Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Manuel Neuer mengonfirmasi bahwa ia berencana pensiun pada akhir musim 2026-27 seiring ikon Bayern Munich itu menargetkan perpisahan dengan gelar Liga Champions ketiganya
Neuer bersiap untuk tarian terakhir di Munich
Neuer mengungkapkan bahwa musim 2026-27 kemungkinan akan menjadi musim terakhirnya sebagai pesepakbola profesional. Setelah baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak satu tahun di Allianz Arena, ikon berusia 40 tahun itu memanfaatkan pemusatan latihan pramusim klub di Tegernsee untuk memperjelas rencananya di masa depan.
"Saya tidak bermain dalam pertandingan hanya untuk mengatakan, 'Ini pertandingan terakhir saya,'" kata Neuer kepada para wartawan. "Tidak masalah apakah ini mungkin menjadi terakhir kalinya saya di satu stadion atau stadion lainnya, kita lihat saja nanti. Ini jelas terlihat seperti saya akan pensiun."
- (C)Getty Images
Mengejar gelar Liga Champions ketiga
Meski masa pensiun mulai membayangi, Neuer tetap sekompetitif sebelumnya, dengan pandangannya tertuju kuat pada kejayaan Eropa. Kiper veteran itu sudah mengoleksi dua medali juara Liga Champions selama membela Bayern, dan motivasi untuk meraih yang ketiga tetap menjadi kekuatan pendorong di balik pekerjaannya setiap hari. Musim lalu berakhir dengan kekecewaan setelah tersingkir di semifinal melawan Paris Saint-Germain, tetapi Neuer yakin skuad saat ini lebih dari mampu untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa sebelum ia akhirnya gantung sarung tangan.
"Target kami adalah semua target yang bisa kami capai," jelas Neuer, yang memenangi gelar Bundesliga ke-13 yang menyamai rekor pada musim lalu. "Sepanjang musim lalu kami selalu mengatakan bahwa setiap pertandingan adalah yang paling penting. Itulah pola pikir yang kami bawa ke musim ini juga, kami ingin mengalahkan semua orang. Saya yakin kami menjalani musim yang bagus dan bahwa, dengan tim ini, kami punya potensi untuk mengalahkan semua orang dan mencapai semua target kami."
Membimbing generasi berikutnya di Allianz
Sementara Neuer fokus pada performanya sendiri, ia juga menyadari warisan yang akan ditinggalkannya. Klub sudah mulai menjalankan proses untuk mengidentifikasi penerus, dengan talenta muda Jonas Urbig dipandang sebagai calon pewaris. Neuer pun menerima peran sebagai mentor, bekerja erat dengan para kiper yang lebih muda untuk memastikan transisi itu, ketika akhirnya tiba, berjalan semulus mungkin.
"Kami akan saling mendukung; kami punya skuad penjaga gawang yang kuat, termasuk Ulle [Sven Ulreich] dan para kiper muda," kata Neuer. "Yang penting adalah kami saling membantu, kami saling mendorong, dan kami selalu bisa memberikan yang terbaik untuk tim di bawah mistar."
- Getty Images
Warisan yang mendefinisikan ulang posisi penjaga gawang
Ketika Neuer pada akhirnya pensiun, ia akan meninggalkan warisan yang hanya bisa ditandingi segelintir orang. Sejak bergabung dengan Bayern dari Schalke pada musim panas 2011, ia telah mencatatkan 545 penampilan untuk klub tersebut dan mengubah cara dunia memandang posisi penjaga gawang. Kemampuannya untuk berperan sebagai pemain lapangan ke-11, menyapu di belakang garis pertahanan tinggi dan memulai serangan dengan distribusi bola yang akurat, secara mendasar mengubah taktik sepak bola modern. Ia memenangkan Piala Dunia bersama Jerman pada 2014, tetapi mengalami akhir yang menyakitkan dalam kariernya bersama tim nasional, karena Jerman tersingkir di babak 32 besar pada edisi 2026.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami