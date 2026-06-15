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Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL
Tom Maston,Mark Doyle dan Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Marc Cucurella diprediksi akan langsung bersinar di Real Madrid setelah kedatangan bek Chelsea senilai €60 juta: GOAL memberikan penilaian atas transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Real Madrid
M. Cucurella
Tottenham Hotspur
A. Robertson
Manchester United
Ederson
Barcelona
A. Gordon
Liverpool
Chelsea
Newcastle United
Atalanta
Premier League
LaLiga
Serie A
FEATURES

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah periode dalam kalender yang paling mereka nantikan—dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali ada Piala Dunia! Melainkan, karena berakhirnya musim berarti satu hal saja: Saatnya bursa transfer! Bursa transfer 2026 kemungkinan besar akan kembali ramai, dengan beberapa nama besar yang diprediksi akan pindah dengan nilai transfer fantastis sebelum batas waktu pada 1 September.

Kami tahu bahwa ada beberapa transfer yang berakhir baik bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak kasus di mana setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya bagaimana jadinya jika mereka mengambil keputusan yang berbeda saat berada di meja perundingan.

GOAL hadir di sini untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar sebelum para pemain tersebut bahkan secara resmi diperkenalkan. Sepanjang jendela transfer musim panas, kami akan memberikan penilaian terhadap setiap kesepakatan yang tercapai seiring berjalannya waktu, sehingga Anda dapat melacak para pemenang besar—dan pecundang—musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di bagian komentar...

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (dari Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Bagi Chelsea: Ini terasa agak aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang telah berkembang menjadi sosok kunci di lini pertahanan The Blues sejak bergabung pada 2022, meski awalnya kurang menjanjikan, sehingga melihatnya hengkang dengan merugi terasa sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Namun demikian, Chelsea jelas membayar terlalu mahal sejak awal saat merekrut pemain Spanyol ini dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal niatnya untuk hengkang di belakang layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dikelola, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukanlah pemain yang tak tergantikan. Memang, mereka mungkin kesulitan mendapatkan lebih dari itu di jendela transfer mendatang untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu pemain berpengalaman terbesarnya, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato muda dapat mengisi kekosongan tersebut, serta kedatangan baru yang diharapkan, Valentin Barco. Nilai: B-

    Bagi Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho, itulah yang terjadi, karena Real Madrid memulai kampanye perekrutan awal jendela transfer dengan penandatanganan yang mengejutkan. Klub ini telah menghabiskan banyak uang untuk seorang bek kiri pada musim panas lalu untuk membawa Alvaro Carreras kembali ke Bernabeu dari Benfica, namun hal itu tidak menghentikan mereka untuk membelanjakan dana besar untuk Cucurella, yang dilaporkan diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat tinggi bagi tim yang telah mengambil pendekatan hemat dalam bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan hal ini akan membutuhkan pengembalian investasi yang instan dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya berada di puncak performanya, tetapi berapa tahun lagi kualitas tinggi yang realistis bisa didapatkan Los Blancos darinya? Setidaknya, ia memiliki ciri khas pemain ‘Mourinho’ dengan energi dan agresivitasnya. Real kini memiliki empat bek kiri tim utama: pemain baru ini, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti ada yang harus dilepas dalam hal pemain yang keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tanpa diragukan lagi, Cucurella adalah pihak yang paling diuntungkan dari transfer ini. Ia telah mencapai tujuannya untuk meninggalkan Chelsea yang sedang kacau dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia di puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa sang bek ingin kembali ke Spanyol setelah kecewa dengan cara Chelsea mengelola bisnisnya di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang mengira ia akan pindah ke Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Tidak mengherankan jika kesepakatan ini diselesaikan dengan cepat, dengan Cucurella diduga langsung menyetujui tawaran Real Madrid. Mengingat ia tampaknya menjadi incaran Mourinho, ia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain kunci, terutama dengan Carreras yang kemungkinan akan masuk dan keluar dari skuad utama Mourinho. Namun, mengingat biaya transfer yang sangat besar, ia harus langsung menunjukkan performa terbaiknya atau berisiko mendapat tekanan dari suporter Bernabeu yang terkenal tidak sabar, terutama mengingat hubungannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


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  • Andy RobertsonGetty Images

