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Adhe Makayasa
Diterjemahkan oleh

Marc Cucurella bawa-bawa rambutnya dalam polemik kartu merah Vinicius Jr dan beri peringatan keras kepada wasit saat Real Madrid yang bermain dengan 10 pemain mengalahkan Villarreal

M. Cucurella
Vinicius Junior
N. Saliba
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga

Kemenangan tipis Real Madrid atas Villarreal dibayangi insiden yang membuat Vinicius Junior diusir dari lapangan dan Marc Cucurella melancarkan kecaman verbal keras terhadap perangkat pertandingan. Penyerang asal Brasil itu mendapat kartu merah setelah intervensi VAR, memicu reaksi marah dari rekan-rekan setimnya ketika suasana di Santiago Bernabeu berubah menjadi tidak kondusif.

  • Kartu merah kontroversial memicu ketegangan

    Cucurella meluapkan kemarahannya kepada perangkat pertandingan setelah Vinicius diganjar kartu merah langsung karena menarik rambut Nathan Saliba. Kartu merah pada menit ke-72 itu memicu kekacauan di tepi lapangan ketika gol kedua tuan rumah dianulir, sehingga selebrasi Jose Mourinho yang meluap-luap terhenti. Meski bermain dengan sepuluh orang, gol Yan Diomande lewat penyelesaian akhir yang jitu sembilan menit sebelumnya terbukti cukup untuk mengamankan tiga poin bagi raksasa Spanyol tersebut.


  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Orang Spanyol meluapkan amarah kepada asisten

    Geram dengan keputusan wasit yang menurutnya terlalu keras terhadap rekan setimnya, Cucurella langsung menghampiri asisten wasit Francisco Garcia di tepi lapangan. Sambil mengacungkan telunjuknya, ia melontarkan peringatan keras. Rekan setimnya di Madrid, Bernardo Silva, dan delegasi klub Chendo bahkan harus turun tangan untuk menenangkan bek kiri itu sebelum situasi memanas.

    DAZN merekam konfrontasi sengit pemain Spanyol itu saat ia berteriak kepada sang wasit: "Saya harap... Saya harap kalau ada yang menyentuh sehelai saja rambut saya, Anda mengusirnya. Coba periksa VAR."

  • Duel sengit berbuah poin krusial

    Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, tim tamu mengerahkan pemain ke depan dan memaksa tuan rumah terus bertahan pada fase akhir pertandingan. Thibaut Courtois harus melakukan penyelamatan penting menjelang laga usai untuk menggagalkan tembakan berbahaya Carlos Romero dan Gerard Moreno. Ketangguhan lini pertahanan itu memastikan keunggulan tipis tetap terjaga hingga pertandingan sengit tersebut berakhir di tengah serangkaian kartu kuning pada menit-menit akhir.

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    Ujian Eropa menanti para raksasa Spanyol

    Madrid kini mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa saat bertandang menghadapi Roma di Liga Champions pada Rabu, 14 Oktober. Tim asuhan Mourinho kemudian kembali ke Santiago Bernabeu untuk menjamu Sevilla pada Minggu, dengan harapan menjaga momentum di kompetisi domestik. Bermain tanpa penyerang andalan mereka di La Liga akan menguji kedalaman lini serang skuad di tengah rangkaian pertandingan yang padat.

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