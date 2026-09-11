Berbicara dalam konferensi pers pra-pertandingan, kiper veteran itu menegaskan keyakinannya yang tak tergoyahkan serta target ambisiusnya untuk musim ini.

Menjelaskan motivasinya untuk terus bersaing di level tertinggi, Neuer mengatakan, seperti dilaporkan oleh @iMiaSanMia di X: "Saya menjalani musim ini untuk meraih semua yang bisa kami raih. Saya pikir kami punya itu di tim kami. Itu juga alasan saya memutuskan untuk terus lanjut. Saya tahu bahwa segalanya mungkin dengan tim ini, staf pelatih, dan semangat kami."

Menegaskan targetnya untuk mengamankan mahkota Eropa ketiga bersama Bayern setelah sukses pada 2013 dan 2020, sang kapten menambahkan: "Itu akan sangat berarti bagi saya untuk memenangkan gelar Liga Champions untuk ketiga kalinya. Kami tahu kami akan menghadapi tim-tim tangguh, kami hanya harus melakukan pekerjaan kami dengan baik dan fokus pada awal."