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Marc-Andre ter Stegen hampir dipinjamkan ke Ajax setelah Barcelona setuju untuk menanggung sebagian besar gaji sang kiper
Barcelona semakin mendekati kepergian Ter Stegen
Barca kini tinggal selangkah lagi untuk meminjamkan Ter Stegen ke Ajax, dengan klub asal Catalunya itu akan menanggung sebagian besar gaji kiper asal Jerman tersebut, menurut laporan AD. Langkah ini terjadi setelah masa-masa sulit yang dialami pemain berusia 34 tahun itu di bawah asuhan Hansi Flick. Dulu pernah menjadi kapten dan kiper utama Barcelona, Ter Stegen kini telah tergeser oleh Joan Garcia dalam hierarki tim, sementara kedatangan Wojciech Szczesny semakin mengurangi peluangnya untuk mendapatkan waktu bermain secara reguler. Faktor keuangan juga turut memengaruhi keputusan ini. Ter Stegen masih terikat kontrak hingga 2028, dengan gaji yang ditangguhkan dari musim-musim sebelumnya turut berkontribusi pada beban gaji Barcelona.
- Getty Images
Masalah cedera dan tidak dipanggil ke tim nasional
Transfer ini terjadi setelah masa-masa sulit yang dialami pemain timnas Jerman tersebut. Cedera robek pada tendon patela membuatnya absen selama tujuh bulan pada tahun 2025, sebelum cedera punggung yang dialaminya setelah kembali bermain memaksanya menjalani operasi. Meskipun dipinjamkan ke Girona pada Januari lalu, cedera otot paha belakang yang dialaminya pada pertandingan keduanya bersama Blanquivermells memaksanya absen hingga akhir musim lalu. Kemunduran ini juga membuatnya dicoret dari skuad Jerman asuhan Julian Nagelsmann untuk Piala Dunia 2026 setelah Manuel Neuer kembali dari masa pensiun internasionalnya.
Kejadian Menegangkan di Camp Nou
Hubungan Ter Stegen dengan Barcelona juga mengalami ketegangan. Pada Agustus 2025, klub tersebut untuk sementara mencopotnya dari jabatan kapten setelah terjadi perselisihan terkait dokumen pendaftaran pemain pengganti selama ia absen akibat cedera. Meskipun masalah tersebut terselesaikan dalam waktu 24 jam dan jabatan kaptennya dikembalikan, insiden tersebut menjadi bahan perdebatan di kalangan pakar dan penggemar selama berminggu-minggu.
Dengan Barcelona yang terus beroperasi mendekati batas gaji mereka, keinginan untuk melepas pemain veteran dengan gaji tinggi telah terlihat jelas selama beberapa jendela transfer. Kesepakatan lisan saat ini dengan Ajax tampaknya menjadi solusi yang paling layak bagi semua pihak yang terlibat.
- Getty Images Sport
Kesempatan untuk memulai kembali di Amsterdam
Peminjaman ini kini tinggal menunggu penyelesaian akhir, dengan laporan yang sama menyebutkan bahwa kiper tersebut akan terbang ke Amsterdam dalam beberapa hari ke depan. Masa peminjaman di Ajax akan memberi Ter Stegen kesempatan untuk memulihkan kebugarannya, membangun kembali kepercayaan dirinya, dan memastikan tempat reguler di tim utama setelah periode yang diwarnai cedera. Bagi Barcelona, kesepakatan ini merupakan langkah lain dalam mengurangi beban gaji mereka sekaligus memperkuat skuad menjelang musim 2026-27.
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