Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mapi Leon & Ona Batlle menyusul Alexia Putellas meninggalkan Barcelona menjelang bursa transfer WSL
- Getty Images
Barca mengonfirmasi kepergian dua pemain bertahan
Klub raksasa Catalan tersebut telah mengumumkan bahwa baik Leon maupun Batlle akan mengakhiri masa bakti mereka yang gemilang di klub ini pada musim panas mendatang. Kepergian mereka menandai perombakan besar-besaran bagi tim yang telah mendominasi sepak bola domestik dan Eropa selama beberapa tahun terakhir, dengan pengumuman ini muncul tak lama setelah Putellas mengonfirmasi keputusannya untuk hengkang.
Leon dan Batlle telah menjadi bagian penting dari tim yang meraih quadruple bersejarah musim ini, yang mencapai puncaknya dengan kemenangan telak 4-0 di final Liga Champions atas OL Lyonnes di Oslo. Setelah kembali mencapai puncak sepak bola Eropa, duo bek ini kini siap untuk memulai babak baru dalam karier mereka di luar Liga F.
- Getty Images Sport
Destinasi WSL yang akan datang
Menurut ESPN, tujuan berikutnya bagi kedua pemain tersebut tampaknya berada di Liga Super Wanita Inggris. Leon sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan untuk bergabung dengan London City Lionesses, tim ambisius di divisi Championship, sebuah langkah yang akan menjadi rekrutan besar bagi klub ibu kota tersebut dalam upayanya membangun skuad yang tangguh.
Batlle diperkirakan akan kembali ke Inggris untuk bergabung dengan Arsenal. Bek sayap ini sebelumnya tampil mengesankan di WSL selama masa baktinya bersama Manchester United sebelum kembali ke Barcelona pada 2023. Kepindahan ke The Gunners akan membuat tim asuhan Renee Slegers mendapatkan salah satu bek paling teknis di dunia sepak bola saat mereka berusaha mengejar ketertinggalan dari Chelsea dan Manchester City.
Akhir dari sebuah era bagi Leon
Leon, 30 tahun, meninggalkan Barcelona sebagai legenda klub yang tak terbantahkan. Sejak bergabung dari Atlético Madrid pada 2017, bek tengah ini telah menjadi tulang punggung barisan pertahanan Blaugrana, mencatatkan lebih dari 300 penampilan, dan meraih 27 trofi yang luar biasa. Prestasi tersebut mencakup empat gelar Liga Champions, yang mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah klub. Kemahiran teknisnya dan kemampuannya dalam membangun serangan dari lini belakang telah mendefinisikan gaya permainan Barcelona selama era keemasan mereka. Dengan minat
- AFP
Kembalinya Batlle yang singkat namun mengesankan
Masa jabatan kedua Ona Batlle di klub ini sama suksesnya, meski berdurasi lebih singkat. Lulusan akademi ini kembali ke klub asalnya pada tahun 2023 dan telah memenangkan 11 dari 12 trofi yang tersedia selama tiga musim di level senior dalam dua periode. Kemampuan serba bisa pemain berusia 26 tahun ini di lini belakang telah menjadi aset kunci bagi Barcelona sepanjang kampanye mereka yang berhasil meraih Treble dan Quadruple baru-baru ini.
Kepergian Leon dan Batlle, bersama dengan Putellas, meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang signifikan yang harus diisi oleh Barcelona. Tim ini hanya memiliki satu pertandingan tersisa musim ini, yaitu laga tandang ke Madrid CFF di Liga F, yang akan menjadi perpisahan terakhir bagi tiga tokoh paling berpengaruh dalam sepak bola wanita modern.