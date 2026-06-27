AFP
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Manuel Ugarte mengalami cedera lutut parah setelah bertabrakan dengan rekan setimnya dari Uruguay, sementara Man Utd khawatir gelandang tersebut harus absen dalam waktu lama
Gelandang tersebut dibawa keluar lapangan dengan tandu dalam keadaan tertekan
Perjalanan Ugarte di Piala Dunia berakhir dengan dua kekecewaan sekaligus setelah Uruguay tersingkir dari turnamen tersebut menyusul kekalahan dari Spanyol. Gelandang Manchester United itu hanya bertahan selama 44 menit sebelum mengalami cedera lutut akibat benturan tak disengaja dengan rekan setimnya, Mathias Olivera. Ugarte, yang sebelumnya tampil tajam setelah berhasil melakukan tekel dan memenangkan ketiga duel di lapangan, meninggalkan lapangan dengan tandu dalam kondisi yang tampak kesakitan, sehingga semakin memperparah kekecewaan tim asuhan Marcelo Bielsa yang tersingkir di babak penyisihan grup.
- AFP
United khawatir akan mengalami kerusakan parah
Pihak Old Trafford semakin cemas terkait diagnosis awal tersebut. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, United sangat khawatir bahwa gelandang tersebut mengalami cedera serius dan saat ini sedang menunggu untuk menjalin kontak langsung dengan pihak pemain guna menilai secara menyeluruh tingkat keparahan cedera tersebut. Perkembangan mendadak ini telah menimbulkan kegemparan di kalangan departemen medis dan perekrutan klub.
Rencana bursa transfer terganggu
Cedera yang datang di saat yang tidak tepat ini mengancam akan benar-benar menggagalkan strategi transfer musim panas United yang telah dirancang dengan cermat. Petinggi klub telah dengan tegas menetapkan pemain timnas Uruguay tersebut sebagai aset utama yang akan dijual guna mengumpulkan dana penting bagi perombakan besar-besaran di lini tengah. Kemunduran mendadak ini menempatkan para petinggi klub dalam posisi yang genting, karena klub-klub yang berminat membeli kemungkinan besar akan menunda negosiasi hingga sang pemain menyelesaikan proses rehabilitasi yang melelahkan dan membuktikan kebugarannya dalam jangka panjang.
- Getty Images Sport
Rencana pembangunan kembali ditunda
Dengan Ugarte yang diprediksi akan absen dalam waktu lama karena cedera, United harus segera menyesuaikan kembali rencana rotasi skuad mereka dalam waktu dekat. Tim perekrutan menghadapi tekanan besar untuk melepas pemain cadangan alternatif guna menyelamatkan anggaran perombakan musim panas mereka sebelum jendela transfer ditutup. Sementara itu, sang pemain harus menghadapi proses pemulihan yang berat, dengan pemindaian lanjutan yang dijadwalkan pada awal minggu depan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan bedah.