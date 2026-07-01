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Manuel Neuer tidak menyesali keputusannya untuk kembali ke timnas Jerman meskipun tersingkir dari Piala Dunia secara 'menyakitkan dan sangat mengecewakan' saat melawan Paraguay
Perpisahan internasional yang penuh campuran rasa manis dan pahit
Neuer secara resmi mengakhiri karier internasionalnya untuk kedua kalinya, menandai akhir yang definitif dari perjalanan gemilangnya bersama tim nasional Jerman. Kapten Bayern Munich berusia 40 tahun itu awalnya memutuskan pensiun setelah Euro 2024, namun ia memilih kembali untuk Piala Dunia di Amerika Utara setelah Marc-Andre der Stegen dipastikan absen dari turnamen tersebut akibat cedera.
Namun, kembalinya yang layaknya dongeng itu gagal terwujud karena Jerman tersingkir dari kompetisi di babak 32 besar setelah kalah 4-3 dalam adu penalti melawan Paraguay. Meskipun tersingkir lebih awal, Neuer tetap berpendapat bahwa keputusannya untuk mengenakan sarung tangan kiper demi negaranya untuk terakhir kalinya adalah tepat, dan ia mengungkapkan kebanggaannya mewakili juara dunia empat kali itu di panggung global.
Neuer menyoroti kekecewaannya di Piala Dunia
Melalui media sosial untuk mengonfirmasi keputusannya mundur dari kancah internasional, Neuer tidak menyembunyikan rasa frustrasinya terkait penampilan Jerman di turnamen tersebut. Kiper veteran ini mengakui bahwa tim gagal memenuhi standar tinggi yang diharapkan dari mereka, melanjutkan rentetan performa buruk di Piala Dunia belakangan ini; sejak mengangkat trofi bersama Neuer pada 2014, Jerman mengalami kegagalan berturut-turut di babak penyisihan grup pada 2018 dan 2022, sebelum akhirnya tersingkir di babak 32 besar di bawah asuhan Julian Nagelsmann kali ini, meskipun skuad tersebut dipenuhi pemain-pemain berbakat.
Neuer menulis di Instagram: “Ini selalu menjadi suatu kehormatan! Tersingkirnya kami lebih awal dari Piala Dunia ini sangat mengecewakan. Kami jelas gagal memenuhi ekspektasi dan seharusnya bisa melaju lebih jauh di turnamen ini. Akhir seperti ini sangat menyakitkan. Saya secara sadar memutuskan untuk bermain bagi Jerman sekali lagi. Pertama, karena mengenakan seragam tim nasional selalu membuat saya merasa sangat bangga.”
Ketangguhan mental dan kepemimpinan para pemain senior
Keputusan untuk kembali pada usia 40 tahun didorong oleh keinginan untuk membantu generasi berikutnya dari bintang-bintang Jerman menemukan pijakan mereka. Neuer yakin pengalamannya selama empat siklus Piala Dunia sebelumnya akan sangat berharga bagi para pemain muda di ruang ganti, meskipun ia gagal menampilkan momen-momen ajaibnya yang biasa di lapangan. Kiper veteran ini mengalami kesulitan sepanjang turnamen, gagal mencatatkan satu pun clean sheet; ia kebobolan dalam kemenangan 7-1 atas Curaçao dan kemenangan 2-1 melawan Pantai Gading, disalahkan secara langsung atas gol penentu dalam kekalahan 2-1 dari Ekuador, dan akhirnya kebobolan dalam hasil imbang 1-1 dengan Paraguay sebelum Jerman akhirnya tersingkir melalui adu penalti.
"Kedua, karena di usia 40 tahun dan dengan pengalaman empat turnamen Piala Dunia, saya ingin mendukung para pemain muda baik di dalam maupun di luar lapangan dengan cara terbaik dan membantu sepak bola Jerman," jelas Neuer. "Meskipun berakhir pahit, saya tidak menyesali keputusan ini sedetik pun. Kekecewaan saya tak terlukiskan, namun saya merasa sangat bersyukur. Terima kasih atas dukungan Anda selama bertahun-tahun dan selama turnamen ini."
- Getty Images Sport
Akhir dari karier internasional yang legendaris
Pensiunnya Neuer menandai berakhirnya sebuah era bagi sepak bola Jerman, seiring hengkangnya salah satu pemain terakhir yang masih terhubung dengan tim juara Piala Dunia 2014. Ia secara resmi menutup karier internasionalnya yang legendaris dengan 128 penampilan untuk Jerman, termasuk 23 penampilan di Piala Dunia sejak debutnya pada 2010 ketika Die Mannschaft finis di posisi ketiga. Dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia tersebut, kiper ikonik ini kebobolan 21 gol sekaligus mencatatkan tujuh clean sheet.