Manuel Neuer sebagai "pengganggu di dalam tim"? Tuduhan serius terhadap Julian Nagelsmann terkait kembalinya yang spektakuler menjelang Piala Dunia

Menurutnya, "penunjukan Neuer kembali dapat menimbulkan perpecahan dalam tim": "Saya cukup yakin bahwa di antara para pemain non-Bayern, banyak yang mendukung Baumann. Namun, kami tidak boleh membiarkan terjadi gejolak lebih lanjut," kata pakar sepak bola berusia 52 tahun itu.

Awalnya, Nagelsmann selalu menunjukkan kepercayaan kepada Oliver Baumann dalam beberapa minggu dan bulan terakhir dan berulang kali menekankan bahwa kiper TSG Hoffenheim itu akan berangkat ke Piala Dunia sebagai kiper utama. Namun, karena Neuer menunjukkan performa luar biasa terutama pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, semakin banyak suara dan rumor mengenai kemungkinan kembalinya ikon penjaga gawang yang pensiun setelah Euro di kandang sendiri.

Setidaknya menurut Sport Bild, risiko terjadinya perpecahan yang digembar-gemborkan oleh Hamann akibat kembalinya Neuer ke tim DFB relatif kecil. Pasalnya, bukan hanya para pemain kunci FC Bayern yang dilaporkan telah mendesak Nagelsmann untuk memanggil kembali kiper berusia 40 tahun itu, tetapi juga beberapa pemain kunci tim nasional yang tidak bermain untuk juara beruntun tersebut.