Marc-Andre ter Stegen hampir dipinjamkan ke Ajax setelah Barcelona setuju untuk menanggung sebagian besar gaji sang kiper

Hubungan Ter Stegen dengan Barcelona juga mengalami ketegangan. Pada Agustus 2025, klub tersebut untuk sementara mencopotnya dari jabatan kapten setelah terjadi perselisihan terkait dokumen pendaftaran pemain pengganti selama ia absen akibat cedera. Meskipun masalah tersebut terselesaikan dalam waktu 24 jam dan jabatan kaptennya dikembalikan, insiden tersebut menjadi bahan perdebatan di kalangan pakar dan penggemar selama berminggu-minggu.

Dengan Barcelona yang terus beroperasi mendekati batas gaji mereka, keinginan untuk melepas pemain veteran dengan gaji tinggi telah terlihat jelas selama beberapa jendela transfer. Kesepakatan lisan saat ini dengan Ajax tampaknya menjadi solusi yang paling layak bagi semua pihak yang terlibat.