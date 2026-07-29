Meski masa pensiun mulai membayangi, Neuer tetap sekompetitif sebelumnya, dengan pandangannya tertuju kuat pada kejayaan Eropa. Kiper veteran itu sudah mengoleksi dua medali juara Liga Champions selama membela Bayern, dan motivasi untuk meraih yang ketiga tetap menjadi kekuatan pendorong di balik pekerjaannya setiap hari. Musim lalu berakhir dengan kekecewaan setelah tersingkir di semifinal melawan Paris Saint-Germain, tetapi Neuer yakin skuad saat ini lebih dari mampu untuk kembali ke puncak sepak bola Eropa sebelum ia akhirnya gantung sarung tangan.

"Target kami adalah semua target yang bisa kami capai," jelas Neuer, yang memenangi gelar Bundesliga ke-13 yang menyamai rekor pada musim lalu. "Sepanjang musim lalu kami selalu mengatakan bahwa setiap pertandingan adalah yang paling penting. Itulah pola pikir yang kami bawa ke musim ini juga, kami ingin mengalahkan semua orang. Saya yakin kami menjalani musim yang bagus dan bahwa, dengan tim ini, kami punya potensi untuk mengalahkan semua orang dan mencapai semua target kami."