Manuel Neuer menegaskan bahwa ia akan kembali pensiun dari timnas Jerman setelah Piala Dunia 2026, dalam upayanya untuk mengakhiri kariernya dengan gelar juara dunia kedua

Saat Jerman bersiap menghadapi Pantai Gading pada Sabtu nanti, Neuer fokus pada tugas mendesak untuk mengamankan tempat di babak gugur. Kemenangan akan memastikan lolosnya tim dengan satu pertandingan tersisa, sehingga kiper veteran ini bisa bermimpi menjadi pemain Jerman pertama dalam sejarah yang memenangkan dua gelar Piala Dunia.

"Ini adalah tujuan kami. Segalanya ada di tangan kami sendiri. Kami tidak ingin menoleh ke belakang ke Piala Dunia sebelumnya," kata Neuer. "Tim tidak memikirkan hal itu. Kami menatap langkah berikutnya, dan langkah berikutnya adalah Pantai Gading. Lolos setelah pertandingan kedua akan menjadi hal yang istimewa dan memungkinkan kami untuk melihat sedikit lebih jauh ke depan. Berada di sini lagi adalah anugerah yang luar biasa. Akan sangat istimewa jika bisa melakukannya untuk kedua kalinya, tetapi jika saya tidak melihat peluang bahwa kami bisa melakukannya, saya tidak akan duduk di sini."