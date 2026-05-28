Klub raksasa Catalan tersebut telah mengumumkan bahwa baik Leon maupun Batlle akan mengakhiri masa bakti mereka yang gemilang di klub ini pada musim panas mendatang. Kepergian mereka menandai perombakan besar-besaran bagi tim yang telah mendominasi sepak bola domestik dan Eropa selama beberapa tahun terakhir, dengan pengumuman ini muncul tak lama setelah Putellas mengonfirmasi keputusannya untuk hengkang.

Leon dan Batlle telah menjadi bagian penting dari tim yang meraih quadruple bersejarah musim ini, yang mencapai puncaknya dengan kemenangan telak 4-0 di final Liga Champions atas OL Lyonnes di Oslo. Setelah kembali mencapai puncak sepak bola Eropa, duo bek ini kini siap untuk memulai babak baru dalam karier mereka di luar Liga F.