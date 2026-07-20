Marc Cucurella menegaskan bahwa ia akan membuat tato wajah Luis de la Fuente, sejalan dengan janji yang dibuat sang pahlawan Spanyol itu sebelum Piala Dunia

Meskipun bertekad untuk menepati janjinya, bek sayap asal Spanyol itu mengaku masih memiliki beberapa keraguan terkait hal-hal praktis seputar pembuatan tato tersebut.

"Saya belum tahu. Saya harus memikirkan di mana saya akan membuatnya," kata Cucurella kepada Marca di zona campuran. "Orang-orang juga akan bertanya kepada saya, jadi tidak harus di tempat yang terlihat, tapi ya sudahlah. Saya pikir kita masih memiliki perjalanan panjang di depan, saya harap mereka memberi saya ide, saya akan memikirkannya, dan kemudian saya harus melakukannya."

De la Fuente juga mengomentari hal tersebut selama perayaan setelah meraih gelar juara Piala Dunia. Alih-alih mencoba mencegah para pemainnya dari tindakan estetika yang konyol seperti itu, sang pelatih justru menekankan pentingnya integritas dan menepati janji, dengan mengatakan: “Saya sudah memberi tahu mereka bahwa mereka salah. Dan jika Anda membuat janji, Anda harus menepatinya. Saya juga tidak seburuk itu.”