Eibner
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Manuel Neuer memuji Loris Karius yang "sangat bagus" saat Schalke menghentikan rangkaian bersejarah gol Bayern Munich
Tuan rumah promosi membungkam sang juara
Vincent Kompany mencadangkan Harry Kane dan Michael Olise pada periode pembuka yang terputus-putus, yang membuat Luis Diaz menyia-nyiakan dua peluang emas satu lawan satu. Bayern secara drastis meningkatkan tempo setelah jeda dengan memasukkan Kane, Olise, dan Jamal Musiala untuk penampilan perdananya pada kampanye ini. Namun, pertahanan kukuh Schalke dan penyelamatan gemilang dengan ujung jari dari Karius untuk menggagalkan Kane membuat tuan rumah meraih satu poin pembuka dengan susah payah.
- Getty Images Sport
Kiper memuji semangat tim
Penampilan inspiratif kiper berusia 33 tahun itu menuntaskan sebuah kisah kebangkitan setelah sebelumnya sempat mempertimbangkan pensiun dini usai melalui periode sulit di panggung Eropa. Dikutip dari Bundesliga, Karius berkata: "Itu luar biasa bagi saya. Saya hanya harus berteriak agar terus lanjut, maju, mundur. Kredit besar untuk para pemain atas apa yang mereka lakukan. Mereka mampu meredam begitu banyak ancaman dan membuat segalanya sangat sulit bagi Bayern. Para pemain benar-benar bekerja keras sampai mereka tak bisa melanjutkan lagi. Semua orang hari ini bisa bangga dengan penampilan mereka."
Rentetan gol bersejarah terhenti
Hasil imbang tanpa gol di Veltins-Arena mengakhiri rentetan luar biasa Bayern yang selalu mencetak gol dalam 59 pertandingan kompetitif beruntun sejak Juli 2025. Kebuntuan itu juga menggusur juara bertahan tersebut dari puncak klasemen Bundesliga untuk pertama kalinya dalam 67 pekan pertandingan. Neuer tanpa ragu memuji penjaga gawang lawan: "Loris Karius bermain sangat baik dan jelas merupakan pilihan yang tepat untuk Man of the Match. Kami punya tiga peluang besar yang berhasil dia gagalkan. Itu jelas menjadi kunci kami tidak memenangkan pertandingan ini."
- AFP
Ujian kontinental menanti raksasa
Pasukan Kompany harus segera mempertajam penyelesaian akhir mereka jelang laga pembuka fase liga Liga Champions pada Kamis di kandang melawan klub Norwegia Bodo/Glimt. Tugas domestik kembali berlanjut dengan lawatan untuk menghadapi pendatang baru Bundesliga Elversberg pada 13 September saat raksasa Bavaria itu berupaya merebut kembali posisi puncak. Bagi Schalke, membuktikan ketangguhan lini pertahanan mereka melawan tim elite Jerman memberikan dorongan psikologis besar untuk perjuangan mereka bertahan.
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