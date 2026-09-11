Getty Images Sport
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Manuel Neuer pecahkan rekor Thomas Muller! Legenda Bayern Munchen ukir sejarah baru luar biasa di Liga Champions setelah penampilan melawan Bodo/Glimt
Kiper veteran menorehkan tonggak pencapaian
Kiper veteran Bayern, Neuer, resmi mencatatkan namanya dalam buku sejarah Liga Champions setelah menjadi starter di bawah mistar melawan Bodo/Glimt pada laga pembuka 2026-27, Kamis. Penampilan itu memastikan Neuer kini telah membela Bayern di kompetisi klub paling bergengsi Eropa selama 18 musim yang berbeda, memecahkan rekor sebelumnya milik Muller, yaitu 17 musim. Pencapaian luar biasa pada usia 40 tahun itu semakin menegaskan warisan sang kapten sebagai salah satu figur paling bertahan dalam sejarah klub Bavaria tersebut.
- Getty Images Sport
Ambisi membara untuk treble
Berbicara dalam konferensi pers pra-pertandingan, kiper veteran itu menegaskan keyakinannya yang tak tergoyahkan serta target ambisiusnya untuk musim ini.
Menjelaskan motivasinya untuk terus bersaing di level tertinggi, Neuer mengatakan, seperti dilaporkan oleh @iMiaSanMia di X: "Saya menjalani musim ini untuk meraih semua yang bisa kami raih. Saya pikir kami punya itu di tim kami. Itu juga alasan saya memutuskan untuk terus lanjut. Saya tahu bahwa segalanya mungkin dengan tim ini, staf pelatih, dan semangat kami."
Menegaskan targetnya untuk mengamankan mahkota Eropa ketiga bersama Bayern setelah sukses pada 2013 dan 2020, sang kapten menambahkan: "Itu akan sangat berarti bagi saya untuk memenangkan gelar Liga Champions untuk ketiga kalinya. Kami tahu kami akan menghadapi tim-tim tangguh, kami hanya harus melakukan pekerjaan kami dengan baik dan fokus pada awal."
Kiper sweeper merevolusi sepak bola
Sejak datang dari Schalke pada 2011, Neuer telah merevolusi peran penjaga gawang modern lewat gaya sweeper-keeper yang proaktif, keluar dari kotaknya untuk meredam bahaya dan memulai serangan. Selain mencatatkan 139 penampilan di kompetisi Eropa bersama Bayern dan 22 bersama Schalke, sang kapten kini berbagi tugas dengan talenta muda menjanjikan Jonas Urbig, yang sedang dipersiapkan sebagai penerus jangka panjangnya. Jajaran petinggi klub terus mengelola menit bermain sang veteran dengan bijak untuk memastikan daya tahannya dalam laga-laga berisiko tinggi.
- Getty Images Sport
Fase liga yang berat menanti
Bayern kini mengalihkan perhatian mereka ke jadwal fase liga yang berat, yang menghadirkan duel-duel besar melawan Arsenal, Atletico Madrid, Manchester United, dan Real Betis. Ketenangan Neuer dan rekam jejaknya yang sangat panjang di level kontinental tetap menjadi aset penting bagi staf pelatih saat mereka mencari stabilitas pertahanan di panggung Eropa. Dengan kontraknya saat ini bersama Bayern berlaku hingga Juni 2027, setiap penampilan tambahan musim ini hanya akan semakin menegaskan warisan bersejarah kiper veteran itu di Eropa.
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