Diego Armando Maradona Jr. memberikan pernyataan setelah laga Cagliari vs Napoli, dalam program Terzo Tempo Calcio Napoli di Televomero, yang dipastikan akan memicu perdebatan di kalangan suporter tim asal Naples itu sendiri. Setelah gol penentu kemenangan yang dicetak McTominay, putra 'Pibe de Oro' itu berani membuat perbandingan yang cukup tajam antara pemain asal Skotlandia itu dengan Maradona sendiri.
Maradona Jr. mengejutkan: "Setelah ayahku, McTominay adalah pemain paling berpengaruh dalam sejarah Napoli"
SU MCTOMINAY
"McTominay? Setelah ayahku, McTominay adalah pemain paling berpengaruh dalam sejarah Napoli. Di Napoli, kami memiliki Tuhan; bagiku, McTominay adalah Yesus. Dia adalah pemain yang sangat penting."
SU DE BRUYNE
"De Bruyne? Saya tidak mengerti bagaimana bisa ada yang berpikir bahwa pemain-pemain yang secara teknis hebat seperti De Bruyne dan McTominay tidak bisa bermain bersama."
TENTANG CONTE
"Tim ini, dengan segala yang telah terjadi, pasti akan berada di peringkat kesepuluh tanpa Conte. Dan jika Napoli berhasil finis di peringkat kedua, patutlah didirikan patung sang pelatih di Castel Volturno."
