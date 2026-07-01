Manuel Neuer tidak menyesali keputusannya untuk kembali ke timnas Jerman meskipun tersingkir dari Piala Dunia secara 'menyakitkan dan sangat mengecewakan' saat melawan Paraguay

Keputusan untuk kembali pada usia 40 tahun didorong oleh keinginan untuk membantu generasi berikutnya dari bintang-bintang Jerman menemukan pijakan mereka. Neuer yakin pengalamannya selama empat siklus Piala Dunia sebelumnya akan sangat berharga bagi para pemain muda di ruang ganti, meskipun ia gagal menampilkan momen-momen ajaibnya yang biasa di lapangan. Kiper veteran ini mengalami kesulitan sepanjang turnamen, gagal mencatatkan satu pun clean sheet; ia kebobolan dalam kemenangan 7-1 atas Curaçao dan kemenangan 2-1 melawan Pantai Gading, disalahkan secara langsung atas gol penentu dalam kekalahan 2-1 dari Ekuador, dan akhirnya kebobolan dalam hasil imbang 1-1 dengan Paraguay sebelum Jerman akhirnya tersingkir melalui adu penalti.

"Kedua, karena di usia 40 tahun dan dengan pengalaman empat turnamen Piala Dunia, saya ingin mendukung para pemain muda baik di dalam maupun di luar lapangan dengan cara terbaik dan membantu sepak bola Jerman," jelas Neuer. "Meskipun berakhir pahit, saya tidak menyesali keputusan ini sedetik pun. Kekecewaan saya tak terlukiskan, namun saya merasa sangat bersyukur. Terima kasih atas dukungan Anda selama bertahun-tahun dan selama turnamen ini."