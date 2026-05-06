Manuel Neuer menyesalkan kurangnya 'insting pembunuh' Bayern Munich saat Harry Kane dan kawan-kawan harus melihat impian mereka di Liga Champions pupus saat menghadapi PSG
Neuer menyoroti peluang-peluang yang terlewatkan
Kapten Bayern Munich, Neuer, tidak segan-segan dalam menilai tersingkirnya klubnya di semifinal Liga Champions, dengan secara langsung menyoroti kurangnya ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Berbicara setelah hasil imbang 1-1 di Allianz Arena, yang membuat PSG lolos dengan agregat 6-5, kiper veteran itu menyatakan bahwa perbedaan antara kedua tim semata-mata terletak pada efisiensi.
"Saya pikir kami tidak memiliki naluri membunuh dalam serangan hari ini, tetapi pada akhirnya kami memang memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan," kata Neuer kepada DAZN. Mantan pemain internasional Jerman itu tampak frustrasi saat menyaksikan timnya berjuang keras untuk mencetak gol hingga menit-menit terakhir pertandingan, meskipun menguasai bola dalam waktu yang lama melawan juara bertahan.
PSG tampil dominan di depan gawang
Neuer langsung memuji ketajaman tim asuhan Luis Enrique, sambil mencatat bahwa raksasa Prancis itu mampu memanfaatkan peluang-peluang mereka pada saat-saat krusial di kedua leg. Setelah Ousmane Dembele mencetak gol pembuka dengan tendangan pertama di Munich, rintangan yang harus dihadapi tuan rumah menjadi terlalu berat untuk diatasi.
Membandingkan kedua tim, Neuer menambahkan: "Kami tidak memiliki banyak peluang yang jelas, tetapi ketika Anda mendapatkan momen-momen seperti itu... lihatlah Paris - mereka benar-benar mematikan, mencetak lima gol seperti yang mereka lakukan di leg pertama. Itulah yang kami butuhkan hari ini. Dan saya pikir Anda bisa melihat bahwa kami sebenarnya hampir mencapai final, tetapi kami tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut."
Jonathan Tah mengakui bahwa PSG pantas lolos ke final
Bek Jonathan Tah sependapat dengan kaptennya, mengakui bahwa juara Prancis itu memang lebih unggul di kedua leg semifinal. Bek tengah yang tangguh itu mencatat bahwa gol cepat Dembele secara mendasar mengubah dinamika leg kedua, memaksa Bayern terperosok ke dalam situasi sulit yang tak bisa mereka atasi.
"Mereka pantas lolos ke final. Kedua pertandingan berlangsung ketat. Kedua pertandingan itu berbeda - tidak bisa dibandingkan. Mereka menang dua kali, jadi kita harus mengakui keunggulan mereka," kata Tah. "Mereka mencetak gol pertama dengan sangat cepat. Mereka bertahan dengan sangat baik selama bermenit-menit. Kami tidak memberikan tekanan yang cukup pada barisan belakang mereka. Rasanya sangat mengecewakan saat ini. Untuk sukses, Anda harus menghadapi momen-momen sulit. Anda tidak selalu bisa menjadi tim pemenang. Kami bisa bangga dengan cara kami menghadapi situasi ini dan memberikan segalanya. Ini akan menjadi pertandingan yang bagus [final], tapi saya tidak fokus pada pertandingan ini."
Drama di menit-menit akhir tak cukup bagi Kane dan kawan-kawan
Meskipun Harry Kane mencetak gol penghibur di menit-menit akhir, raksasa Bundesliga itu gagal menembus pertahanan kokoh PSG, sehingga mengubur harapan mereka untuk meraih treble bersejarah. Rasa frustrasi di Allianz Arena semakin memuncak akibat beberapa klaim handball yang tidak dikabulkan, karena selisih tipis dalam sepak bola Eropa pada akhirnya tidak berpihak pada tim Bavaria tersebut dalam kekalahan agregat yang menyakitkan.
Sementara Bayern kembali fokus pada kompetisi domestik, PSG melaju ke final Liga Champions di Budapest pada 30 Mei. Mereka akan menghadapi Arsenal, yang mengalahkan Atletico Madrid untuk memastikan tempat mereka, saat tim Prancis ini berupaya menjadi tim kedua di era modern yang berhasil mempertahankan trofi tersebut.