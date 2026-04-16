"Marahlah pada penampilannya!" - Roy Keane mengkritik Michael Carrick dan Manchester United karena mengeluh soal kartu merah yang diterima Lisandro Martinez akibat menarik rambut lawan saat melawan Leeds

Pakar sepak bola yang blak-blakan itu tidak terkesan dengan reaksi marah Carrick atas pengusiran Martinez, yang diusir dari lapangan karena melakukan tindakan kekerasan setelah tinjauan VAR. Sementara manajer sementara itu menggambarkan keputusan tersebut sebagai "salah satu yang terburuk" yang pernah ia lihat, Keane berpendapat bahwa menyalahkan wasit hanyalah cara mudah untuk menghindari pembahasan mengenai penampilan tim yang kurang memuaskan.

"Anda seharusnya marah dengan penampilan itu," kata Keane di The Overlap. "Pengusiran itu seperti pengalihan perhatian. Tidak, Anda tertinggal 2-0 saat itu. Marahlah pada babak pertama di mana Anda tampil sangat lambat." Pria asal Irlandia itu mengakui bahwa meskipun label "perilaku kasar" terasa keras, ia dapat memahami mengapa wasit mengeluarkan kartu merah mengingat preseden terbaru di Liga Premier.