Manuel Neuer mencapai 'kesepakatan penuh' terkait perpanjangan kontrak dengan Bayern Munich, setelah kiper berusia 40 tahun itu menyetujui pemotongan gaji
Legend memastikan masa depan Allianz Arena
Drama berkepanjangan seputar masa depan Neuer akhirnya menemui titik akhir. Menurut Sky Germany, sang juara Piala Dunia telah mencapai "kesepakatan penuh" untuk memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich hingga 30 Juni 2027. Kabar ini menjadi angin segar bagi jajaran petinggi klub, yang sangat ingin mempertahankan kapten mereka untuk satu musim lagi.
Perpanjangan kontrak ini diperkirakan akan diselesaikan sebelum pertandingan kandang terakhir klub di musim Bundesliga melawan FC Koln pada Sabtu ini. Setelah bergabung dengan klub dari Schalke pada 2011, Neuer telah membuktikan dirinya sebagai kiper terbaik dalam sejarah klub, dan kesepakatan terbaru ini memungkinkannya untuk mengejar lebih banyak rekor di masa-masa akhir kariernya.
Pengorbanan finansial bagi para veteran
Meskipun Bayern sangat ingin mempertahankan kiper andalannya, salah satu poin kunci dalam negosiasi tersebut adalah pemotongan gaji pokok yang signifikan. Saat ini, pemain berusia 40 tahun itu diperkirakan menerima gaji kotor sebesar €20 juta per tahun, termasuk bonus. Namun, berdasarkan ketentuan baru, ia akan menerima pemotongan gaji untuk membantu klub mengelola beban gaji secara keseluruhan.
Penyesuaian finansial ini mengikuti strategi serupa yang diterapkan dalam perpanjangan kontrak lainnya baru-baru ini, karena klub ingin mempertahankan fleksibilitas di bursa transfer. Dengan menerima gaji tetap yang lebih rendah, Neuer menunjukkan komitmennya terhadap proyek jangka panjang klub sekaligus memastikan dirinya tetap menjadi anggota kunci dalam starting XI setidaknya untuk satu musim lagi.
Perencanaan suksesi bersama Jonas Urbig
Perpanjangan kontrak Neuer bukan berarti Bayern mengabaikan masa depan. Salah satu elemen utama dari strategi klub ini adalah pengembangan Jonas Urbig, yang semakin dipandang sebagai penerus Neuer. Pemain berusia 22 tahun ini akan tetap menjadi kiper cadangan musim depan, namun telah dijanjikan kesempatan bermain yang lebih banyak daripada 21 penampilan yang ia catat sejauh ini pada musim ini.
Staf pelatih Bayern bertekad untuk lebih sering memasukkan Urbig ke dalam skuad guna memastikan transisi yang mulus ketika Neuer akhirnya memutuskan untuk gantung sarung tangan. Selain itu, klub berencana mempertahankan kiper cadangan veteran Sven Ulreich, sementara pemain muda seperti Leonard Prescott diperkirakan akan dipinjamkan atau dimasukkan ke dalam tim cadangan untuk melanjutkan perkembangan mereka.
Warisan bersejarah yang terus berlanjut
Dampak yang ditinggalkan Neuer selama 15 tahun berkarier di Munich tak tertandingi. Selama masa baktinya, ia telah mengantarkan klub meraih 13 gelar Bundesliga dan dua trofi Liga Champions, sehingga menjadi ikon era keemasan modern klub tersebut. Terlepas dari usianya, performa Neuer tetap berada di level tinggi, dan kehadirannya masih dianggap sangat penting oleh jajaran direksi serta tokoh-tokoh berpengaruh di klub.
Dengan memperpanjang masa tinggalnya hingga 2027, Neuer akan memiliki kesempatan untuk melampaui 600 penampilan untuk klub, semakin mengukuhkan posisinya dalam buku sejarah. Dengan kesepakatan yang kini telah tercapai, para penggemar dapat menantikan sang kiper-sweeper terbaik ini melanjutkan dominasinya di Allianz Arena setidaknya untuk satu musim lagi.