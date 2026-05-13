Manuel Neuer mencapai 'kesepakatan penuh' terkait perpanjangan kontrak dengan Bayern Munich, setelah kiper berusia 40 tahun itu menyetujui pemotongan gaji

Drama berkepanjangan seputar masa depan Neuer akhirnya menemui titik akhir. Menurut Sky Germany, sang juara Piala Dunia telah mencapai "kesepakatan penuh" untuk memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich hingga 30 Juni 2027. Kabar ini menjadi angin segar bagi jajaran petinggi klub, yang sangat ingin mempertahankan kapten mereka untuk satu musim lagi.

Perpanjangan kontrak ini diperkirakan akan diselesaikan sebelum pertandingan kandang terakhir klub di musim Bundesliga melawan FC Koln pada Sabtu ini. Setelah bergabung dengan klub dari Schalke pada 2011, Neuer telah membuktikan dirinya sebagai kiper terbaik dalam sejarah klub, dan kesepakatan terbaru ini memungkinkannya untuk mengejar lebih banyak rekor di masa-masa akhir kariernya.