    5 Juni: Andy Robertson (dari Liverpool ke Tottenham, tanpa biaya transfer)

    Bagi Liverpool: Perpisahan yang mengharukan. Robertson jelas termasuk salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci di era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada tahun 2017, dan pada masa kejayaannya, ia bisa dibilang sebagai bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa usia mulai menghambat performa pemain berusia 32 tahun ini - itulah sebabnya Liverpool bergerak lebih awal untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson selama bursa transfer musim dingin jika mereka bisa memanggil kembali Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya kini, Kerkez masih belum sepenuhnya menyesuaikan diri di Anfield, sementara musim 2025-26 yang sulit bagi The Reds menunjukkan bahwa pengalaman, ketangguhan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter kini adalah bahwa kepergian Robertson, bersama dengan Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim menurun lebih jauh musim depan. Nilai: D

    Bagi Tottenham: Masih merupakan langkah yang mengejutkan. Spurs jelas berusaha merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit untuk memahami alasannya. Skuad Tottenham mungkin kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi posisi bek kiri bukanlah salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Spurs masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serba bisa, sementara remaja Brasil Souza baru saja bergabung dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang kacau - dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi menanamkan budaya komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia datang terlambat sebagai pemain bebas transfer adalah bonus kecil yang menyenangkan, tetapi perasaan bahwa Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson tetap ada. Nilai: C

    Bagi Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dimengerti mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah menjadi pilihan kedua di belakang pemain yang tidak tampil baik dan ingin bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia - sesuatu yang tampaknya ditawarkan Spurs kepadanya. Robertson pada akhirnya tampil lebih banyak di paruh kedua musim daripada yang dia harapkan, artinya dia dalam kondisi yang cukup baik saat berangkat ke Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada peluang baginya untuk tetap di Anfield, karena Liverpool tidak pernah menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya. Namun, dia memang memiliki opsi lain selain Spurs, dengan Juventus dikabarkan tertarik untuk merekrut kapten Skotlandia tersebut. Oleh karena itu, agak aneh bahwa dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya selamat dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin menemukan Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang daripada pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan lagi mampu meningkatkan performa Spurs secara signifikan selama musim panas. Namun, kami masih belum yakin bahwa Robertson akan bermain lebih banyak di London utara daripada yang ia lakukan di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • Ederson Man Utd GFXGetty/GOAL

    2 Juni: Ederson (dari Atalanta ke Manchester United, £35 juta)

    Bagi Atalanta: Ini sekali lagi membuktikan kehebatan model bisnis mereka. Atalanta mendatangkan Ederson dari Salernitana pada tahun 2022 dengan biaya sekitar €23 juta dan kini berpotensi menggandakan jumlah tersebut jika semua klausul tambahan terpenuhi, dengan menjualnya ke United setelah empat tahun penampilan gemilang yang mencakup kesuksesan bersejarah di Liga Europa. Tidak diragukan lagi bahwa menggantikan pemain Brasil ini akan sulit, tetapi inilah yang dilakukan Atalanta: mereka menemukan bakat-bakat mentah dan kemudian menjualnya kepada penawar tertinggi beberapa musim kemudian. Ingat, Atletico Madrid juga menginginkan Ederson, tetapi Atalanta bersikukuh dengan harga yang diminta dan United akhirnya setuju untuk membayar apa yang mereka minta untuk seorang pemain yang kontraknya hanya tersisa satu tahun. Ini hanyalah hasil kerja luar biasa lainnya dari salah satu tim perekrutan terbaik di industri ini. Nilai: A

    Bagi United: Rekrutan yang masuk akal dari klub yang terkenal dengan perekrutan yang gegabah. Dengan Casemiro yang telah pamit dari Old Trafford, United membutuhkan gelandang lain, jadi mereka memilih pengganti yang sepadan dengan mendatangkan gelandang Brasil lain yang juga bisa bermain. Nilai pasar Ederson sedikit menurun sepanjang tahun lalu - itulah mengapa dia tidak masuk skuad Piala Dunia Carlo Ancelotti sementara Casemiro ada. Namun, hal itu mungkin banyak dipengaruhi oleh kepergian Gian Piero Gasperini dari Atalanta musim panas lalu, karena Ederson sebelumnya dianggap sebagai "poros utama" tim hebat yang mengalahkan Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso di final Liga Europa 2024. Saat itu, Ederson dikaitkan dengan klub-klub seperti Liverpool dan Manchester City, dan jika ia bisa kembali ke performa terbaiknya, ia bisa membentuk kemitraan lini tengah yang tangguh bersama Kobbie Mainoo - karena meski Ederson mungkin tidak sehebat Casemiro di masa jayanya, ia merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan Manuel Ugarte! Nilai: B+

