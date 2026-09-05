AFP
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Manuel Pellegrini membalas klaim Jose Mourinho soal 'bermain untuk imbang' setelah Betis menumbangkan Real Madrid
Pellegrini membela taktik Betis atas kritik Mourinho
Pellegrini sama sekali tidak ingin komentar Mourinho setelah pertandingan menutupi malam bersejarah bagi Real Betis. Setelah menyaksikan timnya meraih kemenangan susah payah 1-0, pelatih asal Cile itu menghadapi pertanyaan terkait pernyataan Mourinho bahwa tim tuan rumah bermain terutama untuk mengejar hasil imbang. Pellegrini tetap teguh pada keyakinannya bahwa timnya pantas menjadi pemenang, meski tim tamu terus memberikan tekanan sepanjang malam yang menegangkan di Seville.
Menanggapi langsung anggapan bahwa Betis beruntung, Pellegrini menyatakan: "Saya tidak membuat analisis yang sama karena saya pikir tim ini turun untuk menang sejak menit pertama pertandingan, mencoba mencari gol ke gawang lawan seperti Real Madrid, yang tentu saja merupakan lawan tangguh," jelas Pellegrini.
"Mereka punya beberapa bola mati yang sangat berbahaya saat Alvaro Valles melakukan tiga penyelamatan yang sangat, sangat bagus, tetapi pada akhirnya kami mencetak gol dan meraih tiga poin melawan lawan hebat, dalam pertandingan yang berjalan sangat ketat dan, bahkan jika laga ini berakhir imbang, itu pun akan menjadi hasil yang adil. Jadi, dalam hal itu, hal seperti ini sering terjadi dalam sepak bola: kami memaksimalkan peluang kami dan mereka tidak."
- Getty Images Sport
Pelatih itu menepis keluhan Mourinho soal pertandingan
Mourinho juga mengisyaratkan adanya tingkat agresivitas tertentu dari kubu Betis, tetapi Pellegrini dengan cepat menepis anggapan bahwa wasit memengaruhi hasil pertandingan. Pellegrini menolak keluhan Mourinho terkait kepemimpinan wasit
"Saya tidak berpikir kami bermain terlalu kasar. Saya pikir kedua tim sama-sama berebut bola. Saya tidak percaya ada pengaruh signifikan dari wasit. Entah ada satu kartu kuning lebih banyak atau satu lebih sedikit, saya tidak berpikir itu menjadi faktor penentu dalam hasil pertandingan," katanya.
"Kami tidak memenangkan pertandingan karena wasit; kami menang karena memanfaatkan peluang kami dan mereka tidak bisa mengonversi peluang mereka, entah karena digagalkan oleh Álvaro Valles atau karena mereka gagal mengeksekusi penalti yang mereka dapatkan. Jadi, begitulah hasil dalam sepak bola; kejadian-kejadian tertentu menentukan hasil akhir, tetapi saya tidak berpikir wasit adalah alasannya."
Ketangguhan dan aturan 24 jam di Sevilla
Kemenangan ini terasa sangat manis bagi Betis setelah menelan kekalahan menyakitkan dari Levante pada laga sebelumnya. Pellegrini sudah lama menanamkan filosofi stabilitas emosi, dengan menolak membiarkan para pemainnya terbawa oleh hasil per pertandingan. Ia menjelaskan bahwa pendekatannya kepada skuad tetap konsisten bahkan setelah hasil buruk, sambil menegaskan bahwa identitas tim dan kekuatan mental dibangun melalui kerja bertahun-tahun, bukan reaksi dari pekan ke pekan.
Pellegrini merinci pesannya kepada ruang ganti dengan mengatakan: "Hal yang sama yang sudah saya sampaikan selama tujuh tahun kami berada di Betis: sepakbola memberi Anda 24 jam; 24 jam untuk menikmati kemenangan, 24 jam untuk menderita karena kekalahan. Ada banyak hal spesifik yang terjadi dalam pertandingan, seperti yang terjadi dalam laga melawan Levante, yang membuat segala sesuatunya berjalan seperti itu."
"Anda harus memahaminya, Anda harus menganalisisnya, Anda harus mampu melakukan kritik diri yang baik baik saat menang maupun saat kalah, dan yakin selama 24 jam sehari atas apa yang Anda lakukan untuk mencoba memenangi pertandingan berikutnya, dan itulah yang kami lakukan."
- Getty Images Sport
Dampak dari bangku cadangan dan pencapaian bersejarah Parrott
Pertandingan berbalik lewat penyesuaian taktik Pellegrini, dengan Troy Parrott mencetak gol setelah masuk dari bangku cadangan. Penyerang asal Irlandia itu, yang sebelumnya menyia-nyiakan peluang krusial melawan Levante, menunjukkan naluri predatornya saat memaksimalkan bola knockdown dari sesama pemain pengganti Nelson Deossa. Sang pelatih mengungkapkan kegembiraannya untuk rekrutan anyar tersebut, seraya mencatat bahwa gol seperti itu melawan klub sebesar Real akan memberi dorongan besar bagi kepercayaan diri sang pemain saat ia beradaptasi dengan La Liga.
"Saya benar-benar senang untuk Troy Parrott. Datang ke klub ini, dalam gaya sepak bola yang berbeda. Memulai babak baru di tim baru, dalam gaya sepak bola yang berbeda, dengan mencetak gol kemenangan melawan Real Madrid, saya pikir itu akan memberinya banyak kepercayaan diri," kata Pellegrini.
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