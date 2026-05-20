Ketika Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann mengumumkan skuad resminya untuk Piala Dunia mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada Kamis (pukul 13.00), nama Manuel Neuer hampir pasti akan tercantum dan terdengar. Dan hal itu tentu saja tidak akan disukai oleh Dietmar Hamann. Mantan pemain timnas Jerman yang selalu kritis ini melihat kembalinya kiper berusia 40 tahun dari FC Bayern setelah absen selama dua tahun sebagai "ancaman" besar, seperti yang ia jelaskan dalam wawancara dengan Absolut Fußball.
Manuel Neuer sebagai "pengganggu di dalam tim"? Tuduhan serius terhadap Julian Nagelsmann terkait kembalinya yang spektakuler menjelang Piala Dunia
Menurutnya, "penunjukan Neuer kembali dapat menimbulkan perpecahan dalam tim": "Saya cukup yakin bahwa di antara para pemain non-Bayern, banyak yang mendukung Baumann. Namun, kami tidak boleh membiarkan ketidakstabilan semakin meluas," kata pakar sepak bola televisi berusia 52 tahun itu.
Awalnya, Nagelsmann selalu menunjukkan kepercayaan kepada Oliver Baumann dalam beberapa minggu dan bulan terakhir dan berulang kali menekankan bahwa kiper TSG Hoffenheim itu akan berangkat ke Piala Dunia sebagai kiper utama. Namun, karena Neuer menunjukkan performa luar biasa terutama pada leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid, semakin banyak suara dan rumor mengenai kemungkinan kembalinya ikon penjaga gawang yang pensiun setelah Euro di kandang sendiri.
Setidaknya menurut Sport Bild, risiko terjadinya perpecahan yang digembar-gemborkan oleh Hamann akibat kembalinya Neuer ke tim DFB relatif kecil. Pasalnya, bukan hanya para pemain kunci FC Bayern yang dilaporkan telah mendesak Nagelsmann untuk memanggil kembali kiper berusia 40 tahun itu, tetapi juga beberapa pemain kunci tim nasional yang tidak bermain untuk juara beruntun tersebut.
Manuel Neuer menjelang kembalinya ke timnas Jerman: Hamann mengingatkan akan kesalahan saat melawan Real Madrid
Pada hari Sabtu, terjadi kejutan besar ketika Sky melaporkan bahwa Nagelsmann dan Neuer memang telah sepakat untuk kembali ke turnamen bergengsi tersebut — terlepas dari semua janji yang telah diberikan Nagelsmann kepada Baumann. Sebuah langkah yang tidak dapat dipahami oleh Hamann, terutama mengingat masa lalu Neuer di tim nasional dan dua kesalahan fatal yang cukup mencolok dalam leg kedua perempat final melawan Real Madrid.
"Dia berperan besar dalam kegagalan kami tersingkir lebih awal di Rusia dan Qatar," kata Hamann dengan nada marah: "Ya, Neuer memang tampil bagus musim ini. Tapi dia juga melakukan kesalahan dalam leg kedua perempat final Liga Champions melawan Real. Itu tidak boleh dilupakan." Dia juga "jauh dari mengklaim bahwa dia pasti akan tampil luar biasa di turnamen ini".
Penantian Nagelsmann terhadap ter Stegen sia-sia: Max Kruse mengemukakan dugaan yang kontroversial
Selain Hamann, mantan pemain timnas lainnya, Max Kruse, juga melontarkan kritik tajam terhadap langkah Nagelsmann yang memanggil kembali Neuer sebagai kiper utama dan mendegradasi Baumann menjelang Piala Dunia. "Bagi saya, membuka kembali masalah ini di hari pertandingan terakhir adalah hal yang sama sekali tidak boleh dilakukan," kata Kruse dalam siaran langsung di Twitch, sekaligus mengungkapkan dugaan yang kontroversial.
Menurutnya, Nagelsmann tidak benar-benar mempertimbangkan Baumann sebagai kiper utama di Piala Dunia, melainkan berharap pada pemulihan Marc-Andre ter Stegen. Kiper FC Barcelona yang terus-menerus dilanda cedera itu sempat dijanjikan Nagelsmann jaminan tempat starter di Piala Dunia setelah pensiunnya Neuer, namun nasib sang kiper berusia 34 tahun itu berubah secara dramatis.
Awalnya ia mengalami robekan tendon patela, kemudian kehilangan posisi starternya di Barca dan menjalani operasi punggung. Untuk mendapatkan waktu bermain, ia pindah ke FC Girona dengan status pinjaman pada musim dingin. Namun, setelah hanya dua penampilan yang meyakinkan, kabar buruk berikutnya pun datang: ter Stegen mengalami cedera paha yang parah dan harus kembali menjalani operasi. Sejak akhir Januari, ia tidak pernah bermain lagi dan karenanya akan absen di Piala Dunia.
"Menurut saya, Julian Nagelsmann hanya menunggu apakah Marc-Andre ter Stegen akan pulih. Namun, hal itu tidak terjadi. Dan karena itu, ia memutuskan untuk membawa Manuel Neuer," dugaan Kruse.
Urbig dan Nübel melengkapi kuartet penjaga gawang Nagelsmann untuk Piala Dunia
Meskipun statusnya diturunkan menjelang putaran final Piala Dunia, Baumann dilaporkan menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam kepada Nagelsmann, namun ia juga telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi cadangan bagi Neuer yang rentan cedera musim ini.
Penampilan Neuer di final Piala Jerman pada Sabtu mendatang melawan VfB Stuttgart masih dipertanyakan karena cedera betis baru yang dideritanya dalam pertandingan Bundesliga terakhir melawan 1. FC Köln. Sebelumnya, kiper ini sudah tiga kali mengalami robekan kecil pada otot betisnya sepanjang musim ini.
Neuer digantikan oleh Jonas Urbig, yang menurut laporan media yang sama juga akan ikut ke Piala Dunia, namun hanya sebagai rekan latihan. Posisi ketiga dalam skuad kiper akan diisi oleh Alexander Nübel dari VfB Stuttgart.