    Bagi Ederson: Langkah besar yang sudah lama ia pantas dapatkan. Ederson tak pernah menyembunyikan minatnya untuk bermain di Liga Premier, dan kini ia akan mendapat kesempatan untuk menguji kemampuannya di kompetisi yang seharusnya cocok dengan keahliannya. Ederson sangat unggul dalam merebut dan mempertahankan penguasaan bola, sekaligus menjadi ancaman di kotak penalti. Tentu saja, seseorang bisa berargumen bahwa dia akan lebih baik bergabung dengan Atletico asuhan Diego Simeone, tetapi Michael Carrick adalah gelandang bertahan yang hebat, dan yang lebih penting lagi, tampaknya telah mengembalikan stabilitas di Old Trafford, yang sebelumnya dianggap sebagai destinasi yang sangat berbahaya bagi pemain berbakat yang ingin meningkatkan level permainan mereka. Menurut kami, Ederson memiliki segala yang dibutuhkan untuk memberikan dampak besar di 'The Theatre of Dreams', yang tidak diragukan lagi akan sangat membantunya untuk kembali ke skuad Brasil. Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Bagi Newcastle: Sebuah perubahan pendekatan yang signifikan. Newcastle berjuang mati-matian untuk mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya membiarkannya bergabung dengan Liverpool. Walaupun terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena kekacauan yang ditimbulkan oleh striker asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Eddie Howe dan para pemainnya. Newcastle pun bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak stabil—dan dengan biaya fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, berbakat, dan serba bisa—tetapi dia belum pernah menunjukkan apa pun untuk klub atau negaranya yang menunjukkan bahwa dia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan bagi Newcastle kini adalah menginvestasikan uang tersebut dengan bijak, karena mereka telah menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta top tidak akan lebih mudah musim panas ini. The Magpies tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon pemain baru, dan peringkat ke-12 yang memalukan di Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle tidak lagi menjadi ancaman serius bagi elit Inggris di bawah kepemilikan Arab Saudi yang semakin tidak tertarik. Nilai: B-

    Bagi Barcelona: Tanda yang sangat mengkhawatirkan. Barcelona belum berada dalam posisi untuk mengeluarkan dana besar untuk pemain dalam beberapa waktu terakhir karena masalah yang sudah diketahui terkait kepatuhan terhadap regulasi keuangan ketat La Liga, jadi tidak menguntungkan bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya menata keuangan adalah menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris ini tentu akan menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain di hampir semua posisi di lini depan dan merupakan mesin pressing—berbeda dengan Marcus Rashford—jadi mudah dimengerti mengapa Hansi Flick menyetujui kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia, sehingga harga tersebut terlihat lebih wajar, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Liverpool ini mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini—namun enam di antaranya melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan setengahnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai tingkat produktivitas yang seharusnya diharapkan oleh pendukung Barca dari rekrutan terbarunya. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberikan apa yang diinginkan Flick dari seorang sayap, dan gajinya lebih rendah daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik yang bisa ditemukan di tempat lain, menunjukkan bahwa Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Bagi Gordon: Impian yang menjadi kenyataan. Meskipun penampilannya di Premier League sangat tidak konsisten, terutama dalam dua tahun terakhir, Gordon berhasil pindah ke klub besar yang telah lama ia incar. Ia sendiri mengakui bahwa ia sempat tergoda oleh kabar sebelumnya tentang kemungkinan bergabung dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung sejak kecil, sementara awalnya sepertinya ia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich secara wajar enggan membayar harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kedatangan Julian Alvarez kemungkinan besar akan mengalihkan perhatian dari pemain berusia 25 tahun ini, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan biaya transfernya—karena Barcelona tidak membayar €80 juta untuk pemain cadangan. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim yang dipenuhi bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanyakan saja pada Rashford, yang kini dianggap tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meskipun mencetak total 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin sulit percaya keberuntungannya. Ia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi berduet dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle