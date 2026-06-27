Manuel Ugarte mengalami cedera lutut parah setelah bertabrakan dengan rekan setimnya dari Uruguay, sementara Man Utd khawatir gelandang tersebut harus absen dalam waktu lama

Cedera yang datang di saat yang tidak tepat ini mengancam akan benar-benar menggagalkan strategi transfer musim panas United yang telah dirancang dengan cermat. Petinggi klub telah dengan tegas menetapkan pemain timnas Uruguay tersebut sebagai aset utama yang akan dijual guna mengumpulkan dana penting bagi perombakan besar-besaran di lini tengah. Kemunduran mendadak ini menempatkan para petinggi klub dalam posisi yang genting, karena klub-klub yang berminat membeli kemungkinan besar akan menunda negosiasi hingga sang pemain menyelesaikan proses rehabilitasi yang melelahkan dan membuktikan kebugarannya dalam jangka panjang.