Manuel Neuer sedang dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich - namun kiper berusia 40 tahun itu harus menerima pemotongan gaji

Menurut Sky, proses perpanjangan kontrak Neuer bersama Bayern Munich telah resmi dimulai. Pada hari Kamis, agen kiper veteran tersebut, Thomas Kroth, terlihat berada di markas klub di Sabener Strasse untuk memulai pembicaraan resmi mengenai kontrak baru. Meskipun kontrak Neuer saat ini akan berakhir pada musim panas 2026, kedua belah pihak kini sedang menjajaki perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap bertahan di klub hingga 2027.

Bergabung dari Schalke pada 2011, Neuer telah menjadi identik dengan era dominasi modern Bayern. Pemenang Piala Dunia 2014 bersama Jerman ini telah mencatatkan 596 penampilan luar biasa untuk raksasa Bavaria tersebut, dengan meraih 13 gelar Bundesliga dan dua trofi Liga Champions. Terlepas dari usianya, semangatnya tetap membara, dengan sang pemain baru-baru ini mengakui bahwa "saat ini sangat menyenangkan".