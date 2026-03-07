"Marahlah pada siapa pun yang menandatangani Trent!" - Alexander-Arnold dihujat habis-habisan oleh media Spanyol karena kelalaian pertahanan, meskipun Real Madrid menang

Dampak dari kesalahan tersebut langsung terasa, dengan surat kabar Spanyol terkemuka Marca memimpin serangan dengan penilaian pedas terhadap penampilan bek kanan tersebut. Mereka sangat tajam dalam kritiknya, menyarankan bahwa pemain berusia 27 tahun itu tampak benar-benar kewalahan selama fase pertahanan krusial yang berujung pada gol Celta.

"Sebuah umpan panjang di atas kepala Trent sudah cukup bagi Williot untuk mengekspos bek sayap paling kurang berpengalaman dalam bertahan di LaLiga," tulis media tersebut dalam laporan pertandingan.

Dalam analisis tajamnya, Marca menulis: "Jangan terkejut dengan Alexander-Arnold. Dia selalu seperti ini. Klopp sendiri mengatakan hal itu setelah meninggalkan Liverpool: 'Saya gagal mengajarkannya cara bertahan.' Siapa pun yang sering menonton Liverpool tahu bahwa Trent bukanlah bek yang tangguh; kekuatannya terletak pada serangan dan distribusi bola dengan umpan-umpan indah. Tapi bertahan? Lupakan saja, seperti yang terbukti lagi dengan gol pertama Celta. Pertanyaannya adalah apakah dia tidak tahu caranya atau hanya tidak mau melakukannya.

"Jadi, jika Anda penggemar Real Madrid, jangan marah pada bek sayap Inggris itu jika Anda tidak suka penampilannya dalam bertahan. Sebaliknya, marahlah pada siapa pun yang merekrutnya."