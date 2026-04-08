Manuel Neuer mencatat sejarah saat melawan Real Madrid: Legenda FC Bayern membantah kabar bohong yang beredar di media

Bagi pemain berusia 40 tahun itu, penampilannya yang gemilang kali ini pasti terasa sangat memuaskan, mengingat sebelumnya media Spanyol sempat meragukan apakah Bayern seharusnya memasukkannya ke dalam starting eleven mengingat penampilannya yang belakangan ini kadang-kadang kurang meyakinkan.

Kiper juara berulang kali Jerman ini menjadi topik utama sebuah artikel di surat kabar olahraga Spanyol, Marca, menjelang pertandingan tersebut dengan judul: "Neuer mulai lengah". Di sana disebutkan, antara lain, bahwa mantan kiper tim nasional itu "berangkat ke Madrid dengan banyak tanda tanya".

Neuer juga menjadi sorotan dalam duel langsung terakhir antara Los Blancos dan Bayern. Saat itu, FCB sempat memimpin 1-0 di leg kedua berkat penyelamatan gemilang kiper berusia 40 tahun tersebut, setelah imbang 2-2 di leg pertama, sebelum ia membiarkan tendangan Vinicius Junior yang sebenarnya cukup lemah memantul masuk beberapa menit menjelang akhir pertandingan. Penyerang Real, Joselu, memanfaatkan peluang tersebut dan mencetak gol penyama kedudukan. Beberapa menit kemudian, pemain asal Spanyol itu bahkan mencetak gol penentu kemenangan.