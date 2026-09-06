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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Manuel Neuer memuji Loris Karius yang "sangat bagus" saat Schalke menghentikan rangkaian bersejarah gol Bayern Munich

M. Neuer
L. Karius
Schalke 04 vs Bayern Munich
Schalke 04
Bayern Munich
Bundesliga

Manuel Neuer memuji Loris Karius atas penampilan brilian yang membuatnya terpilih sebagai Man of the Match, saat Schalke yang baru promosi menahan Bayern Munich dengan hasil imbang 0-0 yang luar biasa pada Sabtu. Aksi heroik ujung jari kiper berusia 33 tahun itu mencegah Bayern mencetak gol untuk pertama kalinya dalam 59 pertandingan kompetitif, sekaligus mengakhiri laju dua tahun tanpa putus raksasa Bavaria itu di puncak klasemen.

  • Tuan rumah promosi membungkam sang juara

    Vincent Kompany mencadangkan Harry Kane dan Michael Olise pada periode pembuka yang terputus-putus, yang membuat Luis Diaz menyia-nyiakan dua peluang emas satu lawan satu. Bayern secara drastis meningkatkan tempo setelah jeda dengan memasukkan Kane, Olise, dan Jamal Musiala untuk penampilan perdananya pada kampanye ini. Namun, pertahanan kukuh Schalke dan penyelamatan gemilang dengan ujung jari dari Karius untuk menggagalkan Kane membuat tuan rumah meraih satu poin pembuka dengan susah payah.


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  • FC Augsburg v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Kiper memuji semangat tim

    Penampilan inspiratif kiper berusia 33 tahun itu menuntaskan sebuah kisah kebangkitan setelah sebelumnya sempat mempertimbangkan pensiun dini usai melalui periode sulit di panggung Eropa. Dikutip dari Bundesliga, Karius berkata: "Itu luar biasa bagi saya. Saya hanya harus berteriak agar terus lanjut, maju, mundur. Kredit besar untuk para pemain atas apa yang mereka lakukan. Mereka mampu meredam begitu banyak ancaman dan membuat segalanya sangat sulit bagi Bayern. Para pemain benar-benar bekerja keras sampai mereka tak bisa melanjutkan lagi. Semua orang hari ini bisa bangga dengan penampilan mereka."

  • Rentetan gol bersejarah terhenti

    Hasil imbang tanpa gol di Veltins-Arena mengakhiri rentetan luar biasa Bayern yang selalu mencetak gol dalam 59 pertandingan kompetitif beruntun sejak Juli 2025. Kebuntuan itu juga menggusur juara bertahan tersebut dari puncak klasemen Bundesliga untuk pertama kalinya dalam 67 pekan pertandingan. Neuer tanpa ragu memuji penjaga gawang lawan: "Loris Karius bermain sangat baik dan jelas merupakan pilihan yang tepat untuk Man of the Match. Kami punya tiga peluang besar yang berhasil dia gagalkan. Itu jelas menjadi kunci kami tidak memenangkan pertandingan ini."

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    Ujian kontinental menanti raksasa

    Pasukan Kompany harus segera mempertajam penyelesaian akhir mereka jelang laga pembuka fase liga Liga Champions pada Kamis di kandang melawan klub Norwegia Bodo/Glimt. Tugas domestik kembali berlanjut dengan lawatan untuk menghadapi pendatang baru Bundesliga Elversberg pada 13 September saat raksasa Bavaria itu berupaya merebut kembali posisi puncak. Bagi Schalke, membuktikan ketangguhan lini pertahanan mereka melawan tim elite Jerman memberikan dorongan psikologis besar untuk perjuangan mereka bertahan.

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