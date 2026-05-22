Manuel Neuer dipastikan absen dalam laga final piala Bayern Munich akibat cedera baru, setelah kembalinya pemain berusia 40 tahun itu ke timnas Jerman dikonfirmasi

Bayern harus bermain tanpa kaptennya dalam laga final DFB-Pokal hari Sabtu melawan juara bertahan Stuttgart. Klub tersebut mengeluarkan pernyataan resmi pada hari Jumat yang menegaskan bahwa masalah otot pada betis kiri membuat kiper tersebut absen dari skuad untuk pertandingan puncak kompetisi domestik musim ini di Berlin.

Ikon veteran tersebut awalnya mengalami cedera tersebut saat pertandingan terakhir Bayern di Bundesliga melawan Koln. Meskipun klub awalnya menyatakan bahwa ia hanya membutuhkan istirahat singkat, waktu terjadinya cedera ini merupakan pukulan telak bagi tim asuhan Vincent Kompany yang sedang berupaya meraih gelar juara di akhir musim kompetisi domestik. Belum ada jadwal resmi yang ditetapkan untuk kembalinya ia ke latihan penuh.