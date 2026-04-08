Seperti yang dilaporkan oleh portal statistik OPTA, kiper berusia 40 tahun dari klub juara terbanyak Jerman ini adalah kiper pertama yang berhasil mencatatkan sembilan penyelamatan dalam pertandingan sistem gugur di Estadio Santiago Bernabeu melawan tim nasional Spanyol sejak dimulainya pencatatan data terperinci.
Diterjemahkan oleh
Manuel Neuer mencatat sejarah saat melawan Real Madrid: Legenda FC Bayern membantah kabar bohong yang beredar di media
Dengan sembilan tembakan ke gawangnya dan nilai xG Real Madrid sebesar 2,0, Neuer berhasil menggagalkan satu gol dari Los Blancos dalam kemenangan 2-1 timnya, Bayern Munich, pada Selasa malam.
Neuer menjadi pemain terbaik di lapangan saat melawan Los Blancos, beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang menghadapi serangan Los Blancos yang dipimpin Kylian Mbappe dan Vinicius Junior, dan setelah pertandingan usai, ia juga menerima penghargaan resmi "Man of the Match" dari UEFA.
- AFP
Neuer harus menanggung kritik dari media Spanyol
Bagi pemain berusia 40 tahun itu, penampilannya yang gemilang kali ini pasti terasa sangat memuaskan, mengingat sebelumnya media Spanyol sempat meragukan apakah Bayern seharusnya memasukkannya ke dalam starting eleven mengingat penampilannya yang belakangan ini kadang-kadang kurang meyakinkan.
Kiper juara berulang kali Jerman ini menjadi topik utama sebuah artikel di surat kabar olahraga Spanyol, Marca, menjelang pertandingan tersebut dengan judul: "Neuer mulai lengah". Di sana disebutkan, antara lain, bahwa mantan kiper tim nasional itu "berangkat ke Madrid dengan banyak tanda tanya".
Neuer juga menjadi sorotan dalam duel langsung terakhir antara Los Blancos dan Bayern. Saat itu, FCB sempat memimpin 1-0 di leg kedua berkat penyelamatan gemilang kiper berusia 40 tahun tersebut, setelah imbang 2-2 di leg pertama, sebelum ia membiarkan tendangan Vinicius Junior yang sebenarnya cukup lemah memantul masuk beberapa menit menjelang akhir pertandingan. Penyerang Real, Joselu, memanfaatkan peluang tersebut dan mencetak gol penyama kedudukan. Beberapa menit kemudian, pemain asal Spanyol itu bahkan mencetak gol penentu kemenangan.
- Getty Images
Pujian besar untuk Neuer: "Menurutku dia luar biasa hebat"
Kali ini Neuer tampil dominan dan benar-benar membuat para penyerang Real putus asa dengan serangkaian penyelamatannya. "Penampilannya hari ini sungguh sempurna," puji mantan rekan setimnya, Mats Hummels, yang kini menjadi pakar sepak bola di Prime Video. "Tak perlu bertele-tele, penampilan kelas dunia yang layak mendapat nilai A plus."
Mantan pemain timnas Christoph Kramer juga memuji penampilan Neuer: "Bahwa dia masih kiper terbaik di dunia - kita semua telah menyaksikan pertandingan hari ini - itu memang kenyataannya. Dan itu akan tetap demikian selama dia masih bermain. Menurut saya, dia luar biasa hebat."