Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Marahlah pada siapa pun yang menandatangani Trent!" - Alexander-Arnold dihujat habis-habisan oleh media Spanyol karena kelalaian pertahanan, meskipun Real Madrid menang
Kesalahan mahal Trent
Pemain internasional Inggris, yang baru saja melakukan penampilan kedelapan sebagai starter di kasta tertinggi Spanyol sejak kepindahannya yang sensasional dari Anfield pada musim panas, menjadi penyebab utama gol penyeimbang Celta. Setelah Aurelien Tchouameni memberikan keunggulan bagi tim Arbeloa, Alexander-Arnold gagal mengantisipasi umpan panjang, memungkinkan Willot Swedberg melewatinya dan memberikan umpan kepada Borja Iglesias untuk mencetak gol dengan mudah.
- Getty Images Sport
Media Spanyol memberikan penilaian yang sangat kritis.
Dampak dari kesalahan tersebut langsung terasa, dengan surat kabar Spanyol terkemuka Marca memimpin serangan dengan penilaian pedas terhadap penampilan bek kanan tersebut. Mereka sangat tajam dalam kritiknya, menyarankan bahwa pemain berusia 27 tahun itu tampak benar-benar kewalahan selama fase pertahanan krusial yang berujung pada gol Celta.
"Sebuah umpan panjang di atas kepala Trent sudah cukup bagi Williot untuk mengekspos bek sayap paling kurang berpengalaman dalam bertahan di LaLiga," tulis media tersebut dalam laporan pertandingan.
Dalam analisis tajamnya, Marca menulis: "Jangan terkejut dengan Alexander-Arnold. Dia selalu seperti ini. Klopp sendiri mengatakan hal itu setelah meninggalkan Liverpool: 'Saya gagal mengajarkannya cara bertahan.' Siapa pun yang sering menonton Liverpool tahu bahwa Trent bukanlah bek yang tangguh; kekuatannya terletak pada serangan dan distribusi bola dengan umpan-umpan indah. Tapi bertahan? Lupakan saja, seperti yang terbukti lagi dengan gol pertama Celta. Pertanyaannya adalah apakah dia tidak tahu caranya atau hanya tidak mau melakukannya.
"Jadi, jika Anda penggemar Real Madrid, jangan marah pada bek sayap Inggris itu jika Anda tidak suka penampilannya dalam bertahan. Sebaliknya, marahlah pada siapa pun yang merekrutnya."
Dualitas legenda Liverpool
Kritik tersebut menyoroti perdebatan yang telah berlangsung lama mengenai kesadaran pertahanan Alexander-Arnold versus kontribusinya yang luar biasa dalam serangan. Meskipun umpan silangnya dan visinya tetap kelas dunia, media Spanyol tampaknya kurang bersedia mentolerir kelemahan pertahanannya yang sesekali mengganggu masa baktinya di Premier League, terutama dengan persaingan gelar yang begitu ketat.
Marca menyoroti perannya dalam salah satu gol, mengatakan: "Trent memulai serangan dengan umpan panjang ke Vinicius, yang terbukti lebih cepat dari bek tengah Celta Vigo. Dia mengenai tiang gawang, yang terganggu keseimbangannya oleh Javi Rodríguez saat tendangan dilepaskan. Dulu, tindakan semacam itu dianggap pelanggaran karena mencegah gol. Semangat aturan, dan sebagainya. Tchouameni kemudian mengancam dari jarak jauh, memaksa Radu melakukan penyelamatan bagus, yang juga melakukan penyelamatan krusial. Pada kesempatan berikutnya, dia tak bisa berbuat apa-apa terhadap tendangan sudut yang dieksekusi dengan baik. Trent mengambilnya pendek, Arda berbalik, mengoper ke tepi kotak penalti, dan Aurelien menempatkannya di dalam tiang. 0-1."
- AFP
Penebusan melalui keajaiban Valverde
Beruntung bagi bek kanan, kesalahannya tidak membuat Real Madrid kehilangan dua poin berharga dalam perburuan trofi. Gol penentu dramatis pada menit ke-94 dari Federico Valverde, yang berawal dari kerumunan di depan gawang yang sebagian dipicu oleh umpan silang Alexander-Arnold, memastikan Los Blancos mendekati Barcelona, pemuncak klasemen, dengan selisih satu poin.
Kemenangan tipis ini tetap memberikan tekanan pada tim Hansi Flick, yang akan menghadapi Athletic Club hari ini, namun menjadi peringatan keras bagi Alexander-Arnold. Meskipun kemenangan dapat menyembunyikan banyak kelemahan, pemain Inggris yang "kebingungan" itu segera menyadari bahwa di Real Madrid, setiap kesalahan dianalisis dengan presisi bedah oleh media yang haus akan kesempurnaan.
Iklan