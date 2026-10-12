Geram dengan keputusan wasit yang menurutnya terlalu keras terhadap rekan setimnya, Cucurella langsung menghampiri asisten wasit Francisco Garcia di tepi lapangan. Sambil mengacungkan telunjuknya, ia melontarkan peringatan keras. Rekan setimnya di Madrid, Bernardo Silva, dan delegasi klub Chendo bahkan harus turun tangan untuk menenangkan bek kiri itu sebelum situasi memanas.

DAZN merekam konfrontasi sengit pemain Spanyol itu saat ia berteriak kepada sang wasit: "Saya harap... Saya harap kalau ada yang menyentuh sehelai saja rambut saya, Anda mengusirnya. Coba periksa VAR."