janji yang terukir di kulitnya
Sebelum perjalanan Spanyol di turnamen ini dimulai, Cucurella secara tegas menyatakan di Cadena COPE apa pengorbanan pribadinya jika mereka berhasil meraih kejayaan tertinggi, dengan mengatakan: "Jika kami memenangkan Piala Dunia, saya akan membuat tato wajah Luis de la Fuente."
Setelah peluit akhir pertandingan yang menandai kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina pada hari Minggu, dan dengan medali juara yang tergantung di lehernya, bek baru Real Madrid ini segera membuka media sosial untuk mulai mencari seniman yang akan mengerjakan tato tersebut, dengan memposting: "Adakah seniman tato di sini?"
- AFP
Dilema pemilihan lokasi tato
Meskipun bertekad untuk menepati janjinya, bek sayap asal Spanyol itu mengaku masih memiliki beberapa keraguan terkait hal-hal praktis seputar pembuatan tato tersebut.
"Saya belum tahu. Saya harus memikirkan di mana saya akan membuatnya," kata Cucurella kepada Marca di zona campuran. "Orang-orang juga akan bertanya kepada saya, jadi tidak harus di tempat yang terlihat, tapi ya sudahlah. Saya pikir kita masih memiliki perjalanan panjang di depan, saya harap mereka memberi saya ide, saya akan memikirkannya, dan kemudian saya harus melakukannya."
De la Fuente juga mengomentari hal tersebut selama perayaan setelah meraih gelar juara Piala Dunia. Alih-alih mencoba mencegah para pemainnya dari tindakan estetika yang konyol seperti itu, sang pelatih justru menekankan pentingnya integritas dan menepati janji, dengan mengatakan: “Saya sudah memberi tahu mereka bahwa mereka salah. Dan jika Anda membuat janji, Anda harus menepatinya. Saya juga tidak seburuk itu.”
Mengatasi kritik melalui kesuksesan global
Di luar kisah tato tersebut, Cucurella memanfaatkan momen kebahagiaan murni ini untuk merenungkan perjalanannya menuju puncak serta rintangan-rintangan yang harus ia atasi. "Saya sangat bangga, sangat bahagia. Pada akhirnya, tidak mudah bisa berada di sini. Selama karier kita, terutama saat remaja dan di masa muda, semuanya sulit, dan kita harus mengambil keputusan. Terkadang orang-orang mengatakan bahwa kamu tidak cukup baik atau bahwa kamu tidak akan pernah berhasil,” aku bek kiri tersebut. “Kepada semua orang yang mengatakan hal-hal seperti itu, saya berterima kasih karena telah meluangkan waktu untuk memberi saya nasihat, serta kepada semua orang yang telah membantu saya. Kami telah gigih, kami tidak pernah menyerah, dan hari ini kami mendapatkan imbalan dengan berada di sini.”
- Getty Images Sport
Musim panas yang tak terlupakan bagi tim nasional Spanyol
Hidup bersama selama hampir dua bulan telah menjalin ikatan yang tak terpatahkan di antara para pemain, sesuatu yang ditekankan Cucurella sebagai kunci kesuksesan mereka akhirnya mengalahkan Argentina.
"Musim panas ini tidaklah mudah bagi kami, dan saya sangat senang... Ini adalah perjalanan yang panjang; kami telah bersama-sama dalam waktu yang lama, dan kini saatnya untuk merayakan. Kami datang ke sini dengan sebuah tujuan, telah menghabiskan hampir 50 hari di kamp pelatihan, dan kini saatnya untuk merayakan, berkumpul bersama, dan mengenang momen-momen tersebut," katanya.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami