Diterjemahkan oleh
Manuel Neuer sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich - namun kiper berusia 40 tahun itu harus menerima pemotongan gaji
Pembicaraan dimulai di Sabener Strasse
Menurut Sky, proses perpanjangan kontrak Neuer bersama Bayern Munich telah resmi dimulai. Pada hari Kamis, agen kiper veteran tersebut, Thomas Kroth, terlihat berada di markas klub di Sabener Strasse untuk memulai pembicaraan resmi mengenai kontrak baru. Meskipun kontrak Neuer saat ini akan berakhir pada musim panas 2026, kedua belah pihak kini sedang menjajaki perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap bertahan di klub hingga 2027.
Bergabung dari Schalke pada 2011, Neuer telah menjadi identik dengan era dominasi modern Bayern. Pemenang Piala Dunia 2014 bersama Jerman ini telah mencatatkan 596 penampilan luar biasa untuk raksasa Bavaria tersebut, dengan meraih 13 gelar Bundesliga dan dua trofi Liga Champions. Terlepas dari usianya, semangatnya tetap membara, dengan sang pemain baru-baru ini mengakui bahwa "saat ini sangat menyenangkan".
- Getty Images Sport
Penyesuaian keuangan dan model Gnabry
Meskipun Bayern bertekad untuk mempertahankan kapten mereka, kondisi keuangan klub sedang mengalami perubahan. Negosiasi dipimpin oleh CEO Jan-Christian Dreesen dan direktur olahraga Max Eberl, yang ditugaskan untuk merampingkan beban gaji klub. Neuer saat ini termasuk di antara pemain dengan gaji tertinggi di skuad, dengan perkiraan gaji kotor hingga €20 juta per musim, termasuk bonus.
Untuk memfasilitasi perpanjangan kontrak tersebut, pemain berusia 40 tahun ini kemungkinan harus menerima pengurangan gaji pokok yang signifikan. Hal ini mengikuti tren yang berkembang di Allianz Arena; Serge Gnabry baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak dengan ketentuan yang sedikit berkurang karena klub ingin mengelola kesehatan finansial jangka panjangnya. Kesediaan para pemain senior untuk menerima pemotongan gaji dipandang sangat penting bagi fleksibilitas perekrutan klub di masa depan.
Rencana suksesi bersama Urbig
Salah satu faktor kunci dalam pembicaraan kontrak ini adalah pengembangan bakat kiper muda Bayern. Klub sedang mengelola perkembangan calon penerus, Jonas Urbig, yang telah ditunjuk sebagai kiper utama masa depan, dengan cermat. Sebagai bagian dari kesepakatan baru ini, Urbig diperkirakan akan mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak daripada yang ia terima selama musim ini.
Urbig telah tampil dalam 16 pertandingan sejauh musim ini, namun staf pelatih meyakini bahwa menit bermain yang lebih kompetitif sangat penting bagi perkembangannya. Menyeimbangkan keinginan Neuer untuk tetap menjadi kiper utama dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan Urbig akan menjadi tugas yang rumit bagi tim manajemen. Namun, mempertahankan Neuer untuk satu tahun lagi memberikan jembatan pengalaman yang dianggap tak ternilai oleh jajaran klub.
- Getty Images Sport
Dukungan dari petinggi klub
Upaya untuk mempertahankan Neuer mendapat dukungan penuh dari para tokoh berpengaruh di klub, terutama presiden kehormatan Uli Hoeness. Tokoh penting Bayern ini tidak menyembunyikan keinginannya agar kiper legendaris tersebut melanjutkan kariernya di Munich. Menanggapi hal ini, Hoeness menyatakan, "Secara pribadi, jika terserah saya, kami akan berusaha mempertahankannya selama satu tahun lagi."
Meskipun kesepakatan akhir belum tercapai, niat bersama antara sang pemain dan dewan direksi menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut sangat mungkin terwujud. Setelah 15 tahun dan hampir 600 pertandingan, era Neuer di Munich tampaknya akan memiliki setidaknya satu bab terakhir, asalkan sang veteran dapat mencapai kesepakatan mengenai persyaratan finansial untuk tahun-tahun terakhirnya di klub.