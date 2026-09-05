Pellegrini sama sekali tidak ingin komentar Mourinho setelah pertandingan menutupi malam bersejarah bagi Real Betis. Setelah menyaksikan timnya meraih kemenangan susah payah 1-0, pelatih asal Cile itu menghadapi pertanyaan terkait pernyataan Mourinho bahwa tim tuan rumah bermain terutama untuk mengejar hasil imbang. Pellegrini tetap teguh pada keyakinannya bahwa timnya pantas menjadi pemenang, meski tim tamu terus memberikan tekanan sepanjang malam yang menegangkan di Seville.

Menanggapi langsung anggapan bahwa Betis beruntung, Pellegrini menyatakan: "Saya tidak membuat analisis yang sama karena saya pikir tim ini turun untuk menang sejak menit pertama pertandingan, mencoba mencari gol ke gawang lawan seperti Real Madrid, yang tentu saja merupakan lawan tangguh," jelas Pellegrini.

"Mereka punya beberapa bola mati yang sangat berbahaya saat Alvaro Valles melakukan tiga penyelamatan yang sangat, sangat bagus, tetapi pada akhirnya kami mencetak gol dan meraih tiga poin melawan lawan hebat, dalam pertandingan yang berjalan sangat ketat dan, bahkan jika laga ini berakhir imbang, itu pun akan menjadi hasil yang adil. Jadi, dalam hal itu, hal seperti ini sering terjadi dalam sepak bola: kami memaksimalkan peluang kami dan mereka tidak."