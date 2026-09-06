Penampilan inspiratif kiper berusia 33 tahun itu menuntaskan sebuah kisah kebangkitan setelah sebelumnya sempat mempertimbangkan pensiun dini usai melalui periode sulit di panggung Eropa. Dikutip dari Bundesliga, Karius berkata: "Itu luar biasa bagi saya. Saya hanya harus berteriak agar terus lanjut, maju, mundur. Kredit besar untuk para pemain atas apa yang mereka lakukan. Mereka mampu meredam begitu banyak ancaman dan membuat segalanya sangat sulit bagi Bayern. Para pemain benar-benar bekerja keras sampai mereka tak bisa melanjutkan lagi. Semua orang hari ini bisa bangga dengan penampilan mereka."