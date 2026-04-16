"Marahlah pada penampilannya!" - Roy Keane mengkritik Michael Carrick dan Manchester United karena mengeluh soal kartu merah yang diterima Lisandro Martinez akibat menarik rambut lawan saat melawan Leeds
- Getty Images Sport
"Rasanya seperti gangguan"
Pakar sepak bola yang blak-blakan itu tidak terkesan dengan reaksi marah Carrick atas pengusiran Martinez, yang diusir dari lapangan karena melakukan tindakan kekerasan setelah tinjauan VAR. Sementara manajer sementara itu menggambarkan keputusan tersebut sebagai "salah satu yang terburuk" yang pernah ia lihat, Keane berpendapat bahwa menyalahkan wasit hanyalah cara mudah untuk menghindari pembahasan mengenai penampilan tim yang kurang memuaskan.
"Anda seharusnya marah dengan penampilan itu," kata Keane di The Overlap. "Pengusiran itu seperti pengalihan perhatian. Tidak, Anda tertinggal 2-0 saat itu. Marahlah pada babak pertama di mana Anda tampil sangat lambat." Pria asal Irlandia itu mengakui bahwa meskipun label "perilaku kasar" terasa keras, ia dapat memahami mengapa wasit mengeluarkan kartu merah mengingat preseden terbaru di Liga Premier.
Menyalahkan para pemain
Kritik terbaru ini muncul setelah serangkaian peringatan dari legenda klub tersebut mengenai kesesuaian Carrick untuk menjabat sebagai manajer tetap di Old Trafford. Meskipun memiliki persentase kemenangan yang mengesankan sejak menggantikan Ruben Amorim pada Januari lalu, Keane tetap tidak yakin bahwa mantan rekan setimnya itu adalah pilihan yang tepat untuk jangka panjang, terutama dalam menghadapi tekanan terkait perekrutan pemain dan disiplin skuad.
Namun, mantan gelandang United ini percaya bahwa para pemainlah yang harus disalahkan atas kekalahan dari Leeds. "Orang-orang menyoroti manajer - tidak, ini adalah kesalahan para pemain," tambah Keane, menegaskan kembali keyakinannya bahwa skuad harus mengambil lebih banyak tanggung jawab selama pertandingan yang "berisiko" tinggi. Dia menegaskan bahwa para pemain senior di ruang ganti perlu "mengendalikan" rekan-rekan setim mereka untuk memastikan ambisi empat besar tidak sirna di minggu-minggu terakhir musim ini.
Ledakan amarah Carrick
Carrick mengkritik wasit yang dianggap tidak konsisten dalam pertandingan tersebut melalui pernyataan kerasnya setelah pertandingan usai, kepada Sky Sports: "Kami tidak memulai pertandingan dengan baik. Kami jelas kebobolan saat Leny Yoro mendapat pukulan siku di bagian belakang kepalanya dan mereka mencetak gol pertama. Mereka tidak memutuskan untuk membatalkan keputusan itu. Itu adalah momen penting dalam pertandingan. Kami tidak benar-benar menemukan ritme, kami tidak padu, ada beberapa momen bagus tapi sebagian besar babak pertama kami belum benar-benar menemukan ritme. Namun di babak kedua, saya pikir para pemain menunjukkan cara mereka bermain, tetap positif, dan berjuang untuk mendapatkan sesuatu dari pertandingan ini setelah keputusan mengejutkan, sangat mengejutkan, untuk mengusir [Lisandro Martinez]. Dalam dua pertandingan berturut-turut, kami menghadapi keputusan seperti itu yang merugikan kami, tapi yang satu ini adalah salah satu yang terburuk yang pernah saya lihat."
Perjalanan yang tak terlupakan ke Stamford Bridge
Manchester United saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Liga Premier, namun persaingan untuk memperebutkan tiket Liga Champions semakin ketat karena Aston Villa kini memiliki jumlah poin yang sama. Carrick harus menghadapi laga tandang yang berat ke Stamford Bridge untuk menghadapi Chelsea pada hari Minggu tanpa Martinez dan Harry Maguire yang sedang menjalani skorsing. Pertandingan ini bisa menjadi penentu bagi harapannya untuk mendapatkan posisi manajer secara permanen.