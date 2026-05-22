Manuel Neuer dipastikan absen dalam laga final piala Bayern Munich akibat cedera baru, setelah kembalinya pemain berusia 40 tahun itu ke timnas Jerman dikonfirmasi
Cedera betis memaksanya absen di final piala
Bayern harus bermain tanpa kaptennya dalam laga final DFB-Pokal hari Sabtu melawan juara bertahan Stuttgart. Klub tersebut mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Jumat yang menegaskan bahwa masalah otot pada betis kiri membuat kiper tersebut absen dari skuad untuk pertandingan puncak kompetisi domestik musim ini di Berlin.
Ikon veteran tersebut awalnya mengalami cedera tersebut saat pertandingan terakhir Bayern di Bundesliga melawan Koln. Meskipun klub awalnya menyatakan bahwa ia hanya membutuhkan istirahat singkat, waktu terjadinya cedera ini merupakan pukulan telak bagi tim asuhan Vincent Kompany yang sedang berupaya meraih gelar juara di akhir musim kompetisi domestik. Belum ada jadwal resmi yang ditetapkan untuk kembalinya ia ke latihan penuh.
Nagelsmann mengonfirmasi statusnya di Piala Dunia
Menjelang edisi terbaru majalah kebugaran, pelatih kepala Jerman Julian Nagelsmann mengonfirmasi bahwa legenda Bayern tersebut telah memutuskan untuk mengakhiri masa pensiunnya dari tim nasional setelah dua tahun dan akan tampil di Piala Dunia sebagai penjaga gawang utama tim nasional.
Saat membahas pemilihan tersebut, Nagelsmann menyatakan: "Ya, saya merencanakannya untuknya. Semua orang tahu aura seperti apa yang melingkupi Manu. Keputusan ini, menurut saya, adalah keputusan yang tepat." T
Konfirmasi ini muncul setelah perdebatan internal yang intens di jajaran kepelatihan Jerman, yang pada akhirnya memprioritaskan pengalaman dan rekam jejak Neuer yang mumpuni daripada alternatif lain yang tampil selama ia absen.
Pukulan telak bagi Oliver Baumann
Kembalinya Neuer secara mendadak dan statusnya yang sudah dipastikan telah membuat para penjaga gawang Jerman lainnya berada dalam ketidakpastian karier profesional. Oliver Baumann dari Hoffenheim semula diharapkan menjadi penjaga gawang utama menyusul cedera yang dialami Marc-Andre ter Stegen, namun kini ia harus menerima peran sebagai cadangan dalam turnamen ini. Nagelsmann mengakui bahwa menyampaikan kabar tersebut tidaklah mudah, dan ia menggambarkan keputusan tersebut sebagai "pukulan" bagi Baumann.
Namun, sang manajer sangat memuji reaksi profesional pemain berusia 35 tahun itu, menyebutnya sebagai pilihan "kelas dunia" dan mencatat bahwa beberapa percakapan telah menegaskan komitmen Baumann untuk mendukung tim terlepas dari perannya. Skuad Jerman juga akan didukung oleh Jonas Urbig, yang bergabung dengan grup sebagai rekan latihan untuk menjaga tingkat persaingan yang tinggi di dalam unit penjaga gawang.
Perjalanan Jerman menuju gelar juara 2026
Die Mannschaft akan memulai persiapan Piala Dunia mereka di Herzogenaurach pada 27 Mei, dan mereka berharap Neuer sudah cukup fit untuk ikut serta dalam laga persahabatan pemanasan melawan Finlandia dan Amerika Serikat. Perjalanan turnamen mereka secara resmi akan dimulai pada 14 Juni di Houston melawan Curacao, dilanjutkan dengan pertandingan Grup E melawan Pantai Gading dan Ekuador.
Dengan Joshua Kimmich mengenakan ban kapten dan Neuer kembali ke starting XI, Nagelsmann mengandalkan perpaduan antara kepemimpinan para pemain senior dan fleksibilitas taktis untuk mengamankan gelar juara dunia kelima bagi Jerman. Fokus kini sepenuhnya beralih ke ruang perawatan di Sabener Strasse saat Neuer berjuang untuk membuktikan kebugarannya menjelang perjalanan melintasi Atlantik.