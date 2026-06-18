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Manuel Neuer menegaskan bahwa ia akan kembali pensiun dari timnas Jerman setelah Piala Dunia 2026, dalam upayanya untuk mengakhiri kariernya dengan gelar juara dunia kedua
Bab terakhir di kancah internasional bagi pemain nomor satu Jerman
Ikon Bayern Munich berusia 40 tahun itu sebelumnya telah gantung sarung tangan untuk Die Mannschaft setelah Euro 2024, namun ia akhirnya diyakinkan untuk kembali ke tim nasional setelah menunjukkan performa terbaiknya di level klub.
Dalam konferensi pers, Neuer menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk mundur pada awalnya. "Saya mundur pada 2024 dengan alasan yang kuat setelah Euro di kandang yang sukses. Bagi saya, itu adalah keputusan yang tepat. Rasanya memang begitu," katanya kepada para wartawan. "Bagi saya, (terus bermain untuk tim nasional) selama dua tahun terakhir ini akan menjadi beban olahraga yang terlalu berat."
- Getty Images Sport
Jalan yang jelas menuju masa pensiun
Meskipun berhasil kembali masuk ke dalam starting XI di bawah asuhan Nagelsmann, Neuer menegaskan bahwa tidak akan ada lagi perubahan sikap terkait masa depannya. Ia sangat menantikan penampilannya yang kelima secara berturut-turut di Piala Dunia, namun sudah mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah pensiun dari tim nasional begitu turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berakhir.
Neuer menegaskan rencananya dengan menyatakan: "Bagi saya, jelas bahwa ini adalah turnamen terakhir saya. Saya tidak berencana untuk ikut serta dalam Euro berikutnya dua tahun lagi. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah menerima kenyataan bahwa ini adalah pertandingan-pertandingan terakhir saya bersama Jerman. Namun, saya ingin menantikan semua pertandingan dan bukan kaos perpisahan apa pun."
Mengelola hierarki penjaga gawang
Kembalinya Neuer membuat Oliver Baumann kembali duduk di bangku cadangan, meskipun kiper Hoffenheim itu sempat digadang-gadang sebagai kiper utama turnamen selama Neuer absen. Namun, kiper veteran tersebut menegaskan tidak ada ketegangan di dalam tim setelah penampilannya dalam kemenangan pembuka 7-1 atas Curacao, yang menandai penampilan pertamanya bersama Jerman dalam dua tahun terakhir.
"Kami bekerja sama dengan Oliver. Kami saling mendukung dan berlatih demi tim. Setelah berkumpul, kami mendiskusikan berbagai hal dan membicarakan bagaimana hal ini bisa terjadi (dengan kembalinya saya)," jelas Neuer. Lingkungan kerja sama ini dianggap sangat penting karena Jerman berupaya mengusir bayang-bayang kegagalan di babak penyisihan grup pada 2018 dan 2022.
- Getty Images Sport
Berjuang untuk meraih gelar juara Piala Dunia keduanya
Saat Jerman bersiap menghadapi Pantai Gading pada Sabtu nanti, Neuer fokus pada tugas mendesak untuk mengamankan tempat di babak gugur. Kemenangan akan memastikan lolosnya tim dengan satu pertandingan tersisa, sehingga kiper veteran ini bisa bermimpi menjadi pemain Jerman pertama dalam sejarah yang memenangkan dua gelar Piala Dunia.
"Ini adalah tujuan kami. Segalanya ada di tangan kami sendiri. Kami tidak ingin menoleh ke belakang ke Piala Dunia sebelumnya," kata Neuer. "Tim tidak memikirkan hal itu. Kami menatap langkah berikutnya, dan langkah berikutnya adalah Pantai Gading. Lolos setelah pertandingan kedua akan menjadi hal yang istimewa dan memungkinkan kami untuk melihat sedikit lebih jauh ke depan. Berada di sini lagi adalah anugerah yang luar biasa. Akan sangat istimewa jika bisa melakukannya untuk kedua kalinya, tetapi jika saya tidak melihat peluang bahwa kami bisa melakukannya, saya tidak akan duduk di sini."