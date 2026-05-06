Manuel Neuer menyesalkan kurangnya 'insting pembunuh' Bayern Munich saat Harry Kane dan kawan-kawan harus melihat impian mereka di Liga Champions pupus saat menghadapi PSG

Kapten Bayern Munich, Neuer, tidak segan-segan dalam menilai tersingkirnya klubnya di semifinal Liga Champions, dengan secara langsung menyoroti kurangnya ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Berbicara setelah hasil imbang 1-1 di Allianz Arena, yang membuat PSG lolos dengan agregat 6-5, kiper veteran itu menyatakan bahwa perbedaan antara kedua tim semata-mata terletak pada efisiensi.

"Saya pikir kami tidak memiliki naluri membunuh dalam serangan hari ini, tetapi pada akhirnya kami memang memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan," kata Neuer kepada DAZN. Mantan pemain internasional Jerman itu tampak frustrasi saat menyaksikan timnya berjuang keras untuk mencetak gol hingga menit-menit terakhir pertandingan, meskipun menguasai bola dalam waktu yang lama melawan juara bertahan.



