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Marc Cucurella bawa-bawa rambutnya dalam polemik kartu merah Vinicius Jr dan beri peringatan keras kepada wasit saat Real Madrid yang bermain dengan 10 pemain mengalahkan Villarreal
Kartu merah kontroversial memicu ketegangan
Cucurella meluapkan kemarahannya kepada perangkat pertandingan setelah Vinicius diganjar kartu merah langsung karena menarik rambut Nathan Saliba. Kartu merah pada menit ke-72 itu memicu kekacauan di tepi lapangan ketika gol kedua tuan rumah dianulir, sehingga selebrasi Jose Mourinho yang meluap-luap terhenti. Meski bermain dengan sepuluh orang, gol Yan Diomande lewat penyelesaian akhir yang jitu sembilan menit sebelumnya terbukti cukup untuk mengamankan tiga poin bagi raksasa Spanyol tersebut.
- Getty Images Sport
Orang Spanyol meluapkan amarah kepada asisten
Geram dengan keputusan wasit yang menurutnya terlalu keras terhadap rekan setimnya, Cucurella langsung menghampiri asisten wasit Francisco Garcia di tepi lapangan. Sambil mengacungkan telunjuknya, ia melontarkan peringatan keras. Rekan setimnya di Madrid, Bernardo Silva, dan delegasi klub Chendo bahkan harus turun tangan untuk menenangkan bek kiri itu sebelum situasi memanas.
DAZN merekam konfrontasi sengit pemain Spanyol itu saat ia berteriak kepada sang wasit: "Saya harap... Saya harap kalau ada yang menyentuh sehelai saja rambut saya, Anda mengusirnya. Coba periksa VAR."
Duel sengit berbuah poin krusial
Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, tim tamu mengerahkan pemain ke depan dan memaksa tuan rumah terus bertahan pada fase akhir pertandingan. Thibaut Courtois harus melakukan penyelamatan penting menjelang laga usai untuk menggagalkan tembakan berbahaya Carlos Romero dan Gerard Moreno. Ketangguhan lini pertahanan itu memastikan keunggulan tipis tetap terjaga hingga pertandingan sengit tersebut berakhir di tengah serangkaian kartu kuning pada menit-menit akhir.
- Pressinphoto
Ujian Eropa menanti para raksasa Spanyol
Madrid kini mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa saat bertandang menghadapi Roma di Liga Champions pada Rabu, 14 Oktober. Tim asuhan Mourinho kemudian kembali ke Santiago Bernabeu untuk menjamu Sevilla pada Minggu, dengan harapan menjaga momentum di kompetisi domestik. Bermain tanpa penyerang andalan mereka di La Liga akan menguji kedalaman lini serang skuad di tengah rangkaian pertandingan yang padat.
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